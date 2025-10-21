Cena ropy klesá až k pětiletému minimu. Řidičům to pomůže, nižší inflaci ne
Cena ropy se tento týden drží nejníže od začátku května, a pokud klesne pod hranici 60 dolarů za barel, dostane se na úroveň pětiletého minima. Důvodem je postupné rušení omezení těžby členů kartelu OPEC a slabá výkonnost i výhled globální ekonomiky. Vývoj budoucí ceny mají v rukou politici, a proto jej lze jen stěží předjímat, hodnotí analytici.
Mezinárodní agentura pro energii IEA nedávno uvedla, že světový trh s ropou by se mohl v příštím roce potýkat s přebytkem až čtyř milionů barelů denně a být tak v převisu zhruba o čtyři procenta vůči letošní denní spotřebě. Děje se tak v důsledku rostoucí těžby členů OPEC a pomalejšího růstu spotřeby. Cena severomořské ropy Brent tak může zamířit hlouběji pod psychologickou hranici 60 dolarů za barel, kam se podívala naposledy na jaře roku 2021.
„V nejbližších týdnech čekám ještě další mírný pokles o jednotky dolarů za barel. Už dnes je přitom ropa velmi levná. Nad hranici 60 dolarů za barel ropa poprvé vyšplhala v roce 2004, od té doby se ale parita kupní síly spotřebitelů dramaticky zvýšila,“ popisuje mimořádný stav na trhu s ropou analytik Boris Tomčiak ze společnosti Finlord.
Poklesnout může cena až k 55 dolarům
Hlubší pokles cen Tomčiak neočekává. „Už dnes je vidět, že nízká cena motivuje k vyšší spotřebě ropy. Nejde jen o pohonné hmoty, ale také o výrobu plastů a podobné segmenty, které mohou být na cenu ropy citlivější,“ dodává Tomčiak s tím, že v příštím roce očekává ustálení cen v rozmezí mezi 55 a 65 dolary za barel.
Odhadovat cenu ropy je dnes kvůli nevypočitatelným politickým aktérům složitější než kdy dřív, přiznává Tomčiak. Další zlevnění by se totiž podle něj nemuselo líbit nejen ropnému kartelu OPEC, ale i Spojeným státům a Rusku, které je součástí neformální skupiny OPEC+. V Severní Americe by další pokles cen podle Tomčiaka znamenal minimálně odložení investic do otevírání nových ložisek a Rusko má zas na vysokých cenách ropy postavenou celou ekonomiku. Jakmile se ceny uralské ropy propadnou pod hranici 60 amerických dolarů, Kreml musí chybějící příjmy z prodeje krýt z rezerv postupně vysychajícího Fondu národního bohatství. Dnes se barel ruské ropy Ural prodává za zhruba 55 dolarů.
Stejně opatrný je s prognózami i analytik společnosti Deloitte David Marek. I tak lze podle něj očekávat, že nejnovější pokles cen významný pozitivní efekt do české ekonomiky nepřinese.
„Pokud nenastane nic mimořádného, pak si řidiči dalších slev na čerpacích stanicích ani nevšimnou, a to ani kdyby cena klesla na 55 dolarů za barel. Taková úroveň nepomůže výrazně stlačit ani inflaci, efekt může být v setinách procenta, protože cena ropy je nízká už dnes,“ říká Marek.