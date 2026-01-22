Operační paměťové karty jsou nový bitcoin, zdraží nám počítače
- Ceny operačních pamětí vylétly prudce nahoru kvůli boomu umělé inteligence a v některých případech jsou až čtyřnásobné oproti loňsku.
- Růst cen se promítne do běžných zařízení: počítače, telefony i herní sestavy budou citelně dražší.
- Zdražování logicky pomohlo výrobcům pamětí – akcie SK Hynix, Micronu i Samsungu výrazně posílily.
Prošli jsme si globálním nedostatkem čipů, jen abychom spadli rovnou do druhé vlny obrovského zdražování elektronických komponent, tentokrát v podobě operačních pamětí. Jedna taková populární se od svého uvedení na trh rok a půl prodávala mezi pěti a šesti tisíci korunami. Na konci minulého roku ale začala cena růst a dnes se v průměru prodává za více než 20 tisíc korun. Takhle rychle na čtyřnásobek nevyrostl v poslední dekádě ani bitcoin.
Ještě jednou pro ilustraci, jak obrovský nárůst cen zažíváme. Ceny populárních pamětí DDR4 vyskočily o více než 10 procent za týden. Dvouciferné tempo během týdne je něco, co si trh operačních pamětí nepamatuje. Čím to je? Je nabíledni, že je to způsobené umělou inteligencí.
Její obrovský rozvoj a masivní investice vytvořily poptávku po celé řadě zdrojů, včetně operačních pamětí. Všechny ty naše dotazy a zábavu, kterou s umělou inteligencí provozujeme, často aniž bychom se o to vůbec prosili, musí na konci v pozadí a kdesi daleko nějaký stroj skutečně odpracovat. A potřebuje k tomu nepředstavitelné množství paměti.
Skrytá cena za chatování
Mohli bychom ironicky poznamenat, že kdyby nám někdo prozradil, že chatování s umělou inteligencí nás bude něco stát, tak bychom to možná dělali méně. Ale na konci dne to není jen o naší poptávce, ale doslova o souboji digitálních titánů, kteří se předhání v tom, kdo se stane standardem umělé inteligence a podaří se mu celý tento závod nakonec zpeněžit. A není to jen o penězích – CEO společnosti OpenAI Sam Altman, stojící za dosud nejpopulárnějším ChatGPT, obhajoval plány na vybudování obřích datacenter snahou objevit lék na rakovinu.
A obří centra jsou možná příliš slabé slovo. Altman mluvil o budování jednoho gigawattu týdně, což je odhadem rozloha datacentra představitelná jako sedm Václavských náměstí, tři velká nákupní centra na pražském Chodově, čtyři Pražské hrady nebo 43 fotbalových hřišť. Zkrátka hodně. A dnes to zdaleka neumíme.
Bude dráž
Z toho bohužel vyplývá, že hlad po AI neutuchá a s ním bude sílit tlak na ceny nejen operačních pamětí. Dotkne se to každého z nás, kdo plánoval nákup osobního počítače či telefonu. Zahrát si počítačovou hru tak bude výrazně dražší a podle analytiků podraží i mobilní telefony.
Samozřejmě to má i druhou stranu mince a na celé nové horečce se dá i vydělat. Trh firem zabývajících se vysokorychlostní pamětí je rozparcelován mezi korejskou SK Hynix, americký Micron a taktéž korejský Samsung. SK Hynix trhu výrazně vévodí a od začátku loňského roku mu akcie vyrostly na trojnásobek. Podobně narostl i Micron, který před měsícem ukončil výrobu spotřebitelských paměťových čipů ve prospěch těch pro AI. A Samsung, který má mnohem širší portfolio produktů, narostl na dvojnásobek.
Je tedy zjevné, že nedostatek operační paměti v důsledku AI mánie se již do akcií výrobců propsal. Pokud ale čekáte, že je to teprve začátek, potenciál pro nákup existuje. Naopak ale nelze vyloučit, že konkurence a technologický pokrok brzy zvýší produkci a s tím začne srážet cenu zpátky. Anebo pokud opadne zájem o umělou inteligenci.