Pale Fire Capital posiluje vedení. Partnerem skupiny se stal Jan Černý
- Investiční skupina Pale Fire Capital rozšiřuje svůj partnerský tým.
- Novým managing partnerem se stal Jan Černý, který se zaměří na rozvoj private equity investic.
- Skupina chce hledat investiční příležitosti napříč Evropou.
Novým partnerem a podílníkem investiční skupiny Pale Fire Capital (PFC) se stal Jan Černý. Ve skupině převezme odpovědnost za rozvoj private equity portfolia a jeho další růst, přičemž se chce zaměřit na evropské firmy, které lze s využitím nových technologií transformovat na velké hráče s globálním dosahem.
Černý svůj vstup do Pale Fire Capital oznámil na sociální síti LinkedIn. „Od dnešního dne spojuji síly s Pale Fire Capital jako nový Managing Partner! Cíl je jasný: akcelerovat růst, stavět ambiciózní mezinárodní projekty a budovat dlouhodobou hodnotu na průsečíku tradiční a digitální ekonomiky,“ napsal Černý.
Podle jeho slov ho ke spolupráci přesvědčil tým skupiny v čele s Janem Bártou, Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým. „Právě ty mě přesvědčily k tomu spojit se s PFC,“ uvedl Černý s tím, že jeho odpovědnost bude primárně zaměřena na růst private equity investic a jejich další rozvoj.
Skupina podle něj hledá nové příležitosti napříč evropským trhem. „Cílíme na investice v řádu stovek milionů eur po celé Evropě, ale o tom až příště,“ doplnil Černý.
Podnikatel roku 2025
Investiční skupina Pale Fire Capital patří mezi významné technologicky orientované investory. Na začátku března získal její spolumajitel Dušan Šenkypl titul EY Podnikatel roku 2025 České republiky.
„Dušan Šenkypl se svou skupinou Pale Fire Capital potvrzuje, že české know-how a kapitál mají své místo na světových trzích. Jeho portfolio čítá více než dvacet technologických firem s globální působností, včetně platformy Rouvy či společnosti Groupon, kterou jako CEO úspěšně provedl transformací,“ píše se o Šenkyplovi v tiskové zprávě o udělení ocenění.
„Cenu nevnímám jako osobní ohodnocení, ale jako vyústění dlouhodobé cesty, na které jsem nikdy nebyl sám. Šla po ní se mnou spousta důležitých lidí. Velké poděkování patří především mým partnerům, Davidovi Holému a Honzovi Bartovi, kteří jsou její klíčovou součástí. A mé rodině, díky které můžu dělat to, co mě baví.” sdělil během slavnostního vyhlášení Dušan Šenkypl.