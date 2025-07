Lidé z IT si dlouho stěžovali, že na ně managementy společností neslyší, protože nevytvářejí zisk. Jak to vypadá dnes?

Tomáš Vondráček: Dnes už jsou informační technologie integrální součástí, a někde dokonce středobodem zákaznického zážitku, prodeje služeb a výrobků a péče o zákazníka. Bez kvalitních technologií by firmy teď nebyly schopné vůbec dosáhnout byznysového růstu.

Tomáš Koldcsiter: A když se podíváte na energetiku, tam se přístup k informačním technologiím mění opravdu hodně. Plánování výroby, nastavení ceny nebo selekce produktů na trh, nejen to se dřív rodilo hlavně v hlavách specialistů. Dnes se ale natolik zvyšuje komplexita řešených úloh a zároveň přibývá dat, že se bez informačních systémů neobejdeme. IT řešení se tedy výraznou měrou podílejí na obchodních strategiích a celkovém byznysovém úspěchu.

Jak se to projevuje na vztahu mezi klientem a dodavatelem? Mění se?

TK: Dříve zákazníci vnímali dodavatele zejména jako technického realizátora s tím, že klíčová byla schopnost implementovat systém. Hlubší znalost byznysu byla spíše vítaným bonusem. Dnes je ale situace jiná. Zákazník očekává partnera, který se orientuje nejen v technologiích, ale zároveň rozumí jeho oboru, pomáhá navrhovat klíčové funkcionality a aktivně se podílí na utváření obchodních procesů.

Taková pozice ovšem vyžaduje mnohem větší míru důvěry. Není to problém?

TV: Trh čím dál více akcentuje nezávislost klientů, tedy bez zamknutí se v nějaké technologii nebo řešení, které neumožňují změnit dodavatele. Považuji to za jedinou správnou cestu, protože vytváří zdravou motivaci pro dodavatele IT služeb, aby byl atraktivní v každém okamžiku a udržel si tak dlouhodobý partnerský vztah.

TK: Tu důvěru je klíčové si vybudovat. A odpracovat. Pak s tím nebývá problém. Občas se ale stávalo, že takto specifická řešení nebylo možné rozvíjet s nikým jiným než aktuálním dodavatelem a zákazníci se vůči němu dostávali do závislosti. Proto dnes chtějí řešení založená na otevřených technologiích a to my jim rádi nabídneme.

TV: Chceme tu pro klienty být jako dlouhodobý technologický partner, poradce. Není to jen o dodávání softwaru. Proto je třeba mít dokonalý přehled nejen o světě technologií, o byznysu v něm, ale také o světě toho, komu chceme pomáhat. Chceme přinášet porozumění tomu, co se v technologiích děje a jak tyto inovace pomáhají byznysu klientů v zahraničí i u nás. K nedostatku porozumění většinou dochází tehdy, když na jedné straně stojí někdo, kdo funguje hlavně jako software house, a na straně druhé je odběratel zaměřený primárně na byznys.

Co teď řešíte jako vysloveně aktuální trend?

TV: Určitě adopci umělé inteligence. Pro klienta je rozhodně cenné, aby měl v rámci inovace angažovaného partnera, který má zkušenosti z podobných projektů a dokáže tak snížit rizika a zvýšit úspěšnost.

TK: Schopnost predikovat budoucí vývoj v oblasti energetiky, ať už jde o výrobu, spotřebu, či o zatížení sítě. Ta je klíčová pro stabilitu a efektivitu celého systému. Umožňuje nejen lepší plánování výroby z obnovitelných i klasických zdrojů, ale i prevenci výpadků, optimalizaci nákladů a udržitelný rozvoj energetické infrastruktury. V době rostoucí decentralizace a proměnlivé poptávky je přesná predikce základním stavebním kamenem moderní a chytré energetiky.

Jak vůbec vnímáte umělou inteligenci a její stále rostoucí popularitu?

TV: Myslím, že přijde určitá rekalibrace, kdy se ji naučíme používat tam, kde má smysl. Sice objevujeme možnosti, které jsou jistě zajímavé, ale aby byla AI a Agentic AI, která je proaktivní a například plánuje či programuje, součástí technologií dlouhodobě, bude potřeba ještě hodně práce.

