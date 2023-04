Donald Trump: Žaloba na ex-prezidenta USA | Otázky & odpovědi | e15.cz

Někdejší prezident USA Donald Trump se po nějakém čase opět stává hlavním tématem diskuzí ve své zemi. Miliardář a politik stane v New Yorku před soudem jako první trestně stíhaný exprezident v dějinách USA. Úřady ho viní, že si v roce 2016 údajně koupil mlčenlivost dvou žen. V kauze figuruje pornoherečka Stormy Daniels.

Podle průzkumu agentury SSRS je většina obyvatel Spojených států přesvědčena, že Trump má být obviněn, ale jen zhruba čtyřicet procent je přesvědčeno, že v případě plateb pornoherečce Stormy Daniels jednal nezákonně.

Záležitost provázejí zvýšená bezpečnostní opatření. Newyorská policie vztyčila kovové bariéry kolem mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu, kde má Trump trávit čas předtím, než půjde k soudu. Nebude tam možné natáčet, uvedla americká média.

Důvod žaloby: Z čeho je Donald Trump obviněn?

Kauza začala 12. ledna 2018, kdy list The Wall Street Journal s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že Trumpův právník Michael Cohen měsíc před prezidentskými volbami v roce 2016 zařídil výplatu 130 tisíc dolarů, zhruba 2,7 milionu korun, bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém sexuálním styku s Trumpem.

Cliffordová podle The Wall Street Journal přiznala, že ke styku došlo v červenci 2006. V té době už byl Trump rok ženatý. Exprezident vše popřel.

O měsíc později od zveřejnění zprávy přiznal výplatu peněz Cliffordové také Trumpův právník Michael Cohen. Peníze prý byly z jeho kapsy, byla to čistě „soukromá transakce“. Cliffordová ovšem později prohlásila, že čelila vyhrožování, když chtěla aférku zveřejnit. Uvedla, že dohodu s Cohenem podepsala pod nátlakem.

List The Wall Street Journal pak přišel s dalším zjištěním, že Cohen údajně platil za mlčení i dalším ženám. Podle listu zařídil dohodu mezi Elliottem Broidym, republikánským filantropem, a modelkou časopisu Playboy.

Soud v New Yorku poslal Cohena v prosinci 2018 na tři roky do vězení. Usvědčil ho, že uplácel dvě někdejší milenky budoucího prezidenta. Podle soudu tím porušil pravidla financování volební kampaně. Cohen byl rovněž odsouzen ke dvěma měsícům vězení za to, že lhal poslancům při slyšení o Trumpově realitním záměru v Moskvě. Později uvedl, že Trump o platbách za mlčení věděl.

Exprezident však čelí i dalším kauzám. V amerických médiích se objevovaly informace o více než dvaceti jednotlivých obviněních. Rozuzlení přinese až soud.

Jak bude probíhat soud s Donaldem Trumpem?

Exprezident si nejdříve vyslechne úvodní slyšení, při kterém mu velká porota přednese body obžaloby. Následně bude mít možnost vyjádřit se k obvinění, přičemž Trumpův právní tým už předem avizoval, že se bývalý prezident prohlásí za nevinného. Předtím budou Trumpovi odebrány otisky prstů a bude pořízena jeho policejní fotografie, uplatní-li úřady obvyklý postup.

Obvinění zpravidla předčítá soudce nebo prokurátor. V tomto případě byla den před jednáním stále zapečetěná, přičemž nebylo jasné, zda budou zveřejněna až za přítomnosti Trumpa u soudu. Očekávalo se však, že exprezident bude obžalován z falšování podnikatelských záznamů v souvislosti s platbami svému někdejšímu právníku Cohenovi.

Při očekávaném vývoji se soudce Merchan vyjádří k několika organizačním bodům. Měl by zejména oznámit datum dalšího jednání, teoreticky může uvést i předběžný termín hlavního líčení. Soud může také projednávat restrikce vůči obviněnému, například zabavení pasu. Očekává se však, že Trump bude propuštěn bez těchto podmínek.

Trumpovi právníci dostanou po úvodním jednání možnost podrobně se seznámit s obviněními. Prokuratura bude mít 35 dní, aby obhajobě poskytla veškeré relevantní dokumenty a důkazy. Trumpův tým se před hlavním líčením může na soud obracet s různými žádostmi, mimo jiné o zamítnutí obžaloby či o změnu dějiště procesu.

Útoku na Kapitol či přechovávání dokumentů. Další kauzy Donalda Trumpa

Zatím není jasné, jaké kauzy bude soud v New Yorku s Trumpem probírat. Bývalý prezident však na sebe v posledních letech upozornil negativně hned několikrát.

Útok na budovu Kapitolu ze 6. ledna 2021

Po prohraných prezidentských volbách v roce 2020 měl napomáhat útoku na budovu washingtonského Kapitolu, kde se zákonodárci chystali stvrdit Trumpovu volební porážku ve volbách. Trumpovi podporovatelé tam vtrhli a na několik hodin Kapitol ovládli. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí a demokraté se následně rozhodli zahájit proces impeachmentu i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny.

