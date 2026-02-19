Kandidát na ministra Červený se sešel s Pavlem, jmenován bude v pondělí
- Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený se sešel s prezidentem Petrem Pavlem, aby probrali jeho vizi pro vedení resortu.
- Červený po schůzce odmítl konkretizovat probíraná témata, ale potvrdil, že zodpověděl všechny prezidentovy dotazy v přátelské atmosféře.
- Prezident Pavel podle svého ranního vyjádření pravděpodobně jmenuje Červeného novým ministrem v pondělí 23. února.
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata dnešní schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání bylo podle něj v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Pokud ho prezident jmenuje, na ministerstvu životního prostředí bude podle Červeného fungovat „svatá trojice“, kterou bude tvořit on, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.
Pavel ve čtvrtek ráno před schůzkou novinářům řekl, že očekává, že Červeného v pondělí ministrem jmenuje. Na rozdíl od dosavadního kandidáta Motoristů Turka, kterého Pavel jmenovat odmítl, se s ním totiž podle prezidenta nepojí známé kontroverze.
Červený po schůzce řekl, že zodpověděl dotazy, které prezident pokládal. „Mně asi v tento moment nepřísluší, ani bych nechtěl je konkretizovat, protože to ať případně, když bude chtít, sdělí sám pan prezident. Bylo to přece jen za uzavřenými dveřmi,“ řekl Červený.
Prezident Červeného pozval na Hrad stejně jako všechny dosavadní ministerské kandidáty. „Především ho chci poznat a vyslechnout si jeho názory. Teprve potom budu dělat nějaké závěry. Dal jsem stejnou příležitost všem ostatním kandidátům, takže je to fér to tak udělat i u pana Červeného,“ řekl novinářům ráno před jednáním.
Motoristé nominací poslance Červeného ustoupili od předchozích prohlášení svých lídrů, že trvají na Turkovi. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
Pavel si myslí, že Červeného jmenuje. Podle dřívějšího vyjádření by se ceremoniál měl na Pražském hradě uskutečnit v pondělí 23. února ráno. Jmenováním by se zhruba po dvou měsících zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo by pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí.