Po pamětech ve velkém zdražují i disky. Situace se bude zhoršovat, trh se chystá zachránit Čína
- Ceny RAM a SSD prudce rostou, protože výrobci dávají přednost lukrativním zakázkám pro AI datová centra.
- Zdražení se přelévá do spotřební elektroniky, výrobci šetří pamětí a zákazníkům hrozí další růst cen.
- Naději vkládá trh do Číny, kde se firmy jako YMTC a CXMT rychle přibližují západním výrobcům paměťových čipů.
Ceny operačních pamětí (RAM), klíčové součástky osobních počítačů, telefonů nebo serverů, v posledních měsících vyrostly na mnohonásobky. Dříve často nejlevnější komponenta se stala tou skoro nejdražší. Situace přináší kaskádový efekt, zdražuje či bude zdražovat velká část elektroniky, případně výrobci budou osekávat množství paměti.
Velmi komplikovaně se situace vyvíjí také u SSD disků, další donedávna levné záležitosti. „Situace je velmi složitá. Zákazníkům doporučuji datová úložiště kupovat hned, jak je potřebují. Není jasné, co bude, ceny rostou velice rychle,“ řekl e15 Sam Werner, ředitel divize datových systémů společnosti IBM.
