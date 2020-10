Nová designová restaurace a lounge Danielas by Barock, kam si můžete zajít na humra

Gurmet

Požitek v restauraci již dávno není jen o jídle. Je o vnímání všech podnětů a ač je jídlo a jeho kvalita to nejdůležitější, správný koncept restaurace dokáže zcela změnit dojem z návštěvy. V Praze se nyní otevírá nová designová restaurace a longe, která výše zmíněné rozhodně splňuje.

Danielas by Barock na Malém náměstí přináší do Prahy něco nového, oblíbený koncept známý z populárních destinací, který u nás není tak častý, jako v jiných metropolích – spojení restaurace, lounge a baru, tedy místo, kde se můžete potkat s přáteli na skleničku ještě před večeří, vychutnat si úžasnou večeři a později se přesunout na drink do lounge a baru s DJem.

Interiér nové restaurace Danielas By BarockAutor: Danielas by Barock

Místo je dílem restauratéra Tommyho Sjöö, který má za sebou úspěšnou řadu restaurací jako je Barock, Obecní Dům, Pravda, Kampa Park, a také mnoho zahraničních projektů v Marbelle, Kodani či v Miami.

Prostor restaurace je rozdělený na dvě části, takže nabízí prostor k sezení v restauraci a také barovou část s pohodlným lounge, kde se oběd plynule protáhne v odpolední drink. Nebo kávu.

Interiér nové restaurace Danielas By BarockAutor: Danielas by Barock

Nicméně na restauraci je nejdůležitější menu. Úžasné lehké předkrmy jako grilované krevety, křupavé kalamáry, hovězí tataki s karamelem nebo jarní závitky. Hlavní jídla jsou přehlídkou úchvatnou přehlídkou promakaných jídel. Žlutoploutvý tuňák v nori řase, losos s máslovo-limetovou omáčkou, nebo hovězí svíčková s foie gras a chřestem. Nicméně nejzajímavější položkou na menu jsou jídla z čertvého humra, slávky na bílém víně, samozřejmě ústřice a kaviár s bliny.

Signature drinky barmanů jako je Daniealas Sour či Barock Spritz si po celý rok můžete dát i na venkovní zahrádce, kde je i Moet & Chandon bar.