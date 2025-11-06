Kde roste ekonomika nejrychleji? Česko je v evropském žebříčku mezi premianty
Růst tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí roku 2025 překonal i některé odhady a predikce. Česko se díky tomu zařadilo mezi evropské země, ve kterých šlape ekonomika nejlépe. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, který zveřejnil přehled za letošní předposlední kvartál, byť v něm ještě data z několika zemí stále chybí.
10. Francie
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 0,9 %
Francouzská ekonomika sice roste nepatrně rychleji než v loňském roce, posun ale stále nepřesáhl ani jedno procento. Tamní ekonomiku táhnou domácnosti, jejichž poptávku udržuje mírné zvyšování reálných mezd. Na druhé straně ale kolísá zahraniční obchod i investice. Na to může mít vliv hlavně nejistá politická situace v zemi, rušení důležitých reforem i částečná rezignace na čím dál více sílící zadlužení.
9. Estonsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 0,9 %
Estonská ekonomika se vzpamatovává ze stagnace, a zatímco na konci roku 2024 meziročně klesla o 0,4 procenta HDP, v roce 2025 startuje k růstu. Některé sektory jsou sice stále v útlumu – stejně jako třeba investice –, ale jiné oblasti už ekonomiku posilují. Vzpamatovává se například spotřeba domácností. Malá estonská ekonomika však zůstává závislá na exportu a na poptávce zejména ze severských zemí nebo Německa.
8. Belgie
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 1,1 %
Belgie zaznamenala růst o 1,1 procenta, který se navíc každým čtvrtletím mírně zvyšuje. Ekonomiku táhne spotřeba domácností, která v zemi zůstává stabilní. Stejně jako u dalších zmíněných zemí má i Belgie slabší export, který je pro tuto zemi zásadní. Tlak na ekonomiku nezmenšuje ani zadlužení státu, jež se v posledních letech pohybuje nad 100 procenty HDP.
7. Nizozemsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 1,6 %
Domácí poptávka pomáhá také ekonomice Nizozemska, kterou posilují rostoucí příjmy domácností. Růst ženou nahoru například i investice do infrastruktury nebo obrany. Přesto ale nizozemská ekonomika ve třetím čtvrtletí zaznamenala nejhorší výsledek letošního roku. Za tím může být mimo jiné i nejistota panující na mezinárodních trzích, zejména v souvislosti s celní politikou Spojených států.
6. Litva
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 1,9 %
Další v pořadí je Litva, která ve třetím čtvrtletí zaznamenala růst HDP o 1,9 procenta. Je to sice nejhorší letošní výsledek, ale i díky dobrému prvnímu pololetí se v Litvě očekává pro letošní rok solidní růst přesahující 2,5 procenta. Ekonomiku, stejně jako v dalších zemích, táhne domácí spotřeba, kterou posilují rostoucí platy – to zvyšuje i důvěru v ekonomiku.
5. Švédsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 2,4 %
Po vlažném startu v úvodu roku se nastartovala i švédská ekonomika, která je aktuálně s růstem HDP ve výši 2,4 procenta pátou nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii. Švédsko v prvním pololetí brzdila nejistota v mezinárodním obchodu, ale také vyšší nezaměstnanost a nedostatečné investice do infrastruktury. Celkový růst však opět táhla spotřeba domácností.
4. Portugalsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 2,4 %
Stabilní růst v roce 2025 zatím vykazuje Portugalsko. Navyšování reálných mezd i stabilní zaměstnanost v zemi podporují spotřebu domácností, což táhne ekonomiku vzhůru – stejně jako oživení investic. Opomenout v případě této jihoevropské země nelze ani turismus a na něj navázané služby, kterým se daří.
3. Česko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 2,7 %
Na špici žebříčku se tentokrát umístilo i Česko, které se po slabších letech dočkalo v roce 2025 ekonomického oživení. Stabilizovaná inflace a rostoucí reálné mzdy podporují důvěru v ekonomiku, a tím i domácí spotřebu. I přes solidní růst ale nad Českem coby exportní zemí zůstává otazník do budoucna – hlavně kvůli slabému ekonomickému výkonu Německa, na které jsou navázány dodavatelské řetězce.
2. Španělsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 2,8 %
Solidní, ale hlavně stabilní růst vykazuje letos i španělská ekonomika. Kromě turistického ruchu, který tradičně přispívá k ekonomickému vývoji, se v zemi začalo dařit i sektorům s vyšší přidanou hodnotou, například IT nebo službám. K poměrně vysokému růstu, který se přibližuje třem procentům, pomáhá i stabilní spotřeba domácností.
1. Irsko
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2025: 12,3 %
Ekonomická čísla jako z jiné planety oproti ostatním evropským zemím vykázalo Irsko. V prvním pololetí růst HDP dokonce překonal 18 procent, ve třetím čtvrtletí je to aktuálně 12,3 procenta. Tato čísla jsou ovlivněna specifickou strukturou irské ekonomiky. Její výkon táhnou nadnárodní firmy, které v zemi sídlí kvůli výhodným daňovým podmínkám. Do země tak přesouvají například patenty a další nehmotná aktiva, jež mohou HDP na papíře výrazně zvyšovat. Reálný růst ekonomiky očištěný o tyto dopady je však mnohem nižší – například za loňský rok se přiblížil třem procentům.