Show zvaná Super Bowl

OBŘAD – PRAVDA, TROCHU KOMERČNÍ (sní se nejvíc jídla ode Dne díkůvzdání, a to je co říct). Ale není úplně náhodou, že sedm z osmi nejsledovanějších televizních přenosů americké historie je právě o něm. Proč? Protože Super Bowl je vrcholem nekompromisní soutěže u sportu, který mají Američané vrytý ve své DNA. Play-off se hraje na jeden zápas, takže fi náloví soupeři na cestě do něj nemohli ani jednou výkonnostně zaškobrtnout. Zároveň jde o událost, která postupem let přesáhla jen svůj sportovní rozměr a je také tak trochu výkladní skříní věku komerce. Nastřelené ceny vstupenek, milionové reklamní spoty, živé hudební vystoupení v poločase a nejvyšší divácký rating na americkém trhu. Berte tedy tento text jako takové přesvědčovací intro, proč stojí za to jednou (ha ha) v roce nejít spát a sledovat sportovní přenos. Začíná rychlokurz Super Bowl 1.0, anebo v tomto případě spíš 2.21.

TROCHA HISTORIE Historie nebývá nejzáživnější stránkou jakékoli lekce, ale pro pochopení kontextu není na škodu si připomenout, že první Super Bowl se hrál v roce 1967. Tehdy se mu ale ještě Super Bowl neříkalo. Jednalo se o zápas dvou konkurenčních lig AFL (American Football League) a NFL (National Football League). S pojmem Super Bowl přišel údajně jako první majitel klubu Kansas City Chiefs Lamar Hunt, kterého název napadl při pohledu na synovu hračku Super Ball. Bowl je pak označení pro mistrovské zápasy, které zas mají původ v roce 1902, kdy se hrál první univerzitní zápas o jakýkoli titul a vzhledem k tomu, že se hrál na stadionu v kalifornské Pasadeně, který tvarem připomíná obří mísu, začalo se podobným mistrovským mačům říkat právě „bowl games“. Ale dost bylo historie… nebo o. k., ještě nepatrnou dávku.

NEJúspěšnější organizací v historii Super Bowlu jsou New England Patriots, kteří na titul dosáhli celkem šestkrát a do fi nále se probili jedenáctkrát. Hlavní zásluhu na tom má quarterback Tom Brady, který je se šesti prsteny šampiona NFL považován za nejlepšího hráče historie soutěže. Rozhodně pro něj a Patriots ale neplatí, že by vyhráli i cenu sympatie a soutěž popularity. My nesmíme ani naznačovat, ale strejda Google vám poví víc… NEJvětšími smolaři historie jsou bezesporu Buff alo Bills, kteří se do Super Bowlu dokázali mezi lety 91 až 94 probojovat čtyřikrát, což je absolutní rekord. Ani jednou se jim ale nepodařilo trofej Vince Lombardiho získat. Jen tak mimochodem, od té doby se jim nepodařilo k fi nále ani přiblížit, ale letos mají docela slušně našlápnuto a mohli by případně tuhle letitou kletbu prolomit.