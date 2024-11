Ekonomika Německa, které představuje největšího obchodního partnera českých firem, se potýká s hlubokými problémy, jejichž dopady pocítí i tuzemský byznys. Ekonomika sousedního státu v prvním pololetí čelila recesi. Ve třetím kvartále sice HDP nečekaně vzrostl o 0,1 procenta, ani tato zpráva však příliš optimismu do současné situace nevnesla. Slabá exportní poptávka, prudký růst nákladů na energie a vyšší mzdy ukrajují podníkům z marží. Průmyslový sektor, který hraje pro stát klíčovou roli, se dostává do hlubokého útlumu. To navíc v době, kdy prochází zásadní transformací. Podle německé centrální banky může situace už příští rok vyústit ve vlnu krachů tamních firem.

Problémy, se kterými se německá ekonomika potýká, by mohly zvýšit platební neschopnost podniků a tím i riziko firemních bankrotů v roce 2025. Ve své zprávě o finanční stabilitě před tím ve čtvrtek varovala německá centrální banka.

„Německá ekonomika stále čelí hlubokým strukturálním problémům, které zatěžují střednědobý výhled růstu,“ uvedla Deutsche Bundesbank.

Tyto potíže pravděpodobně otřesou firemním sektorem, zejména proto, že souhrnný zisk od konce roku 2022 klesal v každém čtvrtletí. Vzhledem k současným strukturálním změnám a pokračujícímu hospodářskému útlumu je tak pravděpodobné, že se příští rok objeví značný počet firemních insolvencí.

Jak Deutsche Bundesbank hodnotí stav německé ekonomiky Stabilita finančního systému Německý finanční systém zvládl prudký růst úrokových sazeb, zůstal stabilní a postupně snižuje rizika, ale čelí novému úvěrovému riziku a výzvám spojeným s geopolitickým napětím a slabou ekonomikou. Bankovní sektor Banky vykazují rostoucí ziskovost a zlepšenou kapitálovou vybavenost, zatímco nebankovní finanční zprostředkovatelé zůstávají stabilní, ale čelí riziku likvidity a ztrátám v komerčních nemovitostech. Trh nemovitostí Ceny komerčních nemovitostí dále klesají a sektor je rizikový. Rezidenční trh vykazuje zlepšení, ale nejistoty přetrvávají, zejména u úvěrů z minulých let. Makroobezřetnostní opatření Nástroje, jako proticyklický kapitálový polštář a systémový rizikový polštář, zůstávají klíčové pro udržení odolnosti bank vůči krizím a snižování systémových rizik. Strukturální změny Klimatická transformace, digitalizace a potenciální zavedení digitálního eura představují dlouhodobé výzvy, zatímco regulace nebankovních subjektů by měla posílit makroobezřetnostní pohled a uzavřít datové mezery.

Německý statistický úřad ve čtvrtek uvedl, že počet firemních insolvencí v zemi v říjnu stoupl meziročně o 22,9 procenta. S výjimkou letošního června tak počet insolvenčních návrhů každý měsíc od června 2023 rostl v procentech dvouciferným tempem.

„Prudký pokles poptávky z Německa i ze zahraničí, vysoké náklady na energie a kvalifikovanou pracovní sílu, značná daňová a byrokratická zátěž - to vše vytváří tlak na podnikatelské vyhlídky a na finanční situaci,“ uvedla v reakci na čísla Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK).

Odborníci očekávají, že počet firemních bankrotů v Německu se v letošním roce zvýší zhruba na 20 tisíc z loňských 17 814, protože skončila platnost mimořádných předpisů souvisejících s pandemií covid-19. V době finanční krize v roce 2009 se v Německu dostalo do platební neschopnosti téměř 33 tisíc podniků.

Finance domácností by ale měly zůstat zdravé, protože trh práce je silný a nominální mzdy stále rostou. To běžným spotřebitelům poskytuje solidní finanční rezervu, dodala Bundesbank. Stabilizovaly se také ceny rezidenčních nemovitostí a přestože jsou stále poněkud nadhodnocené, modely naznačují, že pravděpodobnost náhlého poklesu cen se snížila. U komerčních nemovitostí však není výhled tak příznivý.

Ekonomika ve třetím čtvrtletí mírně vzrostla

Hrubý domácí produkt Německa se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,1 procenta. V pátek to v konečné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad (Destatis). Předběžná zpráva ukazovala růst o 0,2 procenta. Potvrdilo se nicméně, že německá ekonomika ve čtvrtletí nečekaně vzrostla.

Ve druhém čtvrtletí přitom HDP o 0,3 procenta klesl. Po poklesu ve druhém čtvrtletí podle statistiků tentokrát vzrostly také spotřebitelské výdaje domácností. Proti předchozím třem měsícům byly o 0,3 procenta vyšší. Spotřebitelé více utráceli například za potraviny a nápoje.

Spotřeba vlády se ve srovnání s předchozím čtvrtletím rovněž zvýšila, a to o 0,4 procenta. Naopak mírně klesly investice. Méně se podle statistiků investovalo do vybavení, zejména do strojů, přístrojů a vozidel, tam pokles činil 0,2 procenta. Investice do výstavby klesly o 0,3 procenta. Destatis nicméně upozornil, že pokles investic se zpomaluje. V letošním druhém čtvrtletí totiž investice do vybavení klesaly o 2,2 procenta a do výstavby o 3,4 procenta.

Největší obchodní partner pro Česko

Německo představuje pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Vývoj tamní ekonomiky proto bude mít přímý dopad na české hospodářství, výrazně zasáhne především sektor automobilového průmyslu a na něj navázané sektory.

Loni německá ekonomika zaznamenala pokles o 0,3 procenta a její výkon byl nejslabší ze všech zemí platících eurem. Podle zářijového odhadu německé vlády HDP letos klesne o 0,2 procenta. Na jaře ještě vláda předpovídala na příští rok jednoprocentní růst.

Podle odhadu německých ekonomických institutů se letos HDP sníží o 0,1 procenta. Na příští dva roky instituty předpovídají Německu slabé oživení - v příštím roce ekonomika podle nich vzroste o 0,8 procenta a v roce následujícím o 1,3 procenta.