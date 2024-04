Jak ve svém projevu, tak během následné diskuze s akademiky mluvil Síkela nejen o reakci Evropy na ruskou agresi na Ukrajině, ale také o tom, jak Česku pomáhá spolupráce se Spojenými státy. V té je podle něj třeba pokračovat. Velký potenciál vidí v rozvoji malých a středních reaktorů, polovodičového průmyslu, baterií nebo vodíku.

Z řad harvardských akademiků byl v této souvislosti Síkela opakovaně tázán, zda Česko nevyměnilo závislost na Rusku za závislost právě na USA a například americkém zkapalněném plynu (LNG). Síkela oponoval, že vztahy založené na přátelství nelze považovat za závislost. „Sdílíme společné hodnoty - vládu práva, demokracii,” zdůraznil ministr průmyslu a obchodu nominovaný hnutím STAN, o němž se v poslední době stále častěji mluví jako o favoritovi na post nového českého eurokomisaře.

Druhý stupeň elektrické éry

Především Evropu podle něj čeká nová elektrická revoluce. „Zažili jsme první elektrickou éru, která následovala po objevu elektřiny. Teď vstupujeme do druhého stupně elektrické éry. Dosud jen dvacet procent spotřebované energie byla elektřina, zbytek bylo spalování molekul, spalování plynu, jaderného paliva, ropy a uhlí. Teď budeme potřebovat navíc hodně elektřiny na pohon elekromobilů, na odsolování mořské vody v severní Africe a také využití vodíku je koneckonců také hodně o elektřině,” uvedl Síkela na půdě univerzity sídlící nedaleko centra amerického Bostonu.

Přednáška ministra Síkely na Harvardu.|MPO

Síkela na Harvardu také kritizoval středoevropské populistické vlády, které se podle něj za cenu ústupků Rusku chtějí vrátit k levným ruským energetickým zdrojům. „Doufali jsme, že slovenská vláda po volbách změní svou rétoriku směrem k Ukrajině. Ale to se nestalo. Je to o ceně demokracie. Co jsme schopni zaplatit a čeho se vzdát ve jménu demokracie?“ ptal se akademiků Síkela.

Síkelu v USA doprovází dosud největší česká podnikatelská mise včetně řady zakladatelů startupů. Na Harvard ho přišli podpořit například nový šéf agentury CzechInvest Jan Michal, prezident Svazu průmyslu a obchodu Jan Rafaj či Klára Jelínková, prorektorka Harvardské univerzity českého původu. Vedle Harvardu Síkela vystoupil i na Massachusetts Institute of Technology (MIT), momentálně nejkvalitnější univerzitě na světě.

Bostonský Thermo FIsher postaví v Brně vývojové centrum

V Bostonu jednal také se zástupci společnosti Thermo Fisher, největšího světového dodavatele laboratorní techniky, který je také jedním z předních investorů v Česku. S vedením Thermo Fisher jednal o rozšíření investice v Brně, kde se vyrábějí elektronové mikroskopy a spektrometry využívané v medicíně. Výstavba nové haly a vývojového centra vytvoří až tisíc nových pracovních míst a posílí pozici Česka na světových trzích v oblasti polovodičového průmyslu a vývoje nových materiálů.