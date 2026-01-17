Novým předsedou ODS je Martin Kupka. Vrátíme se do Strakovky, řekl po zvolení
- O křeslo předsedy ODS se přihlásili pouze dva kandidáti.
- Kupka dostal přesvědčivý počet hlasů.
- Post předsedy strany se uvolnil po Petru Fialovi po dvanácti letech.
Občanští demokraté si na kongresu ODS zvolili novým předsedou Martina Kupku. Získal 327 hlasů. „Vrátíme se do Strakovky," řekl nový předseda hned po svém zvolení. Bývalý ministr dopravy a také dlouholetý starosta Líbeznice chce nyní přicházet s vlastními řešeními, nikoli se jen vymezovat proti současné vládě.
Kupku podpořil ve svém projevu odcházející šéf strany Petr Fiala. Bývalý ministr dopravy měl jediného protikandidáta, a to místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih Radima Ivana.
„ODS musí být znovu spojována s reformami,“ uvedl Kupka v nominačním proslovu. Důležité je podle něj snížit daňovou zátěž, zajistit investice do energetiky a dopravy a rozjet by se měla také bytová výstavba. „ODS by měla být pro podnikatele znovu první volbou,“ dodal Kupka.
Následovat bude volba místopředsedů. „Měl by to být mix. Tým zkušených lidí, ale i těch, kdo se nově dostali do poslanecké sněmovny. Klíčové je, že to musí být tým, který nabídne dobrá řešení," uvedl Kupka.
Fiala: Bylo to 12 úspěšných let
Kongres ODS otevřel projev odcházejícího předsedy Petra Fialy. Ten vedl stranu dvanáct let. „Rozhodl jsem se nakandidovat, ne proto, že jsme nevyhráli volby, nebo že bych byl unavený. Ani proto, že bych neviděl, kam dál jít. Ale vím, že ODS se musí změnit, a musí to být změna odvážná a musí bolet. Vím, že už bych pro to neměl mandát a důvěru, která je potřeba, abych ODS znovu dovedl k vítězství. Říkám to bez hořkosti,“ uvedl v projevu Fiala.
Podle něj bylo uplynulých dvanáct let úspěšných. „Dokázali jsme vstát z popela, vyhrát volby, řídili jsme zemi ze Strakovy akademie, máme největší klub v Senátu a největší opoziční klub ve sněmovně. Jsme zastoupeni ve všech krajích a vedeme tři největší města v zemi. Takto dnes vypadá strana, které v roce 2013 takřka všichni předpovídali pád do propadliště dějin,“ dodal Fiala.
Podle něj je ODS poslední tradiční masovou stranou. Doporučil také, aby strana dala novému vedení více pravomocí, a to i přesto, že se ve straně často volá po větší demokratizaci. Učinil tak v narážce na hnutí ANO. „Podívejte se na naši největší konkurenci, jsou organizovaní, pracovití a jsou schopní šířit svoje postoje jako dobře namazaný stroj. My nad nimi nemůžeme vyhrát, pokud nebudeme stejné týmoví, stejně schopní a stejně odhodlaní. K tomu je potřeba vytvořit podmínky a také se otevřít našim současným a potenciálním voličům,“ dodal Fiala.
Občanské demokraty čeká na dvoudenním kongresu v pražském hotelu Clarion také volba místopředsedů. Nominaci má senátor Martin Červíček a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.