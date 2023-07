Co je bitcoin, kryptoměna nebo blockchain? Slovník kryptosvěta | e15.cz

Ještě před přihlášením na kryptoburzu by měl zájemce nastudovat základní pojmy.

Altcoin

Každá kryptoměna, která není bitcoin, se nazývá altcoin (alternativní virtuální mince). Tyto měny byly vytvořeny jako alternativy k bitcoinu, a přestože některé nabízejí inovativní funkce (například takzvané chytré kontrakty na programovatelném blockchainu Ethereum), žádná zatím nepřekonala bitcoin v tržní kapitalizaci. Altcoinů existuje téměř 30 tisíc a většinou se liší minimálně. Slouží hlavně jako prostředek snadného výdělku pro své tvůrce.

Bitcoin

Nejstarší a nejdůležitější kryptoměna. Je největší co do tržní kapitalizace a některé její klíčové principy (používání blockchainu, těžbu) převzalo mnoho dalších virtuálních mincí. Nikdo dosud pořádně neví, kdo vlastně bitcoin vytvořil - Satoshi Nakamoto je jen pseudonym, které se navíc krátce po začátku fungování bitcoinu odmlčel. Díky tomu ale nad kryptoměnou nemá kontrolu žádná centralizovaná entita (firma, osobnost zakladatel, investiční fond či stát). I to je důvod, proč zastánci bitcoinu chtějí důsledně rozlišovat mezi „bitcoinem“ a „kryptem“ (tedy ostatními kryptoměnami).

Bitcoin: Kurz, nákup, historie >>>

Binance

Jedna z největších kryptoburz na světě. Funguje i v české lokalizaci, k obchodnímu účtu se lze přihlásit i prostřednictvím bankovní identity. Firma vydává vlastní token BNB (dříve Binance Coin) a nabízí i platební VISA karty, které lze dobít virtuálními měnami. Americké úřady (SEC) ale v létě 2023 zažalovaly burzu a jejího zakladatele Changpeng Zhaa. Viní je z porušení federálních zákonů o cenných papírech.

Blockchain

Technologie, která umožňuje bezpečné a transparentní uložení dat. Decentralizovaná databáze tvořící základ kryptoměn. Každý blok v řetězci obsahuje seznam transakcí a je spojen s předchozím blokem, což minimálně v případě bitcoinu vytváří teoreticky nerozbitný a nezměnitelný řetězec.

Blockchain: Co to je a jak funguje >>>

Coinbase

Jedna z největších a nejznámějších kryptoměnových burz, která umožňuje uživatelům nákup, prodej a správu kryptoměn. Její akcie se obchodují na americké burze.

Kryptoměnové burzy >>>

Decentralizace

V kontextu kryptoměn znamená, že síť je spravována distribuovaně, nikoli jednou centrální autoritou. To zvyšuje odolnost proti selhání či zneužití, stejně jako znemožňuje manipulaci a cenzuru transakcí. Fanoušci bitcoinu stavějí decentralizaci na odiv jako protipól podle nich nefunkčního systému centrálního bankovnictví.

Dogecoin

Parodická kryptoměna s logem psa ve znaku. Nevznikla s žádným jiným účelem, než pobavit své tvůrce a jejich publikum. Pak však dogecoin symbolicky adoptoval Elon Musk, který pomocí svých tweetů a narážek na psí kryptoměnu dokázal mohutně manipulovat kurzem digitální měny.

Ethereum

Blockchain pro vytváření a provozování chytrých smluv. Zastánci jej přirovnávají k počítači, na kterém lze na rozdíl od staršího bitcoinového blockchainu relativně snadno programovat finanční superaplikace. Tvůrci blockchainu Ethereum vytvořili také kryptoměnu ether, druhou největší po bitcoinu.

