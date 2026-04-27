27_4_2026__Exkluzivní večeře: Generál John W. Nicholson Jr.
e15 přiveze do Prahy jednu z nejvýznamnějších postav globální bezpečnosti, generála Johna W. Nicholsona Jr., bývalého velitele sil NATO v Afghánistánu. Vedle svého vystoupení na konferenci SHIFTS se generál Nicholson zúčastní i privátního večera s členy elite15.
Díky Vašemu členství v klubu elite15 získáváte jedinečnou příležitost usednout s generálem k jednomu stolu. Večer před konferencí, 27. dubna od 18:30 hodin v hotelu The Grand Mark Prague, se uskuteční uzavřená večeře určená pouze pro členy elite15. V komorním prostředí otevřeme témata leadershipu pod tlakem i aktuálních geopolitických rizik.
Termín: 27. 4. 2026
Čas: 18:30
Místo: The Grand Mark Prague
Kapacita: Přísně omezená (pouze pro členy a hosty elite15)
O akci
Večeře je koncipována jako uzavřené setkání v komorním formátu, které umožňuje osobní diskusi a přímou interakci s hostem. Nejde o veřejné vystoupení, ale o prostor pro sdílení zkušeností a pohledů v důvěrném prostředí.
Co Vám tato exkluzivní příležitost v rámci elite15 přináší
- Přímý přístup: Nejen poslech z publika, ale osobní debata s člověkem, který formoval světové dějiny
- Informace bez filtrů: Díky diskrétnímu prostředí klubu získáte vhledy a strategie, které na veřejných pódiích nikdy nezazní
- Prestižní zázemí: elite15 pro Vás vytvořil prostor, kde se byznys potkává s nejvyšší politikou a bezpečností v té nejčistší podobě.
Jak se k nám připojit?
Tato večeře není určena k běžnému prodeji. Představuje jeden z klíčových benefitů členství v komunitě elite15. Pokud chcete čerpat z informačního náskoku a sedět u stolu, kde se byznys skutečně tvoří, je právě teď čas na Vaše členství.
- Chci se stát členem: e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci kontaktujte Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst je omezený a zájem může převyšovat kapacitu akce. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních produkčních podmínkách.