Barta, Salomon, Mařinec a další byznysmeni hledají recept pro Česko. Do čeho investovat po volbách?
Český byznys mluví tentokrát neobvykle přímo: stát musí okamžitě zrychlit, zprůhlednit pravidla a přestat lidem i firmám překážet. Přední čeští byznysmeni a vrcholoví manažeři odpovídají na otázku, do čeho má nová česká vláda po volbách investovat.
Jan Barta, investor, Pale Fire Capital
Nová vláda by měla investovat do věcí, které dlouhodobě budou zvedat produktivitu práce v ČR – do vzdělávání lidí, dobrého financování vědy a výzkumu a nastavování incentiv pro firmy, aby lokálně investovaly.
Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny
Do armády a naší vojenské odolnosti; do zvýšení dostupnosti bydlení a do vzdělání a vzdělávacího systému takovým způsobem, aby se celoživotní vzdělávání stalo prioritou Česka.
Pavel Konečný, CEO a zakladatel AI startupu Neuron Soundware
AI změní celou ekonomiku a už klepe na dveře. Investice mají jít napříč sektory; současná úroveň podpory ministerstva průmyslu a obchodu odpovídající „ceně kilometru dálnice ročně“ je nedostatečná. Oceňuji ambici získat evropské datové centrum pro AI, ale to je jen začátek. Inspirací může být Austrálie, kde stát často sám zavádí technologie – například automatická pasová kontrola na letištích. Stát může umělou inteligenci využít ve školách či jiných institucích.
Gabriela Teissing, CEO vývojáře nových byznysových příležitostí Creative Dock
Do věcí, které tu zaspaly a které tvoří základ jakékoli fungující ekonomiky: infrastruktura, digitalizace a vzdělávání. Naše dálniční síť je pořád nedokončená. Vlaky jsou fajn, pokud člověk jede na výlet a nikam nepospíchá. Mobilita je přitom základní podmínkou pro obchod, inovace i rovný přístup k příležitostem. Bez ní se hodnota vytváří těžko – a už vůbec ne efektivně.
Digitalizace státu? Pořád řešíme formuláře, razítka a potvrzení. Jsme papírová země v době, kdy i menší státy jako Estonsko nebo Dánsko zvládají správu digitálně, bezpečně a přívětivě. U nás to způsobuje zdržení, frustraci a zbytečné obrovské náklady.
A vzdělávání – to je kapitola sama o sobě. Do vzdělávání jde sice hodně peněz, ale otázka je, jak s nimi zacházíme. Dnes jsme jen tak dobří, jak dokážeme chápat svět, ve kterém žijeme, a ten se mění rychle. Skandinávské země jdou napřed: učí děti spolupracovat, myslet v souvislostech, fungovat v jazycích. U nás se pořád memoruje, testuje a známkuje. Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme začít jinak. A rychle. Nakonec ale nejde jen o konkrétní investice. Jde i o způsob, jakým stát přemýšlí o své roli. Potřebujeme prostředí, které se propojuje – se světem i samo se sebou – a které je podporující.
Jan Lamser, exbankéř, kryptoměnový expert a bankovní vizionář
Bezpečná informatizace, dynamická adaptace na AI, kybernetická bezpečnost včetně zamezení rizik technologické závislosti na amerických standardech a poskytovatelích.
Miroslav Svoboda, šéf české pobočky Deloitte
Nová vláda by měla investovat především do obrany, vzdělání, infrastruktury, technologií, ale to určitě není vyčerpávající výčet. Obranné investice si vyžaduje geopolitická situace. Otázka vzdělávání není jen o školství, ale o celoživotním procesu, který umožní uplatnění všech generací na trhu práce a prodloužení ekonomické aktivity. Energetika a dopravní síť je nezbytnou a stále podfinancovanou položkou a budoucím rizikem.
V oblasti technologií celé Evropě ujíždí vlak, a pokud chceme mít naději na budoucí úspěch a nestat se skanzenem, musí být nachystány podmínky pro budování kapacit, včetně výzkumu a vývoje, přímo na našem kontinentu. Investovat musí také firmy a stát by jim k tomu měl připravit dobré podmínky.
Jan Čurn, CEO a zakladatel Apify
Vláda by měla investovat hlavně do veřejné infrastruktury – ať už dopravní, energetické nebo bezpečnostní – a dále do vzdělávání a základního výzkumu. Naopak by neměla „investovat“ do podpory konkrétních firem a podnikatelů, kteří umí vyplňovat dotační žádosti na úkor těch, kteří umí tvořit a prodávat. Zkrátka vláda by měla investovat do věcí, které dlouhodobě pomáhají celé zemi a podnikání obecně a které soukromý sektor nedokáže efektivně dělat, ale neměla by křivit trh neférovou pomocí vybraným firmám.
Jaroslav Havel, řídicí partner Havel & Partners
Investice by měly mířit do opravdové digitalizace státu. K tomu patří i silná kyberbezpečnost. Každá minuta ušetřená papírováním se firmám i státu vrací v rychlejších investicích a nižších nákladech. Důležitá je také infrastruktura a po energetické krizi a turbulentních změnách cen energií jsou podstatné i strategické investice do energetiky. Bez spolehlivé a cenově předvídatelné energie se byznys jednoduše neobejde. Další oblast je vzdělávání, věda a výzkum. Ve veřejné podpoře upřednostnit nejlepší a nejodvážnější projekty před plošnou podporou – s důrazem na výzkum a špičková centra v IT, softwaru, biotechnologiích a AI. A samozřejmě další zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.
Josef Mařinec, zakladatel společnosti PRO-DOMA
Do snížení nákladů na provoz státu a do racionálních projektů. Konkrétně digitalizace procesů státu, zrychlení a transparentnosti. Do podpory státních investic, ke kterým se stát bude chovat jako hospodář.
David Musil, šéf Penta Real Estate
V principu stát nemusí a nemá být podnikatelem. Měl by udržovat ve skvělém stavu „hřiště“, držet klíčovou infrastrukturu, bez které se země neobejde (typicky dálnice a železnice), a mít dlouhodobý strategický plán, kam tuto zemi rozvíjet nebo jak řešit strukturální problémy a slabiny.
Na příkladu z našeho odvětví – stát a města nemusí nutně stavět byty ve vlastní režii, je to – věřte nevěřte – riskantní byznys, ale když víme, že jich je dlouhodobě nedostatek a jejich cena roste, měl by na to včas reagovat, odemykat nová nevyužitá území pro výstavbu a nastavovat rovná pravidla soukromým aktérům, aby na nich nové byty postavili.
Monika Marečková, řídicí partnerka poradenské a auditorské společnosti RSM
Do moderního vzdělávání, které bude v souladu s trendy a technologiemi. Do obrany a bezpečnosti. A nezbytně i do strategické infrastruktury, inovací a digitalizace. Jsou to investice, o kterých dlouho mluvíme, ale těm velkým často chybí odvaha a schopnost je realizovat.
Petr Michal, společník advokátní kanceláře Portos
Primárně by měla investovat do sektorů, které pomáhají generovat domácí HDP, což je na prvním místě bezesporu dopravní a datová infrastruktura, dále do základních pilířů sociální kvality v České republice, zdravotnictví a školství. V neposlední řadě do obrany, a to na stejné úrovni jako do zmíněného zdravotnictví a školství. Všude by ale měl být nastavený jasný, transparentní proces nakládání s investovanými financemi, armádu nevyjímaje.
