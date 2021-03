Tipy na pořádné čtení: o prsech i Šumavě

Superlife

Konec karantény v nedohlednu, Netflix dokoukaný, sportoviště zavřená a největší zábava je dojít si vyzvednou balík do zásilkovny. Vzhledem k tomu, že jaro ještě úplně nepřišlo, máte ideální možnost si něco málo přečíst.

Prsa (kolektiv autorů)

Oslavují je básníci, opěvují zpěváci, zobrazovali je pravěcí lovci i výtvarníci avantgardních směrů. Ženská ňadra byla od úsvitu věků předmětem obdivu, uctívání, fascinace, ale i humoru a radosti. Pro miliony mužů jsou zosobněním krásy, symbolem věčnosti života i mateřské lásky. Kniha toto téma rozebírá ze všech směrů od uměleckého po antropologický.

Krize chlapectví (John Gray)

Kniha autora známého titulu Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše přináší komplexní plán pro rodiče, učitele nebo politiky, aby zjistili, jak mohou svým synům pomoci k tomu, aby z nich byli šťastnější a zdravější muži, otcové a lídři. Zabývá se krizí vzdělávání i duševního zdraví a ostatními starostmi, kterým chlapci dnes čelí.

Vesmírní baroni (John Grisham)

Kniha Vesmírní baroni je příběhem o skupině podnikatelů-miliardářů, kteří investují svá jmění do epického znovuvzkříšení amerického vesmírného programu. Elon Musk a Jeff Bezos spolu s Richardem Bransonem a Paulem Allenem využívají inovace Silicon Valley, aby dramaticky snížili náklady na cestování do vesmíru a vyslali lidi dokonce ještě dál, než kam se to kdy podařilo NASA.

Návrat krále Šumavy (Zbyněk Hrkal)

Přichází další zima a ztráty na obou stranách se sčítají. Československo svírá strach a Král Šumavy tvrdě platí za svou pověst nepolapitelného agenta-chodce. Závěrečný díl komiksové trilogie inspirované románovým bestsellerem Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy směřuje k velkému špionážnímu fi nále, které nás tentokrát zavede do noirového světa poválečných velkoměst.

Ochránci (John Grisham)

Další román od mistra thrillerů. Za vraždu mladého advokáta je na základě vykonstruovaných důkazů odsouzen mladý černoch. Po dvaadvaceti letech ve vězení se rozhodne požádat o pomoc organizaci bojující za nespravedlivě odsouzené. Objeví se ale další zločin.

Článek byl poprvé uveřejněn v březnovém čísle 2021 časopisu Formen.