Třetí velkou zakázku uzavře Černochová krátce před volbami. Nakoupí nové tanky Leopard

Po nákupu švédských bojových vozidel pěchoty CV90 a amerických nadzvukových letounů F-35 uzavře šéfka rezortu obrany Jana Černochová (ODS) už třetí velkou zakázku. Půjde o vyšší desítky nových německých tanků Leopard 2A8. Doplní starší leopardy 2A4, které už česká armáda provozuje. Ministerstvo obrany hodlá kontrakt podepsat v létě, tedy ještě před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde nová vláda.

Rozhýbání klíčových akvizic si Černochová vytyčila jako svůj stěžejní cíl. Její předchůdci dosazení hnutím ANO důležité zakázky na pěchotní pásová vozidla nebo 3D radary odkládali. Rozhodli prakticky jen o pořízení tuctu amerických vrtulníků Venom a Viper.

Tanky za více než 50 miliard

„Vyjednávání o smlouvě na nákup německých tanků Leopard 2A8 je v závěrečné fázi,“ říká první náměstek ministryně obrany František Šulc, který s německou stranou už druhý rok ladí podrobnosti. Vzhledem k tomu, že předpokládaných až 77 nových obrněnců má stát 52,1 miliardy korun, musí dohodnuté podmínky schválit vláda.

Aby Česká republika získala stroje 2A8 výhodněji, objedná je spolu s dalšími evropskými zeměmi v koalici vedené Německem. Dohodu o společném postupu podepsalo české ministerstvo už loni v červnu, obsahuje také podrobnosti o průmyslové spolupráci zahrnující částečnou výrobu leopardů v České republice.

V první fázi pořídí rezort 44 bojových a velitelských tanků. Ty pak doplní 17 obrněnců v dalších čtyřech modifikacích, a to ve vyprošťovací, mostní, ženijní a výcvikové. Rámcová dohoda zároveň umožní v budoucnu pořídit dalších 16 tanků 2A8.

Návrat k původní koncepci

Nejmodernější německé leopardy mají být dodané v letech 2028 až 2031. Do té doby si armáda vystačí se staršími typy 2A4, z nichž posledních 14 za téměř čtyři miliardy korun koupilo ministerstvo loni v prosinci. Dalších 14 s jedním vyprošťovacím vozidlem dostane Česko zdarma jako náhradu za techniku poslanou Ukrajině, stejné množství tanků už obdrželo dříve.

Tank Leopard na akci Dny NATO v Ostravě. | Zdroj: Blesk:Karel Janeček

Celkem by tak armáda měla disponovat více než 120 tanky Leopard 2A8 a 2A4. Ve výzbroji aktivních záloh zůstane ještě třicítka ruských obrněnců T-72 modernizovaných před zhruba pětadvaceti lety. Země se tak vrací k původním koncepčním plánům z devadesátých let, kdy tehdejší armádní velení požadovalo 120 až 140 hlavních bojových tanků.

Leopardy budou tvořit páteř budované těžké mechanizované brigády. Doplní je už zmíněná švédská bojová vozidla pěchoty CV90 v počtu 246 kusů. Tato už uzavřená zakázka spolkne přibližně 70 miliard.

Další akvizice se už chystají

Pokud se uskupení Andreje Babiše chopí po volbách moci a bude znovu řídit i rezort obrany, akviziční kolotoč se po odchodu Černochové nezastaví. Nový ministr nebo ministryně budou muset rozhodnout například o nákupu nových kolových transportérů, který bude případně kombinovaný s modernizací starších strojů Pandur II.

Ve schválených koncepčních materiálech je i další významný kontrakt o přezbrojení ženijního vojska novou kolovou platformou. Vůbec největší prioritou evropských členů NATO včetně Česka je ale protivzdušná obrana. Dokonce i šéf ANO Babiš, který ochotou utrácet za zbraně příliš neoplývá, hovoří o nutnosti investic do amerického systému Patriot. V případě ČR by cena podle odhadů přesáhla 100 miliard korun a přiblížila by se tak částce, kterou země utratí za 24 amerických stíhaček F-35.