Most! neodpovídá skutečnosti, kritizuje makléřka | E15.cz

Možnost bydlet jako seriálové hvězdy zřejmě nikdy nebyla v Česku dostupnější. Aktuálním televizním hitem je Most! zasazený do stejnojmenného sídla. Podle realitního odhadce Valuo je z hlediska cen nemovitosti druhým nejlevnějším místem v Česku.

Zatímco v Praze ceny bytů loni vzrostly téměř o pětinu, v případě severočeského Mostu zhruba osm procent ztrácely. Podle statistik odhadce Valuo bylo možné byt o velikosti 70 – 90 metrů čtverečních pořídit levněji už jen v Chomutově, v obou městech se cen jednotek nových či po rekonstrukci průměrně pohybuje kolem 900 tisíc korun.

„Trochu se obávám, že seriál může mít na trh negativní vliv. Jak přesně velký, to nelze říct, nemám věšteckou kouli. Lidé se ale obecně vždycky chytnou toho, co běží v médiích,“ vysvětluje makléřka Grimmová s tím, že negativní kontury, ve kterých je Most v seriálu vykreslován, skutečnosti neodpovídají.

„Děláme si tady z toho seriálu legraci. Působí jako taková sbírka historek, které se tady udály, či mohly udát během posledních deseti, dvaceti let. Seriál je ale vměstnal do několika dílů. Nemyslím si, že by se město jinak příliš vymykalo tomu, co se děje jinde v republice,“ říká Grimmová a dodává, že popularita seriálu zatím na vývoj trhu vliv nemá.

Slova makléřky částečně potvrzuje i jednatel mostecké společnosti Molík Reality Radek Molík. „Seriál běží ještě celkem krátce, za tu dobu jsem si nějakého jeho vlivu na náš byznys nevšiml,“ míní Molík. Současně se nedomnívá, že by kontroverzní vyobrazení města mělo vést majitele tamních nemovitostí k obavám a prodávání majetku. „Lidé to takhle nevnímají. Navíc byty už jsou tady tak jako tak velmi levné,“ míní Molík.

Seriál Most! z produkce České televize se začal vysílat 7. ledna a dlouhodobě patří k nejsledovanějším pořadům pondělního večera. Navíc se mu daří sledovanost zvyšovat, dívá se na něj přes 1,5 milionu osob starších 15 let.