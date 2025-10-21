Hlavním hostem konference Shifts bude Šmejc. Kellnerova pravá ruka pomohla PPF najít svou tvář
Nejprve Daniel Křetínský, pak Patrik Tkáč a letos Jiří Šmejc. Hlavní tváří konference Shifts25 bude další významný tuzemský byznysový matador, který si své soukromí velmi střeží, a slyšet jeho příběh a investiční rady tak bude opět privilegium. Šmejc se svou vlastní skupinou Emma Capital patří mezi nejbohatší Čechy, jeho nejtěžší byznysovou zkouškou však bylo řízení největší české investiční skupiny PPF. Po úmrtí Petra Kellnera ji vedl tři roky a z pohledu manažera šlo o královskou disciplínu – ve smyslu prestiže i mimořádných výzev.
Šmejc byl Kellnerovou pravou rukou. Potkali se na začátku nového tisíciletí, když se PPF pokoušela ovládnout televizi Nova. Tehdy byl Šmejc ještě na druhé straně, když pomáhal generálnímu řediteli Vladimíru Železnému s financováním. Následně ale spojili síly – Kellner díky tomu získal televizi a Šmejc na oplátku pětiprocentní podíl v PPF.
Od té doby se Šmejc z PPF nikdy naplno nestáhl, tedy nikdy ne stoprocentně. V roce 2012 se sice osamostatnil, založil svou skupinu Emma Capital, ale stále držel podíly ve společnostech Home Credit a Air Bank. Tyto podíly prodal teprve nedávno. Dnes vlastní necelý tříprocentní podíl na zisku ve společném telekomunikačním podniku PPF a E&, jehož podobu české skupině pomáhal formovat.
Emma, jejíž jméno vzniklo na základě prvních dvou písmen sousloví emerging markets, se od svého vzniku soustředí na rozvojové trhy. Dnes působí hlavně v zemích jižní a jihovýchodní Evropy – v Rumunsku, Chorvatsku, ale třeba i v Moldavsku a Řecku. A že jde o úspěšný podnik, dokládají i čísla. Poslední veřejný odhad valuace skupiny činil přes 1,3 miliardy eur a magazín e15 zařadil jejího zakladatele na 23. příčku nejbohatších Čechů a Slováků s majetkem odhadovaným na 28 miliard korun.
Oborově stojí na několika nohách: na energetice, gamingu, e-commerce, respektive logistice, a na rodícím se pilíři distribuce zdravotnických prostředků. „Klíčovými segmenty pro nás stále zůstávají gaming a energetika. Ale je pravda, že se nám rýsují další dva segmenty, ve kterých, pokud to bude možné, chceme posilovat. Jedním z nich je logistika a druhým právě prodej zdravotnické techniky,“ uvedl k tomu v létě investiční šéf skupiny Pavel Horák.
Šmejc je, stejně jako Kellner, bytostný introvert. Zároveň s ním sdílí i další vlastnosti – strategické uvažování a vášeň pro velké výzvy. I to je jeden z důvodů, proč v PPF, která je dnes investičně opatrnější než za Kellnera, nezůstal.
Od návratu ke své skupině Šmejc zatím větší investici neuskutečnil. Dá se ale usuzovat, že jde jen o otázku času. O palebnou sílu totiž nemá nouzi, a pokud ano, snadno si ji obstará – trh mu věří. Důkazem je investice fondu J&T ARCH Investments, který v roce 2023 získal osmiprocentní podíl na zisku celé skupiny Emma Capital. Zaplatil za to sto milionů eur. A důvěru investorů potvrdily i letos v červnu vydané dluhopisy – po čtyřmiliardové emisi se jen zaprášilo.
Morgan Housel vystoupí 6. listopadu v Clarionu v rámci konference Shifts.