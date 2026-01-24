Volkswagen propouští manažery. Osekáním struktury vedení chce ušetřit miliardu eur
- Skupina Brand Group Core včetně Škody Auto zavádí novou řídicí strukturu a škrtá pozice ve vedení.
- Do léta 2026 se počet členů představenstev ve čtyřech značkách sníží zhruba o třetinu.
- Reorganizace má do roku 2030 přinést úspory až jednu miliardu eur.
Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž česká Škoda Auto, zavádí novou řídicí strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Informovala o tom ve čtvrtek firma.
Potvrdila tak dřívější informace listu Automobilwoche. Podle firmy by změny mohly v samotné výrobě přinést do roku 2030 úspory v hodnotě jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard korun).
Do skupiny BGC patří značky Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Změny zahrnují vytvoření představenstva BGC, které bude přijímat rozhodnutí napříč značkami v oblasti vývoje, nákupu a výroby.
Zmenšená představenstva
Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva. Ta budou tvořit generální ředitel a vedoucí pracovníci pro finance, prodej a lidské zdroje. Představenstvo Škody Auto má v současnosti šest členů.
„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta 2026 zhruba o třetinu. Ve středně dlouhém období plánovaná reorganizace ještě více zefektivní řídicí struktury v této skupině,“ uvádí tisková zpráva.
Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Koncern se však chystá do roku 2030 zrušit v Německu až 35 000 pracovních míst. Potýká se mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s dopady cel.
Odbyt celého koncernu Volkswagen v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabšímu prodeji ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však loni zvýšila odbyt o téměř 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů.