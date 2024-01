Ráno si prohlédnout exotický ostrov, na oběd zajít do pětihvězdičkové restaurace, odpoledne strávit ve fitku, nebo lenošením na pláži či u bazénu, večer vypustit páru v casinu či spoustě barů a hospod a přes noc se přesunout s tím vším zase o kus dál – to vše třeba uprostřed Karibiku, a to rovnou na největší turistické lodi světa. Prvních pár tisíc „vyvolených“ si tuto představu dovolené v ráji dnes začínají plnit na oficiálně první plavbě lodi Icon of the Seas, největší výletní lodi na světě, která vyplouvá z amerického Miami.

Na 365 metrů dlouhá loď je vedle dalších 26 výletních lodí novým etalonem plavebního luxusu, který provozuje společnost Royal Caribbean International (RCI) – podle obratu i počtu přepravených turistů druhá největší „cruise“ firma na světě. Vývoj na jejích akciích za posledních pár let přitom připomíná všechno jen ne klidnou plavbu Karibikem.

Jen uplynulý rok nahnal vítr do plachet akcií RCI více než devadesátiprocentní růst, ocenil je nad 120 dolarů za kus a zajistil tak jejich přiblížení se historickému maximu 135 dolarů, kterého dosáhly takřka na chlup před čtyřmi lety. Aby pak kvůli pandemii zažily během dvou měsíců více než stodolarový sešup.

Křišťálové koule analytiků však na obzoru žádnou další pandemickou bouři nevidí a směle tak investorům doporučují, aby akcie RCI dále kupovali. Naposledy tak minulý týden učinili akcioví mágové z J. P. Morgan, podle kterých „kombinace současných makro i mikroekonomických faktorů výkonnosti RCI nadmíru přeje“. Vše se prý točí mimo jiné kolem dnes vypluvší Icon of the Seas, která dále posílila zájem dovolenkářů o plavby Karibikem – celý sektor vyjma RCI ale jednoduše není schopen vyhovět poptávce, což nahrává dalšímu zvyšování cen.

O plavby je určitý zájem též v Česku, kde minimálně tři cestovní kanceláře prodávají možnost ubytovat se a plavit se právě na Icon of the Seas. „Plavby jsou pro naše klienty spíše okrajovou záležitostí. Navíc Icon of the Seas je novinkou v portfoliu plaveb, proto klienti zatím spíše vyčkávají. Prodeje na Icon of the Seas jsou tak zatím pouze v jednotkách prodaných plaveb. Celkově ročně naše společnost prodá několik set plaveb našim klientům,“ uvedla Jiřina Ekrt Jirušková z Invie.

Icon of the Seas přípomíná malé město, ve kterém je i plavecký resort. | Profimieda.cz

Češi podle Jirouškové preferují regionálně rozmanitá místa: „Naši klienti se na plavby nejčastěji vydávají v květnu a mezi oblíbené patří okruhy po Středozemním moři či Skandinávii. Oblíbené jsou také plavby v Egyptě po Nilu, Karibiku či Jižní nebo Severní Americe.“

Výraznou roli v globálně rostoucí oblibě plaveb nehraje jen odeznění pandemie, ale též demografie. „Silné ročníky boomerů v důchodu si chtějí užívat a dobře vydělávající dobrodruzi z generace X zase loví zážitky,“ tvrdí analytik J. P. Morgan Matthew Boss. Na straně výše zmíněných mikrofaktorů pak Boss zmiňuje hlavně strategii RCI – opět ztělesněnou v Icon of the Seas – nabízet multigenerační výletní lodě brázdící primárně stále ještě panenský Karibik. I proto stanovil cílovou cenu cenného papíru na 148 dolarů.

V tom mu pár dní poté zasekundoval třeba i jeho kolega z konkurenční Citi James Hardiman. Oba jsou jedněmi z celkem 22 finančních mudrců, mezi nimiž panuje 73procentní shoda nad doporučením „koupit“, „ponechat“ titul v portfoliu pak doporučuje 23 procent analytiků a jen pět procent radí „prodat“.

„Spuštění Icon of the Seas je dobrou zprávou pro celý obor, jde o přelomovou událost – třída této lodi bude mít největší dopad od roku 2009. Tehdy byla uvedena v provoz třída Oasis,“ konstatoval Hardiman. Na palubě Icon jsou kromě restaurací, barů, heren nebo koncertních sálů i obří akvapark, sportovní hřiště, kluziště a další atrakce.

Loď pojme až deset tisíc lidí včetně 2350 členů posádky. Icon před několika dny v Miamském přístavu pokřtili fotbalisté Interu Miami v čele s hvězdným Argentincem Lionelem Messim. „Je to pro mě velká čest. Dobře vím, co to znamená pro Miami i pro celý svět. Bůh žehnej lodi a všem lidem, kteří na ní poplují,“ řekl kapitán argentinských mistrů světa z roku 2022.

Slušný rok mají za sebou také akcie dalších provozovatelů turistických lodí. Hilton Worldwide Holdings si připsal téměř padesát procent, 43 procent si přilepšila Carnival Corp. a Norwegian Cruise Line Holdings přidávají „jen“ 14 procent.