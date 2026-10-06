První česká přehrada zmizela, nemá už co vypouštět. Kraj vyhlásil stav sucha
- Přehrada v jižních Čechách je prakticky bez vody.
- Nemůže už vypouštět více, než do ní přiteče.
- Kraj vyhlášením stavu sucha urychlí další manipulaci s odtokem.
Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici.
V zásobním prostoru je 30 tisíc metrů krychlových vody, což je 1,3 procenta běžného objemu. Oproti normálnímu stavu hladina klesla o sedm metrů. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha pro celý region, umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží.
Až voda v Husinci poklesne na kótu 515,33 metru nad mořem, což je minimální provozní úroveň, zastaví zlepšování průtoku Blanice. Bude vypouštět jen stejné množství vody, jaké do něj přiteče. „Nastane to přibližně za dva dny, nedokážeme to říct přesně. Za dobu mého profesního působení se to ještě nestalo,“ řekl ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
Vodní dílo Husinec bylo zbudováno v letech 1934 až 1939 na řece Blanici přibližně tři kilometry nad městem stejného jména. Délka vzdutí nádrže je 3,5 kilometru a zatopená plocha činí 61 hektarů.
Původním účelem vodního díla byla ochrana před povodněmi a retence vody v obdobích sucha. Postupně získala nádrž i jiné funkce. V 50. letech byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna a v roce 1962 byla přehrada Husinec zařazena mezi vodárenské nádrže s úpravnou vody pro město Prachatice.
Krajem vyhlášený stav sucha znamená situaci, kdy se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde například právě o manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k danému návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k manipulaci s odtokem přistoupit okamžitě.
Temelín v ohrožení není
V dalších nádržích závodu Horní Vltava Povodí Vltavy je situace o něco méně kritická. Lipno 1 je zaplněné z poloviny, podobně jako Římov na Českobudějovicku, kde Povodí Vltavy také sníží kvůli suchu preventivně odtok. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje.
Nádrž Hněvkovice má 87 procent, protože slouží jako zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Zcela naplněná je pak menší nádrž Kořensko, která má chránit Vltavu před nadměrným oteplováním řeky právě odpadními vodami z Temelína.