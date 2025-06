Do konce června musí zaregistrovat všichni podnikatelé na webu Českého rozhlasu a České televize počet svých zaměstanců a pronajímaných aut. V posledních dnech kolem koncesionářských poplatků panuje zmatek a podnikatelé neví, zda se jich nařízení týká a jaké jim hrozí sankce v případě, že by se neregistrovali. V případě, že by nedošlo k informační povinnosti u těch podnikatelů, kteří mají poplatky platit, může jim hrozit pokuta v součtu až 15 tisíc korun.