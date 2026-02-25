Volkswagen propadá, Škoda a čínské značky září. Nezájem o spalovací motory nahrazují elektromobily
- Na evropském trhu s novými osobními automobily je mrazivo - růst prodejů hřeje jen pár výjimek.
- Zatímco například Volkswagenu se nedaří, Škoda Auto nebo čínské značky na náročném trhu rychle rostou.
- Zákazníci čím dál častěji preferují hybridní, plug-in hybridní či plně elektrické automobily na úkor těch se spalovacími motory.
Rok 2026 nezačal pro většinu zavedených značek vůbec dobře. Evropský trh s novými osobními automobily se jako celek v lednu propadl relativně výrazně o 3,5 procenta. K zákazníkům v EU, Velké Británii a zemí EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) tak doputovalo 961 tisíc vozů.
Například v Německu a Francii byl pokles téměř sedmiprocentní, na řadě významných trhů ještě mohutnější. Prodejci na takové pohyby nejsou z poslední doby zvyklí – v samotné EU trh poklesl vůbec poprvé od loňského června. Pozoruhodných trendů však nabídly lednové statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) mnohem více.
Volkswagen v krizi, Škoda Auto v ráži
Vstup do nového roku nepotěšil management největšího evropského koncernu Volkswagen. Jeho hlavní značka VW sice zůstala jedničkou na kontinentu, prodeje se jí ale propadly o více než jedenáct procent, tedy o třináct tisíc vozů. Výrazně si pohoršily také Cupra či Seat.
Na náročném trhu naopak opět zazářila Škoda Auto. Prodeje zvedla o deset procent na 65 tisíc vozů. Byla tak druhou nejprodávanější značkou v EU. Dál naopak pokračuje krize Porsche, prémiových sporťáků udalo oproti loňskému lednu o pět set méně – 7,5 tisíce.
„Letos máme jasné zaměření: chceme řídit poptávku a nabídku v souladu s naší strategií ‚hodnota před objemem‘. Zároveň plánujeme objemy výroby pro rok 2026 realisticky, s ohledem na ukončování výroby modelů 718 a Macan se spalovacím motorem,“ avizoval plány Porsche Matthias Becker, člen představenstva zodpovědný za prodej a marketing.
Lze předpokládat, že ke splnění „kápéíček“, tedy hlavních měřitelných cílů, má daleko také skupina Renault. Odbyt se jí propadl o patnáct procent, obzvláště špatně si vedla Dacia. Bolestný propad z 49 na 32 tisíc vozů vysvětluje údajnými problémy s výrobou a logistikou i přechodem na dražší hybridní pohonné jednotky. Nepříjemných dvacet procent „dolů“ svítí také u Hyundai s 33 tisíci udanými kusy.
Evropští zákazníci dál neberou na milost Teslu, která si pohoršila třináctým měsícem v řadě, tentokrát z deseti na osm tisíc vozů. Výrazně tak zaostala za nejedním čínským konkurentem, viz níže v článku. „Doufáme, že v Evropě dostaneme povolení k plně autonomnímu řízení (Full Self-Driving) snad v únoru,“ pojmenoval spolumajitel automobilky Elon Musk možný „booster“ prodejů na starém kontinentu.
Pozitivních výjimek nebylo mnoho, přesto se na trhu našly – například koncern Stellantis. Jeho značka Fiat těžila z uvedení modelu Grande Panda, také Opel a Citroën dosáhly dvouciferného růstu prodejů. Spokojenost patrně panuje také v prosklených kancelářích čínských značek, které téměř zdvojnásobily své prodeje Evropanům na sedmdesát tisíc vozů. Podobným tempem bobtnal i jejich tržní podíl na více než sedm procent.
Loni v lednu sedm tisíc, letos osmnáct. Tak zrychluje odbyt BYD, která sbírá body hlavně v segmentu plug-in hybridů i čistě elektrických vozů. Většinu vozů do Evropy dováží z čínských, případně thajských továren. Postupně ale rozjíždí produkci také v maďarském závodu. Do budoucna chce zásobovat Evropany výhradně vozy se štemplem „made in EU“, aby se vyhnula dovozním clům. Posílil i čínský partner evropsko-amerického koncernu Stellantis Leapmotor, mimo jiné díky elektrickému mikrovozidlu do města T03. Například v Česku ho nabízí společnost Havex v akční ceně za 450 tisíc korun.
Z nízkých počtů rychle rostou i čínské značky Jaecoo a Omoda spadající do „rodiny“ Chery. I ty se postupně začínají dvořit mimo jiné českým zákazníkům a nevedou si u nich vůbec špatně – jen v lednu si zaregistrovali 69 vozů Jaecoo a 88 vozů Omoda. Pro srovnání: v tuzemsku mnohem známější značky Tesla či Mazda udaly v lednu 102 a 116 vozů.
Nejúspěšnějším „Číňanem“ v Evropě však byl v lednu státem vlastněný SAIC Motor, a to díky značce MG. Udal přes devatenáct tisíc vozů, byť si po dlouhé době mírně pohoršil. Rozdíly v prodejích mezi čínskými značkami se nicméně ztenčují, vzájemná konkurence sílí.
Dál se významně proměňuje také složení prodávaných automobilů dle jejich pohonů. Spalovací motory jsou na ústupu, elektrifikované automobily rostou. Částečně proto, že je automobilky v nabídkách zvýhodňují, aby naplnily zpřísňující emisní cíle a vyhnuly se pokutám. Zároveň prudce narostl dovoz plug-in hybridů do Evropy z Asie, v Číně vyrábějící automobilky se díky tomu vyhnou zvýšeným dovozním clům, které míří na čistě elektrické vozy.
I proto v EU, Velké Británii a zemích EFTA připadal v lednu největší podíl - 38 procent - na vozy s hybridním pohonem. Dvaadvacet procent tvořily benzínové vozy, dvacet procent ty čistě elektrické. Každý desátý byl plug-in hybrid, podíl nafty se ztenčil na pouhých sedm procent.
Plug-in hybridů se tak už prodává skoro stejně jako dieselových vozů – 98 vs. 106 tisíc. „Potvrzuje se trend, že plug-in hybridy stále více přebírají roli dieselových vozů, zejména v segmentu fleetových a firemních vozů,“ konstatuje portál Automobilwoche.