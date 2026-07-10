Levnější benzin a nafta stlačily červnovou inflaci na 1,5 procenta
Meziroční inflace v Česku v červnu klesla z květnových 2,1 % na 1,5 %.
Český statistický úřad tímto výsledkem potvrdil svůj předběžný odhad.
Hlavním důvodem zpomalení růstu cen bylo zlevnění pohonných hmot.
Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1 procenta na 1,5 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad růstu spotřebitelských cen z úterý. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení.
„Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 korun za litr a benzin Natural 95 za necelých 40 korun za litr. V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Pohonné hmoty sice dál meziročně zdražovaly, ale růst jejich cen výrazně zpomalil. V červnu činilo zvýšení cen paliv a maziv ve srovnání s loňskem 14,9 procenta, zatímco v květnu zdražovaly o 26,3 procenta.