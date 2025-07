V Norsku vznikne první gigatovárna pro umělou inteligenci. Investuje do ní i OpenAI

Projekt má název Stargate Norway a do konce roku 2026 by v něm mělo být nainstalováno 100.000 výkonných čipů Nvidia, které AI systémy potřebují ke svému fungování. Je to první evropské centrum z programu Stargate firmy OpenAI. Již dříve oznámila OpenAI obdobný projekt ve Spojených arabských emirátech. Evropský projekt označila americká fimra za jednu z dosud nejambicióznějších investic do infrastruktury AI v Evropě.

Nscale a Aker budou Stagate Norway vlastnit společně. V počáteční fázi investují do projektu zhruba jednu miliardu dolarů (21,5 miliardy korun). V budoucnu by kapacita mohla vzrůst až desetinásobně.

Datové centrum se bude nacházet v oblasti bohaté na vodní energii. Předpokládá se, že zařízení bude potřebovat 230 megawattů elektřiny k tomu, aby mohlo fungovat. Jeho provoz tak bude vyžadovat tolik elektřiny, kolik spotřebuje čtvrt milionu domácností. Pro srovnání, běžná datová centra mají spotřebu v desítkách megawattů.

Server Information s odvoláním na svůj zdroj dnes napsal, že OpenAI za prvních sedm měsíců letošního roku zhruba zdvojnásobila své tržby. V přepočtu na celý rok by činily 12 miliard dolarů, což ukazuje, že tržby společnosti se pohybují kolem jedné miliardy dolarů měsíčně. Počet aktivních uživatelů ChatGPT měsíčně překonal 700 milionů. Firma také zvýšila odhad potřeby hotovosti v letošním roce na zhruba osm miliard dolarů.