A v souvislosti s energetikou?

TK: V energetice teď přichází určitý odklon od velkých krabicových systémů a dostáváme se k něčemu, co je modulárnější a flexibilnější. AI v tom hraje stěžejní roli. Vnímáme to tak, že se musí stát integrální součástí všech energetických aplikací, což musí jít ruku v ruce i se změnou procesů a dělbou práce.

Kde vidíte její největší potenciál?

TK: Ve zmíněných predikcích včetně cen. Právě k predikcím třeba dosud dobře fungovalo statistické modelování na základě historických dat. Jenže když měníme každý rok energetický mix, tak na to spoléhat nemůžeme. Všichni si mysleli, že až přijde umělá inteligence, každoroční kalibrování se podle změn v systému vyřeší samo. Jenže my u ní úplně nevíme, jak na výsledek přišla. Takže směřujeme k hybridním režimům s modelováním.

TV: Je ale třeba dodat, že potřebujeme kvalitu rozhodování zvednout na úroveň, které už člověk v reálném čase není schopen dosáhnout. Zároveň ale umělé inteligenci nemůžeme slepě věřit, to by bylo nebezpečné. Proto nejen do energetiky přinášíme zmíněný hybridní přístup, který umožňuje využít její potenciál, ale i eliminovat rizika.

Transformace energetiky probíhá neskutečně rychle a s tím určitě roste i poptávka po nových aplikacích a řešeních. Dá se to z hlediska vývoje, ale hlavně implementace IT řešení vůbec stíhat?

TV: Řada věcí je replikovatelná kdekoli, v Německu, Rakousku, ve Švýcarsku nebo na Slovensku. Díky strategické úloze české energetiky totiž tvoříme jakousi křižovatku Evropy, tím pádem máme u nás bohaté zkušenosti s provozem a plánováním. Zčásti je to díky liberalizaci, která jasně definovala úlohy subjektů. Také probíhala přísněji a formálněji než jinde. A právě díky těmto znalostem a zkušenostem jsme třeba my kromě moderních technologií schopni poskytovat také expertní služby, což je naše konkurenční výhoda. V Česku, a tedy i u nás v Actum Digital vznikly kompetence, které má jinde málokdo.

TK: Hlavním cílem je rozšířit schopnost dodávat oborová řešení s vysokou přidanou hodnotou a s využitím moderních technologických nástrojů. A také se zaměřovat na rozvoj dlouhodobých spoluprací s klienty a na strategické projekty, které jsou zaměřeny na podporu obchodních procesů v rámci energetického trhu. Zejména pak v oblastech predikcí, obchodování a řízení rizik, identifikace a řízení flexibility či zákaznických portálů.

TV: I jako střední Evropa máme zkušenosti s výkyvy jak v dodávkách, tak v odběru. Třeba ve Španělsku svítí slunce poměrně pravidelně a spotřeba je také relativně stabilní. Tady chvíli fouká, chvíli svítí slunce. Když v pondělí naskočí výroba v Bavorsku, severní Itálii a v Česku, obrovsky naroste poptávka. Během prázdnin velká masa lidí přesune svoji spotřebu do Chorvatska. Přitom to energetická soustava jak technologicky, tak obchodně zvládá. Přestože něco takového nemá v Evropě srovnání. A ještě ke všemu jsme jako Češi velmi dobří v matematice, programo­vání a právě v AI. Česká IT scéna je silná a věřím, že jsme na změny v energetice připraveni lépe než jiní.

Co je potřeba, aby se ta připravenost přeměnila v úspěch?

TK: Bude záviset na tom, jak tyto zkušenosti dokážeme propojit s novými technologiemi a využít jejich plný potenciál. To je přesně to, co chceme nabídnout, protože jsme přesvědčeni, že to umíme.

Tomáš Vondráček

je jednatelem a výkonným ředitelem společnosti Actum Digital. Založil reklamní a marketingovou agenturu WMC/GREY a platformu pro pronájem jachet a lodí yachting.com.

Tomáš Koldcsiter

do Actum Digital nastoupil letos a vede tým specialistů na energetiku. Předchozí zkušenosti získal jako vedoucí energetické divize ve společnosti Unicorn a také v plynárenské společnosti Net4Gas.