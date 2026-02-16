Turek dostal červenou. Novým kandidátem na ministra životního prostředí je odmítač „zelené ideologie“
- Šéf Motoristů sobě Petr Macinka už nebude sedět na dvou židlích a šance Filipa Turka na ministerský post jsou na nule.
- Rezort životního prostředí s největší pravděpodobností převezme poslanec Motoristů Sobě Igor Červený.
- Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš.
Motoristé sobě museli hledat náhradu na jedno z ministerstev poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka. Několikaměsíční spor vyústil v to, že Motoristé nakonec připustili, že by v křesle ministra životního prostředí nakonec mohl usednout někdo jiný. Původně přitom šéf strany Petr Macinka tvrdil, že bude spolu se svým rezortem ministerstva zahraničí vést i druhé ministerstvo životního prostředí další dva roky, do příštích prezidentských voleb, v nichž by podle přání Macinky mohl Petra Pavla vystřídat někdo jiný.
„Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem,“ uvedl Macinka. Před pár dny ale sám Filip Turek připustil, že by to mohlo být jinak.
„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ uvedl politik na svém Instagramu.
Motoristé se tak rozhodli na místo nominovat někoho přímo z poslaneckého klubu, volba přitom padla právě na Červeného. Kandidátů přitom bylo podle informací e15 více. Pro Červeného hovořil fakt, že je velmi blízkým spolupracovníkem Filipa Turka, má zkušenost z veřejného vystupování, pravidelně chodí Motoristy reprezentovat do televizních debat, a navíc se už z minulosti v problematice životního prostředí orientuje. Ve sněmovně ale zatím vystupoval jako odborník na digitalizaci.
Jsme proti bezduché zelené ideologii
„Nominace si neskutečně vážím,“ uvedl Červený. „Nejsme proti přírodě, jsme proti bezduché zelené ideologii,“ zdůraznil. „Odpusťme se od zelené ideologie, chraňme přírodu a ochraňujme náš průmysl,“ pronesl o tom, jak vnímá základní ideologický spor o životní prostředí. Není také velkým fanouškem obnovitelných zdrojů ani emisních povolenek.
Před vstupem do politiky Červený pracoval dlouho na Univerzitě Karlově. Především na její pedagogické fakultě vystřídal několik pozic. Působil také na ČVUT i VŠCHT.
Po studiu na střední škole pracoval v Rádiu Krokodýl a v oboru PR a marketingu. Vysokoškolský titul získal až relativně nedávno. Bakaláře vystudoval v oboru informační studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově v roce 2020, magisterský titul získal v roce 2024 v oboru informačních věd.
Prezidentská kancelář minulý týden po jednání premiéra Babiše s prezidentem Pavlem uvedla, že prezident je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.