Ethereum : Aktuální kurz, těžba, nákup >>>

Fiat

Měna, kterou vydávají státy a jejíž hodnota není podložena žádnou komoditou a jejíž množství v oběhu není zastropováno (potenciálně je neomezené). Tak v současnosti fungují všechny státní měny.

Gas

Jednotka používaná pro měření náročnosti provedení transakce nebo smart kontraktu na blockchainu Ethereum. Lze chápat i jako druh poplatku. Každá operace na blockchainu vyžaduje určité množství gas, které se platí ve formě kryptoměny, aby se zajišťovala účinnost a bezpečnost sítě.

HODL

Lidový termín v kryptoměnovém světě, který v podstatě znamená „držet“ kryptoměnu a neobchodovat s ní. Původně to byl překlep, který se stal populárním heslem mezi držiteli bitcoinu.

ICO (Initial Coin Offering)

Proces financování projektů tím, že se prodají nové mince veřejnosti. ICO často sloužilo k získání kapitálu pro nové blockchainové projekty, nyní je to pozapomenutý trend.

Jihan Wu

Spoluzakladatel čínské firmy Bitmain, jednoho z největších světových výrobců a prodejců zařízení pro těžbu kryptoměn. Jihan Wu byl v roce 2017 jedním z klíčových aktérů v diskuzích o škálovatelnosti bitcoinu a proslul podporou bitcoinové odnože nazvané Bitcoin Cash (BCH). Tím se v očích mnoha fanoušků bitcoinu stal zrádcem. Legendární je také jeho replika „Fuck your mother if you want fuck“, kterou Jihan Wu vyslovil během hádky na Twitteru. Podle kritiků bitcoinu a krypta tím jen ukázal, v jak nedospělém stadiu vývoje se celý obor nachází.

Kryptoměny

Setkat se lze i se zkráceným označením „krypto“ nebo formálnějším „kryptoaktiva“, které používá například Česká národní banka. Podle ní nejsou virtuální mince měnou v klasickém slova smyslu, ale v první řadě investičním aktivem.

Kryptoměny: Jak fungují a jak do nich investovat >>>

Kurzy kryptoměn

Pro směnné kurzy bitcoinu a spol. jsou charakteristické jejich poměrně výrazné výkyvy (viz heslo Volatilita). Kurz bitcoinu se obvykle udává v americkém dolaru (USD), cena ostatních digitálních měn je často vyjádřená v bitcoinu. Řada traderů sází na to, že v případě růstu bitcoinu se zanedlouho dají do pohybu i růsty altcoinů a naopak.

Aktuální kurzy kryptoměn >>>

KYC (Know Your Customer)

Proces ověřování totožnosti zákazníků finančních institucí včetně kryptoburz. Tento proces je často požadován zákonem sloužícím k prevenci praní špinavých peněz. Znamená však, že úřady dokážou kryptoměny zakoupené na některé z KYC burz vystopovat a spárovat s identitou majitele. I proto by bylo bláhové soudit, že používání kryptoměn je vždy anonymní proces.

Litecoin

Populární altcoin známý krátkou dobou potvrzení transakcí. Litecoin byl jedním z prvních altcoinů a stále si udržuje relativně vysokou tržní kapitalizaci.

Litecoin: Kurz, těžba, nákup >>>

Mining

Proces, při kterém se nové jednotky kryptoměny vytvářejí a transakce se ověřují. Těžba je základním principem proof-of-work blockchainů jako bitcoin.

Jak těžit kryptoměnu >>>

NFT (Non-fungible token, nezaměnitelný token)

Trend, který se uchytil hlavně na blockchainech Ethereum či Solana. NFT má představovat jedinečný zápis do blockchainu prokazující vlastnictví konkrétního díla či sběratelského předmětu. Jde o obdobu digitální stvrzenky.

Co je to NFT? >>>

Orákulum (oracle)

Slouží k přenosu dat mezi blockchainem a světem mimo něj, což je klíčové pro chytré smlouvy. Orákula mohou například poskytovat podklady k výsledkům sportovních utkání nebo aktuálním cenám akcií.

Privátní klíč

Bez něho nelze odesílat nebo přijímat kryptoměny. Generují je obvykle kryptoměnové peněženky. Kdo nepoužívá službu (digitální peněženku v mobilu či hardwarovou peněženku jako Trezor nebo Ledger), kde by měl pod kontrolou vlastní privátní klíče, nemá pod kontrolou ani „své vlastní“ kryptoměny.

Kryptoměnové peněženky >>>

QR kód

Je druh čárového kódu, který se často používá pro rychlé a snadné skenování adresy peněženky pro zaslání kryptoměny. Uživatelé mohou generovat QR kódy, které obsahují jejich veřejnou adresu peněženky, což usnadňuje přijímání platby v kryptoměnách nebo provádění transakcí.

ROI (Return on Investment)

Měřítko ziskovosti investice. ROI je důležitá metrika pro investory, protože jim umožňuje srovnat výkonnost různých investic.

Seed

12 nebo 24 slov, pomocí kterých lze obnovit přístup ke své kryptoměnové peněžence. Pomocí seedu se také generují unikátní privátní klíče. Z uživatelského pohledu je seed to nejdůležitější, co s držením kryptoměn souvisí. Při ztrátě seedu už nelze žádným jiným způsobem znovu získat přístup k digitální peněžence, dojde-li k její ztrátě či smazání.

Token

Kryptoměna bez „vlastního“ blockchainu. Například Ethereum slouží jako technologický podvozek řadě menších kryptoměn. Lze jej přirovnat k žetonům v kasinu; měly by usnadňovat a urychlovat určité obchodní operace.

UTXO (Unspent Transaction Output)

Zbývající částky z transakcí bitcoinu, které lze použít v budoucích transakcích. UTXO je základní stavební kámen bitcoinového modelu transakcí. Když držitel bitcoinu platí pomocí kryptoměny, k žádnému „posílání mincí“ nedochází. „Každá transakce bere předchozí neutracené výstupy, používá je jako vstupy a ve výsledku vytváří nové výstupy. Každý konec je novým začátkem. Bitcoin je nádherný,“ popsal popularizátor bitcoinu Josef Tětek.

Volatilita

Jedna ze základních vlastností bitcoinu a krypta, kterou by měli brát nováčci v potaz. Výkyvy směnného kurzu mohou ve vyhrocených případech dosahovat i desítek procent denně. Ne každý to ustojí.

Whale (Velryba)

Termín, který slouží k označení jednotlivců nebo institucí, kteří vlastní velké množství kryptoměn nebo digitálních aktiv. „Velrybí investoři“ mají schopnost potenciálně ovlivnit cenu kryptoměny (hlavně těch s nižší tržní kapitalizací) tím, že provádějí velké nákupy nebo prodeje, což může mít významný dopad na tržní hodnotu. Velryby jsou často sledovány a analyzovány komunitou a obchodníky pro pochopení jejich akcí a odhadování budoucích trendů trhu.

XRP

Kryptoměna vytvořená firmou Ripple patří mezi starší projekty. Letos v létě se o ní začalo opět hodně mluvit kvůli tomu, že ji americký soud nechtěl označit za cenný papír.

Ripple a XRP >>>

Yield Farming

Praxe získávání co největších výnosů z kryptoměn prostřednictvím blockchainových protokolů decentralizovaných financí (DeFi). V podstatě jde o to, jak někam co nejvýhodněji „zaparkovat“ kryptoměnovou hotovost a čerpat úroky. Rizika podvodů či technických chyb jsou však nezanedbatelná.

Zero-Knowledge Proof

Kryptografický princip, který umožňuje jedné straně prokázat té druhé, že zná určitou hodnotu, aniž by ji odhalila. Zastánci principu věří, že může mít velké praktické využití například při nakládání s citlivými údaji typu záznamů ze zdravotní dokumentace.