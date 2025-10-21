Velký zbrojař žádá Čechy o půjčku. Nabízí ráži portfolia 6,1 procenta ročně
Čeští drobní investoři pomohou tuzemské zbrojovce Colt s nákupem výrobce klíčové ingredience pro muniční průmysl budoucnosti. Konkrétně s financováním akvizice pardubické fabriky na nitrocelulózu Synthesia Nitrocellulose z někdejšího portfolia miliardáře Karla Pražáka. Colt je za to připraven drobným hráčům solidně zaplatit.
Obří emise zbrojařských bondů, kterou dokáže překonat snad jen Michal Strnad se svou CSG. Takový je plán skupiny Colt CZ Group, která hodlá investorům nabídnout papíry až v řádu vyšších jednotek miliard korun. Emise má v hledáčku zástupy domácích střadatelů, kteří momentálně váhají s tím, kam poslat peníze z nyní už méně lukrativních spořicích účtů. Svědčí o tom fakt, že impérium miliardáře Reného Holečka nabídne papíry v nominální hodnotě deseti tisíc korun. Tedy takřka do každé domácnosti, chce se skoro říci.
„Hlavním důvodem pro tuto emisi dluhopisů je vypořádání akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose. Výtěžek z emise bude dále použit na kapitálové investice, navýšení provozního kapitálu a všeobecné potřeby společnosti,“ uvádí Ondřej Činčura za Colt CZ Group SE. O využití blíže neupřesněné části peněz získaných z budoucího prodeje bondů zatím podle prospektu schváleného ČNB není rozhodnuto. Součástí transakce nedávného nákupu Synthesia Nitrocellulose od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka je hotovostní platba ve výši 5,5 miliardy korun, přičemž vypořádání obchodu má proběhnout nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku.
Colt hodlá v první fázi upsat bondy za tři miliardy korun. V případě silnějšího zájmu investorů pak může svou nabídku zdvojnásobit. Zbrojař jde s nabídkou dluhopisů nejen ve šlépějích Czechoslovak Group, která letos přichystala drobným investorům dokonce desetimiliardový balík bondů, ale i s dalšími velkými jmény domácího byznysu, které v posledních měsících ohlásily obdobný krok. Formálně schválila vypuštění bondů do světa Česká národní banka v polovině října. Podle expertů je na trhu stále obrovská a především v zásadě něslábnoucí palebná síla volných úspor.
