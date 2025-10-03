Nákup a rychlý konec. Česká Rouvy zavírá po akvizici svého španělského konkurenta
Před více než dvěma měsíci to byla zpráva, která rozhýbala startupovou komunitu. Platforma Rouvy ze stáje Pale Fire Capital investorů Dušana Šenkypla a Jana Barty akvírovala svého španělského konkurenta Bkool. Ten se stejně jako Rouvy specializuje na virtuální cyklistiku. Nyní se management Rouvy rozhodl provoz španělské firmy jednou provždy ukončit.
„Některé informace získáte před uzavřením obchodu v rámci dew diligence, ale až běžný provoz vám naplno ukáže, jak na tom firma je,“ hodnotí pro e15 spoluzakladatel Rouvy a její šéf Petr Samek. Byl jedním z těch, kteří týmu ve Španělsku zprávu oznamovali. A byl to prý jeden z nejtěžších momentů v jeho byznysové kariéře.
Pravdou je, že už před akvizicí měli uživatelé na specializovaných fórech výhrady vůči technickým chybám Bkool. „Věděli jsme o nich a měli i plán, jak je napravit - Bkool má tým šikovných lidí. Nicméně ta časová a finanční investice by se nám nevrátila tak, jak bychom si přáli. Daleko efektivnější nám přijde vložit ten čas a peníze do rozvoje Rouvy,“ doplňuje Petr Samek.
Aplikace Bkool tak definitivně „zhasne“ na konci listopadu, práci ztratí ve Španělsku zhruba 30 lidí. Rouvy ovšem některé prvky aplikace přebírá do upgradů svého softwaru, usiluje navíc o předplatitele a ponechává si i část vývojového týmu. Ten se podílí na migraci softwaru, následně se začne podílet na rozvoji Rouvy.
Předplatitelé mají nyní možnost se stejným účtem a za stejných finančních podmínek přejít od Bkool k Rouvy. Jakkoliv se sportovní software na konci listopadu vypne, dále zatím poběží pod značkou Bkool systém předplatného, stejně jako web, založit nový účet ale půjde už jen pro Rouvy. „Samozřejmě chápeme, že o část zákazníků přijdeme. Roli bude hrát lovebrand, národní hrdost, protože jde o tradiční španělskou značku historicky navázanou na výrobce trenažerů. Ale nabídneme lepší službu za stejné peníze a věřím, že nespokojených uživatelů bude málo,“ říká Petr Samek.
Bkool původně vyráběl i hardware (smart trenažéry a smart bike), ale v listopadu 2019 prodal tuto část své činnosti společnosti Versa Design, aby se mohl plně soustředit právě na virtuální cyklistický simulátor a platformu pro indoor trénink.
Jedním z lákadel Bkool bylo, že šlo o oficiální simulátor pro několik velkých cyklistických závodů – například virtuální Giro d’Italia či Strade Bianche. Rouvy o převzetí téhle role s majiteli práv nyní jedná.
Podle Petra Samka měla akvizice i přes zrušení značky smysl, pomohla posílit pozici Rouvy v segmentu indoor cyklistiky coby světového lídra. Nyní má platforma 270 tisíc aktivních uživatelů, myšlenou Rouvy + její první loňská akvizice, australský FulGaz. Jeho osud zůstává beze změn.
Rouvy se v průběhu října chystá na velký upgrade svých služeb. Nabídne nové reálné trasy, mezi nimi i exotické. Domácí cyklisté si budou moci projekt například trasu v Nepálu.
Největší zajímavostí má pak být funkce Rouvy Segments. Ta umožní indoor cyklistům závodit na čas v rámci velké trasy jen na předem definovaných úsecích – ať už jde o náročná stoupání, nebo sprinty a srovnávat si výsledky mezi sebou. Během jízdy budou moci sledovat avatary svých přátel, osobní rekordy nebo aktuálního lídra, podobně jako to znají z aplikace Strava.