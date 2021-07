Daniel Šmíd vydává knihu Etiketa domácí, kterou můžete podpořit na Startovači

Styl

Často si myslíme, že etiketa je pojem určený pouze do pracovního prostředí, lepších restaurací a do rozkošných časů černobílých filmů. Opak je pravdou. Daniel Šmíd, autor, který pravidelně plní i stránky Formen, vydává knihu Etiketa domácí. Tu můžete podpořit v crowdfundingové kampani na Startovači.

"Etiketa se nenachází jenom v naleštěných sálech, v kancelářích, nebo při obchodních obědech,“ říká Šmíd. „Tam ji vnímáme nejčastěji, ale ona s námi žije doma. Etiketa se nachází v každém z našich domovů a v podstatě také v každém vztahu."

Podle Daniela Šmída nás domácí prostředí formuje a je zodpovědné za to, jaké návyky pak máme ve společnosti. Jinými slovy to, co se naučíme doma, používáme tam, kde doma nejsme. A stejně tak naše děti.

Od ložnice po toaletu

Kniha je primárně určena párům, respektive rodičům. Nabízí doporučení pro situace od podávání snídaně a oběda po přivítání návštěv a pohoštění známých. Rozebírá také okamžiky, kdy jako rodina domov opouštíme, ať už za návštěvou divadla, kavárny, nebo se třeba vydáváme na cestu vlakem. Etiketa domácí je plná konkrétních návodů, jak tu kterou situaci řešit i jak se na ni připravit, přičemž neopomíjí žádný kout, od ložnice po toaletu a koupelnu.

„Čekám, že se tato kniha stane základním stavebním kamenem každé domácnosti, jelikož pokrývá životní situace, které jsou každému člověku vlastní,“ říká Martin Toman, zakladatel Backstage Books. „Pan Šmíd je naprostý perfekcionista a dbá na každý detail v rámci celého nakladatelského procesu, což se pozitivně podepisuje na výsledné kvalitě a hodnotě publikací, které společně připravujeme k vydání. V Etiketě domácí naleznete odpovědi, kterých se vám nedostávalo.“

Šmíd už v nakladatelství Backstage Books vydal knihu Smart Casual, která v kampani na Startovači vybrala přes 360 000 Kč a jejíž první náklad čítající 2 000 kusů je téměř rozebraný. Etiketa domácí stejně jako tato dřívější rukověť moderního gentlemana staví na symbióze vizuálu a předávaných informací – text totiž doplňuje více než dvacítka originálních koláží ilustrátorky Terezy Kovandové.

Etiketa s vámi bude bydlet

Vedle Kovandové tvoří kreativní tým korektorka a editorka Hedvika Landová a na knize se podílí také grafik a ilustrátor Martin Stehlík, který pro nakladatelství Backstage Books dříve vytvořil minimalistickou podobu unikátní sbírky Google poezie či oživil výpravné fantasy Mezi dvěma ohni. Celou knihu potom otevírá předmluva Martiny Viktorie Kopecké, farářky Církve československé husitské a účastnice jedenácté řady taneční soutěže Stardance.

Vydání Etikety domácí je plánováno na podzim letošního roku, přičemž již nyní je možné publikaci podpořit předobjednávkou v rámci crowdfundingové kampaně na Startovači. Projekt chce do poloviny července vybrat alespoň 290 000 Kč a základní odměnou za důvěru je autorem podepsaný výtisk. Podporovatelé mohou získat i dárkový box s osobním předáním od autora či pozvánku na slavnostní křest. Jméno každého, kdo Etiketu domácí podpoří, se v knize objeví na zvláštní stránce, a je samozřejmě možné se stát i partnerem vydání.