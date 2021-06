Koulař Staněk: Pro mladé je snazší být youtuberem, je to pohodlnější, než se prosadit ve sportu

Osobnosti

Co považuješ za své dosud největší sportovní úspěchy?

Takové nejzásadnější momenty mé kariéry byly tři. Stříbro na halovém mistrovství Evropy v roce 2017, bronz na halovém mistrovství světa v roce 2018. Opravdový zlom pak ale přišel až letos na halovém mistrovství Evropy v polské Toruni, kde jsem zvítězil výkonem 21,62 metru a porazil tak domácího favorita Michała Haratyka. Byla to dřina a opravdu velký kus práce. Je to má vůbec první zlatá medaile z velkých mezinárodních šampionátů.

Kdo tě vlastně přivedl ke kouli?

Brácha, dělal víceboj a skok o tyči. Ze začátku jsem dělal ale i disk, kladivo a oštěp. Že mi půjde nejvíce koule se ukázalo až asi ve dvaceti letech. Nikdy jsem neplánoval, že se budu a dokážu atletikou živit, protože aby vás někdo začal platit, musíte být minimálně ve finále mistrovství Evropy. Současně s atletikou jsem vystudoval bakaláře na ekonomické fakultě ČZU, kvůli aspoň nějakým zadním vrátkům.

Řekl bys, že je o vrhačské disciplíny mezi mladými zájem?

Bohužel nijak zvlášť, asi to souvisí i s dnešní dobou. Pro mladou generaci je mnohem jednodušší se stát youtuberem nebo influencerem, protože tam rozhodně nejsou kladeny takové nároky jako v profi sportu a je to pro ně pohodlnější.

Francouzští ragbisté a gay seznamka, MS v hokeji a krypto, fotbalové Euro a TikTok Pivo - jasně, auta - samozřejmě, videoherní firmy… Mezi sponzory tradičního sportu se v posledních měsících ale zamíchalo také několik z pro sport dosud netradičních značek z netradičních oborů. Krátce si je představíme.

Možná, že to souvisí i s tím, že spousta mladých lidí se neumí přenést přes počáteční neúspěch, co myslíš?

To určitě taky, je to zdlouhavá a náročná práce, která pro mnohé jedince nemusí být adekvátně vyvážena přínosy, které mu může tento sport přinést.

Myslíš, že zranění může motivovat k lepším výkonům? Ty jsi jich během kariéry posbíral poměrně dost.

Záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví. Je to nepříjemné, když jste za tvrdou práci odměněni zraněním místo nějakého pokroku, ale i to je součástí toho, co dělám a musím s tím umět pracovat. Když neustále chcete posouvat své hranice a zlepšovat se, tak musíte jít za hranu a nedá se úplně odhadnout, kdy už je to moc a bylo by lepší zvolnit.

Pro vrhače je velmi důležitá výbušnost. Kolik toho obvykle v posilovně nazvedáš, vedeš si nějaké záznamy?

Pokud počítám jen hlavní cviky jako dřepy, benč, přemístění a podobně, tak v objemu kolem dvaceti tun, v závodním období již méně, kolem deseti až patnácti na jeden trénink.

Mára Holeček o tom, proč není při lezení radno balit holky Pořídit rozhovor s Márou Holečkem, horolezeckým esem a dvojnásobným držitelem Piolet d’Or, byl výkon podobný zlézání osmitisícovky. Celkem pochopitelně – nejlépe se cítí na svobodě, nesvázaný restrikcemi a pravidly. Možná i proto se vysmekl z lockdownové pasti dál na jih, na Sicílii.

A co kromě posilování do svého tréninkového programu ještě zařazuješ?

Hodně hážeme medicinbaly, využíváme i těžká břemena pro zpestření přípravy. Dost důležitá je výbušnost. Proto běháme hodně i krátké sprinty, kopce nebo schody. Dále skáčeme schody, násobené odrazy na trávě, prostě všechno, co je spojené s dynamikou a rychlostí. Na soustředěních máme systém tréninků dva denně, dva denně jeden denně a zase dokola.

Co je pak tvůj největší relax?

Asi hry na Xboxu nebo čas v přírodě. Poslední dobou musím uznat, že jsem trošku propadl hře Asassin´s Creed – Valhalla. Je skvělá, vikingské prostředí mne okouzlilo a poutavý děj také, jen je dost náročná na výkon počítače či konzole. A pak mě také baví káva a kávová kultura. Mám doma profesionální kávovar a mlýnek. Nejsem zase nějaký fanatik, ale chci ty přístroje umět kvalitně ovládat a starat se o ně. Víc se pak bavím Latte Artem.