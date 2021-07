Technika

Nebývá příliš zvykem, že by někdo zaplatil za reklamní práva a místo jména své firmy ji pojmenoval „klimatický závazek“. Největší e-shop světa Amazon to udělal a originálně tím k této hale připoutal velkou pozornost. Hrát by v ní od druhé polovinu roku měl tým NBA Seattle Supersonics, ale hlavně se do ní těší nový klub NHL Seattle Krakens.

Jméno Climate Pledge má ještě další důvody. Konstruktéři ji titulují jako první halu s nulovými uhlíkovými emisemi. Její chod bude stát na energii z obnovitelných zdrojů včetně panelů na střeše arény. Počítá se s použitím úsporných LED zářivek. Kluziště se bude vyrábět z dešťové vody, rolbovat jej budou elektrické vozy. Občerstvení pro diváky má být pouze od lokálních výrobců a zemědělců.

