Sucho odstavilo malé vodní elektrárny. Stojí až devět z deseti
- Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku.
- Problém mají především malé vodní elektrárny, z více než 1400 těchto zařízení je nyní zastavená výroba podle odhadů oborových zástupců až na 90 procent z nich, vyplývá to z informací Komory OZE a společnosti ČEZ.
- Vodní elektrárny měly v předchozích letech podíl na celkové tuzemské produkci elektřiny kolem tří až pěti procent, podle expertů tak současné omezení zásobování elektřinou neohrozí.
Velké vodní elektrárny zatím podle komory vyrábějí všechny, část z nich ale musela snížit výkon. V prvním pololetí produkce tuzemských vodních elektráren klesla oproti loňsku zhruba o 17 procent, ve druhém pololetí bude zřejmě propad ještě výraznější.
„Odhadujeme, že v těchto dnech stojí přibližně 90 procent malých vodních elektráren. V provozu zůstávají hlavně elektrárny pod velkými přehradami, kde lze díky řízeným odtokům ještě udržet potřebný průtok. Na většině českých řek už ale voda nestačí ani pro základní provoz," řekl ke stavu malých vodních elektráren předseda Cechu malých vodních elektráren Vladimír Zachoval.
Provozovatelé elektráren podle něj nyní musí dodržovat minimální zůstatkové průtoky. „Takže pokud řeka klesne pod stanovenou hranici, výrobu zastavují," uvedl Zachoval.
Všechny velké vodní elektrárny, které provozuje ČEZ, jsou nadále v provozu. Některé z nich ale fungují s omezením na jedno soustrojí se sníženým výkonem. Elektrárny jsou totiž nejčastěji na větších přehradních nádržích a vyrábějí jen v energetických odběrových špičkách. Zatím se tak podle ČEZ jejich výroba drží na 60 až 70 procentech dlouhodobého průměru.
Velké sucho trápí výrobu
Vysoká míra sucha je patrná i ve statistikách za první pololetí letošního roku. Malé vodní elektrárny vyrobily v prvních šesti měsících roku 457 gigawatthodin elektřiny. Meziročně jde o pokles o 15 procent. Po připočtení i velkých vodních elektráren výroba za polovinu roku činila 731 gigawatthodin, což bylo meziročně o 17 procent méně.
Někteří provozovatelé na sucho reagovali investicemi. ČEZ v posledních letech investoval do svých vodních elektráren pět miliard korun. Za to podle mluvčího Martina Schreiera zmodernizoval kolem 40 soustrojí na více než 20 elektrárnách. Další investice, jako například na Orlíku a ve Štěchovicích, jsou ještě v plánu.
„Momentálně probíhá modernizace obou soustrojí vodní elektrárny Kořensko na střední Vltavě za více než 100 milionů korun. Přinese prodloužení životnosti o další desítky let, zvýšení bezpečnosti provozu a výrobu stejného objemu elektřiny z nižšího množství vody. Po dokončení modernizace na jaře příštího roku proto Kořensko bude schopné vyrábět i za stavu hladiny, který by v dnešních podmínkách už provoz elektrárny neumožňoval," dodal Schreier.
Letošní rok v Česku patří zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský, uvedl v úterý Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku do 10. srpna podle předběžných údajů spadlo 289 milimetrů srážek, což odpovídá 66 procentům normálu z let 1991 až 2020.