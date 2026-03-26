Babiš tlačí na pumpaře. Kvůli drahým palivům vyzval Orlen, MOL a OMV ke zlevnění
- Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
- Uvedl to dnes na svém facebooku.
- Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem.
Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr. Kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, se průměrná cena paliv v Česku dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku.
Babiš uvedl, že ve čtvrtek při návštěvě Karlovarského kraje navštívil tři čerpací stanice. „Cena za naftu 51,90 koruny je nehorázná. Máte deset korun hrubou marži podle mého odhadu," řekl. Upozornil, že mimo dálnice a hlavní obchvaty mají prodejci ceny zhruba o tři koruny nižší. „Je to neakceptovatelné. O podezření na kartel na dálnicích a hlavních tazích se mluví dlouhou dobu. Doufám, že antimonopolní úřad bude konat," sdělil premiér.
ÚOHS uvedl, že situaci na trhu s pohonnými hmotami v posledních týdnech velice pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout," řekl ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda.
Nejrychlejší zdražování v EU
Babiš upozornil, že státní síť čerpacích stanic EuroOil, které provozuje státní Čepro, má průměrnou cenu nafty 45,50 koruny, což je zhruba o šest korun méně než u největších prodejců. „Žádám vás, abyste nezneužívali stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami," vyzval prodejce Babiš.
„ORLEN Unipetrol podniká v souladu se zákony a ceny na čerpacích stanicích jsou určovány trhem, stejně jako u ostatních účastníků trhu," sdělil ČTK mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Výroky představitelů vlády pro média podle něj společnost nekomentuje. „Plně spolupracujeme s ministerstvem financí, kterému zasíláme každý týden transparentní cenový report," dodal.
Nafta v Česku podle analytiků, které oslovila ČTK, zdražuje nejrychleji v Evropské unii. I přes prudký nárůst cen si ale Česko udržuje pozici jedné z levnějších zemí EU. „Podle nejnovějších dat Evropské komise k 19. březnu je nafta v Česku osmá nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Bulharsku a Slovinsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemí a Dánsku," řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Na osmé příčce je podle něj Česko také v případě cen benzinu.
V zahraničí se přijímají opatření
Některé evropské státy již přistoupily k mimořádným opatřením. Ve čtvrtek oznámil polský premiér Donald Tusk, že Polsko sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Slovensko tento týden zavedlo dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraniční poznávací značkou musejí platit více než domácí motoristé. Evropská komise následně uvedla, že tento postup je diskriminační a v rozporu s unijním právem.
České ministerstvo financí v úterý ČTK sdělilo, že situaci monitoruje, čas na další opatření nad rámec denních kontrol marží ale zatím nenastal. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve odmítla snížení spotřební daně na naftu a benzin. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zároveň by nepřineslo zásadní přínos pro motoristy. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.
