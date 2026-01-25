Bermudy chtějí přepsat národní ekonomiku. Jako její základ vybudují blockchain
- Bermudy chtějí vybudovat první národní ekonomiku postavenou přímo na blockchainu.
- Projekt má zlevnit a zrychlit platby pro firmy, občany i státní správu.
- Na infrastruktuře se budou podílet americké kryptoměnové firmy Circle a Coinbase.
Bermudy se chtějí stát první zemí na světě, která bude mít národní ekonomiku postavenou na technologii blockchain. Plán představila bermudská vláda na výročním zasedání Světové ekonomické fórum (WEF). Na projektu se budou podílet americké kryptoměnové firmy Circle a Coinbase.
Cílem je postupně využívat digitální měny a blockchainové technologie pro běžné finanční operace – od plateb mezi lidmi a firmami až po fungování státní správy. Projekt má podle vlády snížit náklady, zjednodušit platby a otevřít místním firmám lepší přístup ke globálním financím.
Onchain ekonomika znamená, že peníze a finanční transakce fungují přímo na blockchainu, tedy digitální databázi, která je decentralizovaná, transparentní a obtížně zneužitelná. V praxi to znamená například to, že firmy i lidé mohou platit digitálními dolary bez prostředníků, rychleji a levněji než prostřednictvím tradičních bank.
Důležitou roli má hrát stabilní digitální měna USDC, jejíž hodnota je navázána na americký dolar. Obchodníci by tak mohli přijímat digitální platby v dolarech bez vysokých poplatků, které jsou pro malé ostrovní ekonomiky běžné.
Drahé platební systémy jako problém
Bermudy, britské zámořské území v severním Atlantiku, patří mezi malé, ale podnikavé ekonomiky s tisíci místních firem. Ty se podle vlády dlouhodobě potýkají s drahými a omezenými platebními systémy, protože ostrov je z pohledu bank řazen mezi karibské jurisdikce. To zvyšuje poplatky a snižuje zisky obchodníků. Digitální finance mají nabídnout alternativu – rychlé a levné platby, které fungují i mezinárodně a zároveň splňují regulační pravidla.
Společnosti Circle a Coinbase chtějí Bermudám dodat technickou infrastrukturu pro digitální finance. Ta má být dostupná nejen státu, ale také bankám, pojišťovnám, malým a středním firmám i běžným spotřebitelům. Součástí projektu má být také vzdělávání veřejnosti v oblasti digitálních financí.
Bermudy, které mají asi 64 000 obyvatel, patří mezi světové lídry v regulaci financí a digitálních aktiv. Už v roce 2018 přijaly zákon o digitálních aktivech, který vytvořil jasný regulační rámec pro kryptoměnové firmy. Circle i Coinbase patřily mezi první společnosti, které zde získaly licenci.