Zvláštní výbor amerického Kongresu vyšetřující nepokoje v Kapitolu jednohlasně doporučil ministerstvu spravedlnosti obžalovat Trumpa a pět jeho spolupracovníků z celkem čtyř zločinů: napomáhání vzpouře, maření úředního řízení, spiknutí proti vládě Spojených států a spiknutí s cílem učinit nepravdivé prohlášení.

Snaha zvrátit výsledky prezidentských voleb

Na začátku roku 2021 unikla do médií nahrávka telefonátu mezi Trumpem a státním tajemníkem Georgie Bradem Raffenspergerem, který dohlížel ve městě Atlanta na organizaci voleb. Americký exprezident Raffenspergerovi mimo jiné sdělil, že od něj potřebuje „najít“ přesný počet hlasů, které mu chybějí ke zvrácení porážky. „Chci jen najít 11 780 hlasů,“ řekl údajně rozrušený Trump Raffenspergerovi.

Okresní prokurátorka pro Atlantu a její okolí Fani Willisová tak v této věci zahájila vyšetřování a nějakou dobu je také předmětem rozsáhlého vyšetřování vedeného i federálním ministerstvem spravedlnosti. O věc se zajímá také výbor Sněmovny reprezentantů mapující dění po volbách z roku 2020. Do kauzy je zapleten i bývalý Trumpův právník Rudy Giuliani, který byl jedním z hlavních aktérů Trumpovy kampaně proti potvrzení vítězství Joea Bidena z Demokratické strany, a další politici.

Daňové přečiny

V prosinci 2022 byla firma The Trump Organization shledána vinnou u soudu v New Yorku z daňového podvodu. Orgán uvedl, že je společnost vinna v 17 případech daňových trestných činů včetně spiknutí a falšování obchodních záznamů. Letos v lednu ji potrestal pokutou ve výši 1,6 milionu dolarů, zhruba 36 milionů korun.

Hlavní postavou soudního případu byl bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg, který se výměnou za dohodu o pětiměsíčním trestu odnětí svobody přiznal, že manipuloval s firemním účetnictvím a v daňovém přiznání zatajil 1,7 milionu dolarů, kolem 38 milionů korun, které obdržel formou firemních benefitů. Trump souzen nebyl, podle vyšetřovatelů nicméně o krácení daní věděl.

Přechovávání utajovaných dokumentů v Trumpově floridském sídle

Na začátku srpna roku 2022 FBI z Trumpova sídla Mar-a-Lago odnesla jedenáct souborů dokumentů podléhajících různému stupni utajení. Vyšetřovatelé zkoumají, kdo všechno měl k utajeným dokumentům přístup a jestli si exprezident některé neponechal.

Americký odvolací soud počátkem loňského prosince zrušil rozhodnutí soudu o jmenování zvláštního zmocněnce, který by prověřil dokumenty zabavené FBI v Trumpově domě. Soud se sídlem v Atlantě tím rozhodl ve prospěch amerického ministerstva spravedlnosti, které chce, aby zabavené dokumenty zkoumali vyšetřovatelé.

Naopak Trump požadoval ustanovení zvláštního zmocněnce, což by vyšetřovatelům nejméně po dobu této kontroly znemožnilo přístup k dokumentům.

Údajná pomluva a údajné sexuální napadení

Kromě největší současné kauzy popsané výše se na Trumpa sneslo další citlivé obvinění. Bývalá novinářka magazínu Elle Jean Carrollová loni v listopadu rozšířila proti bývalému americkému prezidentovi svoji žalobu a zažalovala jej za sexuální napadení.

Carrollová v roce 2019 ve své knize Trumpa obvinila, že ji v devadesátých letech znásilnil v převlékací kabince v obchodě s oblečením v New Yorku naproti jeho mrakodrapu Trump Tower. Bývalý prezident kontroval, že Carrollová lže. „K incidentu dojít nemohlo, není můj typ,“ uvedl Trump.

Do loňského 24. listopadu však Trumpa Carrollová nemohla žalovat za sexuální napadení, protože k údajnému činu došlo v roce 1995 nebo 1996 a podle newyorského práva je už promlčený. Státní zákonodárci ale počínaje 24. listopadem na jeden rok otevřeli pomyslné právní okno, ve kterém se mohou oběti již promlčených sexuálních deliktů u soudu domáhat spravedlnosti.

Snaha žalovat Hillary Clintonovou

Peněžitý trest ve výši téměř milion dolarů musí zaplatit Trump a jeho právnička za pokus žalovat Hillary Clintonovou za to, že se podle nich v roce 2016 v prezidentských volbách snažila zmanipulovat hlasování spojováním jeho kampaně s Ruskem.

Podle soudu na Floridě, který tak rozhodl, jde o vyřizování politických účtů, které nepatří před soud. Později soud uvedl, že pokuta je oprávněná, protože Trumpův postup vykazuje vzorec zneužívání soudů k prosazování jeho politické agendy, napsala letos v lednu agentura Reuters.