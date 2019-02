Branický most dostane po více než šedesáti letech druhou kolej, ta povede až na Spořilov | E15.cz

Takzvaný Most Inteligence spojující Malou Chuchli a Braník se dočká zásadní proměny. Správa železniční a dopravní cesty plánuje na stavbu přidat druhou kolej, která bude pokračovat dále do Krče a na Spořilov. Nově po mostě začnou jezdit i osobní vlaky a ten by se tak měl stát důležitou pražskou železniční spojkou. Stavba dosud jednokolejného úseku by mohla začít do pěti let. Uvedl to server Zdopravy.cz.