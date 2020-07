Jak nosit růžovou jako chlap (a vytěžit z ní nejvíc)

Trendy

Až do dvacátého století navíc bylo normální oblékat malé kluky a mimina do růžové – ta je blíže červené, co je barva síly. Až kvůli Barbie se to změnilo. Růžová přitom může být skvělá barva jak na hlavní odstín outfitu, tak pouze na doplňky. A především sluší téměř každému.

Jakou růžovou zvolit k vaší pleti?

Jako u ostatních barev, jednoduché pravidlo praví, že čím světlejší pleť, tím víc je potřeba výraznější barva. A naopak čím tmavší, tím zvolit světlejší a pastelovější odstín. To ale neznamená, že pokud jste jak Ronald Weasley, máte obléknout fuchsiovou. Špatný odstín vám dodá ten divně neutrální look - kontrast je to podstatné. V tom budete vypadat nejlépe.

S čím ladí růžová?

Buď barvy se stejným podkladem, nebo naprosto neutrální odstíny. Nejsnadnější kombinace jsou červená a další odstíny růžové. Středně obtížné kombinace jsou jasné tóny modré, zelené a žluté odstíny. Nejtěžší kombinace jsou jednoznačně modrozelené odstíny a to neumí pořádně nikdo. Pokud chcete jít na jistotu, zvolte barvy jako šedá, béžová, krémová, černá a dark navy.

Nejlepší způsoby, jak růžovou nosit

Doplňky

Kravaty, kapesníky do klopy, světle růžové boty nebo třeba výrazně růžový pásek - jen drobný element, který ale ukáže, že se za A nebojíte a za B víte, co s čím funguje.

Statement piece

Výrazné bundy, mikiny, tenisky nebo dokonce kabáty, kolem kterých postavíte zbytek outfitu. Jen zde je nutné, aby bylo evidentní, že víte, co děláte. Oblékněte si neonově růžovou mikinu či tenisky k modrým džínům, klidně oversized, a bude to fungovat.

Neutrální střed

Světlé košile, v létě (sem tam pastelově růžové) šortky nebo polo. Občas do šatníku něco podobného zasadit není extravagance. Naopak je to výraz vkusu, když víte, že vám podobný odstín sluší. Zkuste lněné košile - ty, co jsou pomačkané v moment, kdy si je obléknete.