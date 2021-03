Ambasadorem Carolinum se stal cyklista Zdeněk Štybar

Není moc důvodů, proč představovat Andy Warhola. Revoluční umělec, který vytvořil díla tak ikonická, že jsou všude. Od kalendářů apo trička. Žil v New Yorku, měl neuvěřitelný vkus a to se promítlo i do jeho osobní sbírky hodinek. Koneckonců byl první, kdo začal se sbírkami hodinek jako trendem.