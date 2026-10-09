Babišova vláda slíbila Bruselu nižší schodky. Rozpočtová rada varuje před účtem 140 miliard
Rada EU schválila český plán na postupné snižování schodku veřejných financí do roku 2030.
Vláda Andreje Babiše chce deficit snížit na 1,2 procenta HDP, mimo jiné díky lepšímu výběru daní a EET 2.0.
Národní rozpočtová rada plán zpochybňuje a varuje před nutností výrazných rozpočtových škrtů.
Rada EU v pátek schválila doporučení ke střednědobému fiskálně-strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030, uvedla po jednání v Lucemburku ministryně financí Alena Schillerová. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Plán je podle Schillerové ambiciózní, vláda premiéra Andreje Babiše si je však jeho náročnosti vědoma a je připravena jej dodržet, uvedla ministryně.
Česko komisi plán předložilo letos v červnu. Počítá s postupným snižováním schodku veřejných financí z 2,8 procenta HDP v roce 2027 na dvě procenta v roce 2028, 1,6 procenta v roce 2029 a 1,2 procenta v roce 2030. Praha chce využít evropskou únikovou doložku pro zvýšené obranné výdaje, v jejímž rámci hodlá podle návrhu rozpočtu na rok 2027 uplatnit zhruba 70 miliard korun.
Rozpočtová rada varuje před nutností ušetřit až 140 miliard
Vláda chce konsolidace dosáhnout především omezením růstu výdajů, zvýšením příjmů, lepším výběrem daní a omezením šedé ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím EET 2.0. Národní rozpočtová rada však plánovanou trajektorii snižování deficitu považuje za nedůvěryhodnou.
Podle jejích propočtů by bez započtení flexibility umožněné evropskou únikovou doložkou pro obranné výdaje dosáhl deficit veřejných financí v roce 2027 více než 3,5 procenta HDP. Už v roce 2028 by tak podle rady bylo nutné schodek snížit o zhruba 1,5 procentního bodu, tedy o 130 až 140 miliard korun v dnešních cenách.
Schillerová kritiku odmítá. Vláda podle ní musí nejprve investovat
„Myslím, že Národní rozpočtové radě nepřísluší kritizovat politická rozhodnutí, ale ta věcná, odborná. Na ta ať si počká a potom nechť kritizuje, je to její právo jako nezávislé instituce,“ reagovala Schillerová. Jistotu, že vláda dokáže plánovanou trajektorii dodržet, prý opírá o dohodu uvnitř vládní koalice. „Byla to velmi složitá debata, i když konstruktivní a věcná, nad rozpočtem pro rok 2027,“ řekla ministryně českým novinářkám v Lucemburku.
„Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mě také ne,“ dodala. Vláda podle ní musí začít s vyšším schodkem kvůli rozsáhlým investičním potřebám, například v infrastruktuře, zdravotnictví a školství. Jednání s komisí byla podle ministryně velmi tvrdá a intenzivní debaty se vedly téměř o každém čísle makroekonomické prognózy ministerstva financí.