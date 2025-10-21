Top 10 nejcennějších startupů planety: umělá inteligence kraluje
Startup si už dnes nelze představit jako garážovou firmu pár nadšenců. Některé z nich dosahují svou hodnotou stovek miliard dolarů, a i když se drží mimo burzu, a tím někdy možná i mimo hlavní světlo reflektorů, jejich budoucí potenciál může být obrovský. Velkou část míst v top desítce startupů světa obsadily firmy zaměřující se na umělou inteligenci a vývoj produktů s ní spojených. Podívejte se, zda je mezi nimi i zástupce Evropy.
Ohodnocení firem v následujícím žebříčku je nutné brát s jistým odstupem. Dané společnosti nejsou veřejně obchodované na burze, nelze tedy proto jejich valuaci určit naprosto přesně. Záleží také na budoucím potenciálu jednotlivých firem.
Hodnotu startupu určují především jeho investoři a zakladatelé. V poslední době navíc začínají narůstat obavy, že investorská euforie kolem umělé inteligence (AI) může být příznakem vzniku bubliny a současný extrémní růst hodnoty AI společností může být realitě vzdálený.
10. Figure AI
- Odhadovaná hodnota: 39 miliard dolarů
- Země původu: USA
Humanoidní robot Figure 03 vyvinutý americkým startupem Figure AI umí například složit prádlo |
Americká firma byla založena v roce 2022 podnikatelem Brettem Adcockem. Zabývá se vývojem humanoidních robotů, které pohání umělá inteligence. Nedávno ukázala jejich novou verzi nazvanou Figure 03. Tento robot má být například schopný složit prádlo nebo uklidit v domácnosti. Kdy by se však mohl dostat do běžného prodeje, zatím není jasné. Investoři, mezi které patří například i Nvidia nebo Intel, startupu věří a novými investicemi ženou jeho hodnotu vzhůru.
9. Canva
- Odhadovaná hodnota: 42 miliard dolarů
- Země původu: Austrálie
Platforma pro vytváření vizuálního obsahu Canva |
Firma poskytující platformu pro grafický design a vytváření vizuálního obsahu nabízí jednoduché, ale efektivní rozhraní. V poslední době šlape do umělé inteligence a přidává stále nové AI funkce. Hodnotu společnosti nedávno posunulo výše oznámení o prodeji akcií zaměstnanců, kteří je budou moci nabídnout investorům. Navíc se spekuluje, že by firma mohla zanedlouho vstoupit na burzu.
8. Revolut
- Odhadovaná hodnota: 75 miliard dolarů
- Země původu: Velká Británie
Hodnota britského fintechu Revolut v poslední době letí vzhůru |
Britský fintech nabízející celou škálu finančních služeb od vedení účtů v různých měnách přes směny až po investice či kryptoměny nabírá v poslední době rychle na popularitě. Jen v Česku už ho využívá přes milion lidí. V budoucnu Revolut plánuje začít nabízet mimo jiné i hypotéky. Do konce desetiletí chce obsluhovat třicet nových trhů a zvýšit počet uživatelů ze současných 65 na 100 milionů.
Společnost nedávno oznámila možnost sekundárního prodeje zaměstnaneckých akcií investorům a její hodnota letí strmě nahoru. Ještě loni v létě byla o 30 miliard dolarů nižší než nyní. Revolut je navíc další z těch firem, u nichž mnozí předpovídají, že by jejich IPO (vstup na burzu – pozn. aut.) mohlo přijít v dohledné době.
7. Databrics
- Odhadovaná hodnota: 100 miliard dolarů
- Země původu: USA
Databricks dosáhl hodnoty sto miliard dolarů |
Společnost založená v roce 2013 nabízí cloudovou platformu pro analýzu dat a umělou inteligenci. Investoři navíc startupům působícím v oblasti umělé inteligence věří a i Databrics podniká další investiční kolo, ve kterém chce od investorů získat další miliardu dolarů. V předchozím investičním kole před necelým rokem startup získal 10 miliard dolarů.
6. Stripe
- Odhadovaná hodnota: 106 miliard dolarů
- Země původu: USA
Šéf Stripe pro střední a východní Evropu Marcin Misztal byl v roce 2022 hostem E-commerce summitu pořádaného e15 |
Největší soukromě vlastněná fintechová společnost nabízí služby platební brány pro zprostředkování a zpracování online plateb. Společnost působí i v Česku a mezi její klienty patří mimo jiné Amazon, Decathlon, IBM, Pepsi nebo Toyota. Podle nedávných zpráv se měla hodnota Stripe dostat na více než 106 miliard dolarů, starší informace z letošního roku pak hovoří o valuaci 91,5 miliardy dolarů. I u něj se navíc diskutuje o možném IPO.
5. Anthropic
- Odhadovaná hodnota: 183 miliard dolarů
- Země původu: USA
Startup Anthropic vyvíjí velké jazykové modely umělé inteligence nazvané Claude |
Startup vyvíjí velké jazykové modely umělé inteligence, které se jmenují Claude, a v tomto oboru patří k předním světovým hráčům. Společnost založili bývalí zaměstnanci OpenAI a učinili z ní jednoho z jejích největších konkurentů.
Nedávno uzavřela další investiční kolo, v jehož rámci získala 13 miliard dolarů a její hodnota tak opět povyskočila. V poslední době valuace Anthropiku navíc prudce roste, ještě po předchozím investičním kole letos v březnu, kdy získal 3,5 miliardy dolarů, byla přibližně třetinová.
4. xAI
- Odhadovaná hodnota: 200 miliard dolarů
- Země původu: USA
xAI je jeden ze dvou startupů miliardáře Elona Muska v tomto žebříčku |
Společnost zaměřenou na umělou inteligenci založil v březnu 2023 nyní nejbohatší muž planety Elon Musk s cílem „pochopit skutečnou podstatu vesmíru“. Vyvíjí také velké jazykové modely umělé inteligence Grok, na nichž běží stejnojmenný chatbot. Letos v březnu pak miliardář oznámil, že startup koupil sociální síť X, kterou vlastní taktéž on sám.
Skutečná hodnota xAI je však nejasná. Server CNBC nedávno uvedl, že firma aktuálně nabírá od investorů dalších deset miliard dolarů a její hodnota se dostala na 200 miliard. Musk však informaci o novém investičním kole záhy popřel. On sám v březnu po spojení xAI a X uvedl, že hodnota jeho startupu činí 80 miliard dolarů. Pokud by se brala v úvahu tato hodnota, propadla by se xAI v tomto žebříčku až na 7. místo.
3. ByteDance
- Odhadovaná hodnota: 330 miliard dolarů
- Země původu: Čína
Sociální síť TikTok je produktem společnosti ByteDance |
Je možné, že jste o čínské technologické společnosti ByteDance nikdy neslyšeli. Určitě však znáte jeden z jejích produktů, sociální síť TikTok. Firma nedávno ohodnotila sebe samu na 330 miliard dolarů, ale jeden z jejích investorů, společnost Fidelity, jí na konci července přisoudil valuaci ještě o 55 miliard vyšší. Je však otázkou, jak se posune její ohodnocení v době, kdy se řeší odkup amerických aktiv TikToku investory z USA.
2. SpaceX
- Odhadovaná hodnota: 400 miliard dolarů
- Země původu: USA
Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX při startup letos v březnu |
Druhý zástupce Elona Muska v žebříčku je už dnes nedílnou součástí vesmírného průmyslu. Od svého založení v roce 2002 již společnost zaznamenala řadu úspěchů. V roce 2008 se například stala první soukromou firmou, co vyslala kosmickou raketu poháněnou motorem na kapalné palivo, která dosáhla orbity Země. Vzhledem k současnému ocenění společnosti na 400 miliard dolarů a v kombinaci se startupem xAI dnes většinu Muskova jmění tvoří podíly v soukromých firmách.
1. OpenAI
- Odhadovaná hodnota: 500 miliard dolarů
- Země původu: USA
V čele nejhodnotnějšího stratupu na světě stojí Sam Altman |
Ještě nedávno se na prvním místě tohoto žebříčku nacházela SpaceX. Na začátku října však OpenAI, která vyvíjí velké jazykové modely umělé inteligence ChatGPT, dokončila sekundární prodej akcií, při kterém jich bývalí i současní zaměstnanci prodali investorům za 6,6 miliardy dolarů. Valuace firmy tím poskočila na 500 miliard dolarů a stala se tak nejhodnotnějším startupem na světě. Jedná se tak o prudký nárůst; ještě na začátku letošního roku byla OpenAI oceněna na 300 miliard dolarů.