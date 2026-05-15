Na střední školy se letos dostalo víc žáků než loni. Systém ale opět kolaboval
- Systém DiPSy při zveřejnění výsledků přijímaček kolaboval kvůli přetížení.
- Na střední školy se letos dostalo přes 93 procent deváťáků.
- Nepřijaté uchazeče čeká druhé kolo přijímacího řízení.
Přijímací zkoušky na střední školy letos provázely komplikace s elektronickým systémem DiPSy, přes který se uchazeči dozvídají výsledky prvního kola. Hned od ranních hodin se totiž portál potýkal s velkým náporem uživatelů a řada rodičů i studentů se do systému nemohla přihlásit, upozornil web iDNES.cz. Na stránkách se objevovalo upozornění, že aplikace je dočasně nedostupná kvůli přetížení serveru.
Navzdory technickým problémům přinesly letošní přijímací zkoušky pro většinu deváťáků pozitivní zprávy. V prvním kole uspělo 93,3 procenta žáků z devátých tříd, což je mírně více než v předchozím roce. O čtyřleté středoškolské obory se letos ucházelo přibližně 96 tisíc zájemců.
Rozdíly mezi regiony
Výrazné rozdíly se ale objevily mezi jednotlivými regiony. Největší kritika směřovala na Prahu, kde byla úspěšnost přijetí výrazně nižší než republikový průměr. Podle dostupných údajů se tam dostalo pouze kolem 84 procent uchazečů.
Dlouhodobě se totiž upozorňuje na nedostatečné kapacity středních škol v hlavním městě, kam se každoročně hlásí velké množství studentů nejen z Prahy, ale i ze Středočeského kraje. Nedostatek míst pak vytváří silný tlak zejména na gymnázia a další populární obory.
Výsledky přijímacího řízení si uchazeči mohli kromě systému DiPSy ověřit také přímo na školách nebo na jejich webových stránkách. Stačilo zadat registrační číslo, které studenti obdrželi na pozvánce k přijímacím zkouškám.
Pro studenty, kteří přijati nebyli, však přijímací proces ještě nekončí. Pokud mají podezření na chybu při vyhodnocení testů nebo při skenování odpovědních archů, mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Na to mají tři pracovní dny od zveřejnění výsledků.
V minulých letech se odvolání často podávala i z jiného důvodu — uchazeči doufali, že se po odmítnutí některých přijatých studentů posunou nad hranici přijetí. Od loňského roku ale funguje nový systém rozřazování, který automaticky zaplní všechna místa podle priorit uvedených na přihláškách. Tento typ „čekání pod čarou“ tak prakticky končí.
Druhé kolo čeká studenty v polovině června
Žáci, kteří se nedostali ani na jednu školu, mají stále možnost uspět ve druhém kole přijímacího řízení. Seznam škol s volnými místy bude zveřejněn v systému DiPSy 19. května. Uchazeči si budou moci znovu podat přihlášky mezi 19. a 25. květnem.
Druhé kolo už ale probíhá v režii samotných škol. Jednotné přijímací zkoušky se znovu nekonají, školy mohou organizovat vlastní školní nebo talentové zkoušky. Ty se uskuteční v první polovině června.
Změna letos čeká i uchazeče o maturitní obory, kteří se prvního kola jednotných přijímaček vůbec nezúčastnili. Nově se mohou přihlásit i do druhého kola, musí ale počítat s tím, že za jednotnou zkoušku automaticky získají nula bodů. Výsledky druhého kola mají být zveřejněny 23. června.