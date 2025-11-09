Předplatné

V EU jsme zase zaspali. Musíme hned investovat, říká Polák, který chce Česku vyfouknout AI gigafactory

Wojciech Stramski, výkonný ředitel společnosti Beyond.pl

Wojciech Stramski, výkonný ředitel společnosti Beyond.pl Zdroj: Beyond.pl

Jan Sedlák
Jan Sedlák
Diskuze (0)

Polská společnost Beyond.pl, jištěná kapitálem miliardářské skupiny Kulczyk Investments, před pár týdny spustila největší datové centrum v regionu CEE. Svůj areál u Poznaně hodlá postupně rozšířit až na výkon 150 megawattů, přičemž velkou část z toho využijí nejmodernější čipy pro umělou inteligenci od firmy Nvidia, hlavního dodavatele v oboru. Beyond.pl zároveň chce s dalšími partnery postavit evropskou AI gigafactory, o niž se uchází i Česko. Výkonný ředitel Beyond.pl Wojciech Stramski nedávno navštívil Prahu. „Před našimi zraky se odehrává závod o AI jakožto novou průmyslovou éru. V Evropě jsme do této hry naskočili velice pozdě,“ varoval Stramski. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů