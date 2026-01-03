Bitcoin ztratil zbytky předvídatelnosti, kryptoměny čeká další bouřlivý rok
- Kryptospekulanti začali trpět silnou kocovinou už dlouho před novoročním ránem.
- Většina předpovědí ceny bitcoinu selhala, trefil se jen málokdo.
- Rok 2026 může sektor virtuálních měn zbavit zavedených mýtů a ještě více jej sblížit s Wall Street.
Rok 2025 znamenal pro majitele bitcoinu a dalších virtuálních měn drsné vystřízlivění z očekávání dalšího bombastického cenového růstu, který v nich pomohly ukotvit i zavedené firmy investičního světa. Například banka Standard Chartered pracovala s odhadem, že by kurz největší kryptoměny mohl během roku 2025 vystoupat až na čtvrt milionu dolarů.
Realita ale byla jiná: po podzimním zdolání dosud historicky nepřekonaných 126 tisíc dolarů začala cena bitcoinu klesat. Jiné velké virtuální mince zazářily ještě méně, přestože se historicky jejich cena vyvíjela ve společném rytmu s bitcoinem.
Například ether letos překonal svůj dlouholetý cenový rekord z roku 2021 o ani ne několik stovek dolarů, aby se následně kurz kryptoměny zřítil spolu s bitcoinem. Při započtení inflace ether na rozdíl od bitcoinu své cenové maximum z roku 2021 dosud nepřekonal a nálada mezi držiteli druhé největší virtuální mince je taková, že se tak v nejbližší době nestane.
Neveselý dárek k Vánocům
Důvodem je dění na bitcoinu, který tvoří necelých 60 procent tržní hodnoty celého kryptotrhu. I kvůli nekončící vlně prodejů ze strany dlouhodobějších držitelů padl krátce před Vánocemi bitcoin pod 90 tisíc dolarů. Také z toho důvodu analytici Standard Chartered osekali svůj výhled cenového stropu bitcoinu na rok 2026 z vysoce optimistických 300 tisíc dolarů na polovinu. Jiné finanční společnosti se zařekly, že už žádné podobné prognózy vydávat nebudou. To je případ správce aktiv VanEck po selhání jeho předpovědi ceny 180 tisíc dolarů za bitcoin pro rok 2025.
„Ve skutečnosti platí, že nikdo nic neví,“ komentoval na síti LinkedIn rozdrobení cenových prognóz pro bitcoin a krypto portfolio manažer fondu Blockchain+ Tomáš Kacerovský. On přitom patřil mezi experty, kterým odhad vyšel téměř přesně. V prosinci 2024 pro e15 sdělil, že by kurz virtuální mince mohl postupně vyšplhat až na 130 tisíc dolarů.
Bitcoin a mýtus čtyř let
Kacerovský tehdy bral v potaz mimo jiné i obří zájem o investice do kryptoměn přes v roce 2024 spuštěné burzovně obchodované fondy nebo vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Republikánský politik sliboval uvolnění regulace kolem kryptoměn a vytvoření národní bitcoinové rezervy, což ty největší optimisty vedlo k dosud neuskutečněným představám, že instituce Spojených států začnou kryptoměny aktivně nakupovat, podobně jako to nyní centrální banky dělají se zlatem.
Nahrávat zájmu o kryptoaktiva měla ale i mytologie čtyřletých cenových cyklů, které řada fanoušků kryptoměn přizpůsobila své chování na trhu. Dosud v sedmnáctileté historii fungování bitcoinu platilo, že cenová exploze jeho kurzu nastala zhruba rok a půl po takzvaném půlení (halvingu), který na polovinu snižuje počet denně vygenerovaných bitcoinů. V očích traderů tak halving zvyšuje vzácnost virtuální měny se stropem 21 milionů „mincí“, a tím slouží i jako reklama na tento specifický druh investice.
Zatím poslední půlení nastalo v dubnu 2024, jenže rok 2025 žádný skutečně masivní cenový výstřel na grafu s cenou bitcoinu ve srovnání s lety 2017 nebo 2021 nepřinesl. Skeptici typu znalce ekonomie Štěpána Drábka už dříve upozorňovali, že halving a celá hypotéza čtyřletých cyklů ve skutečnosti nemůže představovat žádnou záruku budoucího zhodnocení kryptoměny. Z rozkladu této doprovodné mytologie ale mohou držitelé bitcoinu částečně čerpat i optimismus: pokud už halving nepředchází skokovému nárůstu ceny, nemusel by nutně předcházet ani brutálnímu propadu kurzu kryptoměny o padesát a více procent jako v letech 2022 nebo 2018.
Mezi další ojedinělé zdroje pozitivní nálady mezi držiteli bitcoinu a spol. pro rok 2026 může patřit pokračující rozvolnění americké monetární politiky a také lakonická poučka, že každý výprodej někdy skončí. I ten ze strany odvážlivců, kteří nakoupili bitcoiny za cenu desítek nebo stovek dolarů a nyní si jejich prodejem chtějí zásadně zvýšit kvalitu života.
Digitalizace eura a dolaru
Přestože vývoj ceny bitcoinu a krypta v závěru roku zastánce virtuálních měn příliš nepotěšil, některé segmenty kryptotrhu září optimismem. Dál růst by mohl například segment takzvaných stablecoinů, tedy virtuálních mincí navázaných v poměru 1 : 1 na kurz státního oběživa, nejčastěji dolaru. Jejich používání nevyžaduje bankovní účet a i platby na druhý konec světa jsou za využití stablecoinů obvykle vypořádány během pár minut. Administrativa Donalda Trumpa navíc z jejich podpory udělala věc národního zájmu. Tamní ministr financí Scott Bessent si už dříve pochvaloval, že rozvoj stablecoinů v konečném důsledku pomůže americké měně i financování dluhů USA, protože americká legislativa firmám ukládá vypodložit své stablecoiny nákupem krátkodobých amerických dluhopisů:
„Vzkvétající odvětví stablecoinů zvýší poptávku soukromého sektoru po amerických státních dluhopisech, které stablecoiny kryjí. Tato nová poptávka by mohla snížit náklady na vládní půjčky a pomoci zkrotit státní dluh. Mohla by také přivést miliony nových uživatelů z celého světa do ekonomiky digitálních aktiv založených na dolaru.“
Podobná očekávání snadno podněcuje byznysový úspěch společnosti Tether, která vydává stejnojmenný dolarový stablecoin (USDT) s celkovou tržní kapitalizací přes 180 miliard dolarů. Viditelnou by se mohla stát i mimo oblast virtuálních měn. Nedávno Tether podal závaznou nabídku na koupi fotbalového Juventusu Turín, představenstvo majoritního akcionáře ji ale odmítlo.
„Nic nesvědčí o zralosti kryptoměn v roce 2025 více než vzestup stablecoinů. V minulých letech se stablecoiny používaly převážně k vyrovnání spekulativních obchodů s kryptoměnami. V posledních několika letech se staly nejrychlejším, nejlevnějším a nejglobálnějším způsobem, jak poslat dolar. A to za méně než jednu sekundu a za méně než jeden cent, téměř kamkoli na světě,“ hodnotí analýza jednoho z nejvýznamnějších kryptofondů na světě Andreessen Horowitz. Počet lidí vlastnících kryptoměny podle jeho studie celosvětově stoupl na zhruba 720 milionů, meziročně o 16 procent více.
Akcie na blockchainu
Na rozdíl od bitcoinu ale stablecoiny nesou riziko v tom smyslu, že jejich držitelé musejí důvěřovat solventnosti vydavatelů této speciální odnože kryptoměn. Tedy věřit, že firmy jako Tether mají dostatek „skutečných“ dolarů nebo eur na krytí hodnoty svých virtuálních mincí.
Na podobných principech jako stablecoiny ale fungují i takzvaná tokenizovaná aktiva, a právě ta by mohl v roce 2026 rovněž čekat výrazný rozvoj. Jedna z největších kryptoburz na světě Coinbase plánuje spuštění funkce, která by již brzy umožnila velkým firmám převést vlastní akcie do formy tokenu, speciální formy kryptoměny s jasně daným využitím.
Mezi výhody tokenizovaných akcií patří možnost obchodování 24 hodin denně. Konkurenční kryptoburza Kraken už s nimi experimentuje a nabízí investice do tokenizovaných akcií 60 amerických firem včetně Nvidie nebo Applu. Tyto zdigitalizované obdoby cenných papírů ale na rozdíl od držení akcií standardním způsobem nezakládají hlasovací práva ani nárok na výplatu dividendy.
„To, že Coinbase umožní obchodovat akcie, je další ředění pozornosti retailu vůči altcoinům,“ komentuje manažer fondu Dopamine Investments Roman Panuška. Něco podobného se však v roce 2025 přihodilo také dominantnímu bitcoinu, který pro mnohé investory ztratil na lákavosti v porovnání s prudce rostoucími akciemi firem z oblasti umělé inteligence. Pokud by však tržní hodnota amerických technologických gigantů měla náhle prudce klesnout, kurzy kryptoměn by všeobecná nejistota na trzích rovněž stáhla dolů.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |