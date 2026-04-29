INVESTIČNÍ ONLINE: Cena benzinu v USA je nejvýše od začátku války s Íránem
Akcie, komodity, nemovitosti i kryptoměny. Sledujte nejdůležitější události, které hýbou investičními trhy doma i ve světě. V tomto přehledu najdete aktuální zprávy, rychlé analýzy i komentáře expertů.
Nárůst cen pohonných hmot způsobila íránská blokáda Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální obchod s ropou. Od začátku bojů na konci února se lodní doprava v úžině prakticky zastavila.
Celosvětové ceny ropy se od začátku konfliktu prudce zvýšily, což má dopad nejen na řidiče v USA. V České republice vláda zavedla cenové stropy na prodej paliv. Benzin je dnes v Česku možné prodávat maximálně za 42,79 Kč za litr, což znamená, že galon by v Česku stál v přepočtu zhruba 163 korun.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Po šesti poklesech za sebou dnes pražská burza vzrostla o 0,24 procenta
Po šesti poklesech za sebou dnes pražská burza vzrostla. Index PX stoupl o 0,24 procenta na 2597,91 bodu. Vzhůru šly akcie Erste Bank, Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes k euru zakončila téměř beze změny, vůči dolaru oslabila.
Ceny energií letos kvůli válce na Blízkém východě vzrostou o 24 procent a budou nejvyšší od začátku invaze Ruska na Ukrajinu, uvedla Světová banka.
Spojené arabské emiráty opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila dnes státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Cenový strop na paliva ve středu vzroste
Maximální cena nafty stoupne o 52 haléřů na 44,15 Kč/l, benzin zdraží o 34 haléřů na 42,79 Kč/l.
Japonská centrální banka nechala základní úrok na 0,75 procenta, zhoršila výhled
Japonská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta, což je v souladu s očekáváním trhu. Třetina bankovní rady ale požadovala zvýšení sazby na 1,00 procenta, vyplývá ze sdělení banky. Počet nespokojených členů rady je tak nejvyšší od roku 2016, uvedla agentura Reuters. Podle analytiků to signalizuje, že bankovní rada základní sazbu zvýší na červnovém zasedání.
Japonsko má řadu let velmi nízké úrokové sazby, současná úroveň je nejvyšší od září 1995. Válka, kterou na konci února zahájily útokem na Írán Spojené státy a Izrael, japonské centrální bance zkomplikovala snahu postupně zvyšovat sazby na úroveň považovanou za neutrální pro ekonomiku. Trhy ji odhadují zhruba na 1,5 procenta.
Americký prezident Donald Trump svolal svůj bezpečnostní tým, aby projednal nejnovější íránský návrh na ukončení války, která již trvá třetí měsíc a výrazně zasáhla Blízký východ i globální energetické trhy. Podle Bílého domu se má Trump k návrhu vyjádřit velmi brzy, přičemž Washington dál trvá na tom, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Írán dlouhodobě odmítá, že by o její vývoj usiloval.
Trhy na nejistotu reagují růstem cen energií. Ropa Brent se pohybuje poblíž hranice 105 USD za barel a zůstává pod tlakem kvůli omezeným dodávkám přes Hormuzský průliv. Investoři se obávají, že bez rychlé dohody může uzavření nebo omezení průlivu dál zvyšovat ceny paliv, dopravy i průmyslových vstupů.
Ropa kvůli konfliktu na Blízkém východě dál zdražuje, Brent překročil 110 dolarů
Ceny ropy dnes pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
Brent kolem 8:45 SELČ vykazoval nárůst asi o 2,3 procenta a blížil se ke 111 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba dvě procenta a nacházela se nad 98 dolary za barel. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
Americké akcie zakončily smíšeně, investoři sledují Írán a Fed
Americké akcie zakončily pondělní obchodování smíšeně. Kolísající naděje na dohodu o ukončení války na Blízkém východě vyvolaly u investorů nervozitu, uvedla agentura Reuters. Na tento týden je také naplánované měnové zasedání americké centrální banky (Fed).
Širší index S&P 500 si dnes připsal 0,12 procenta a uzavřel na 7173,91 bodu. Dow Jonesův index zahrnující cenné papíry třicítky předních průmyslových podniků ztratil 0,13 procenta a uzavřel na 49.167,79 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,2 procenta na 24.887,10 bodu.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Regulace cen nafty a benzinu budou pokračovat
Vláda na pondělním zasedání rozhodla, že regulace cen benzinu a nafty a snížení spotřební daně z nafty bude pokračovat i v květnu. Oznímila to ministryně financí Alena Schillerová na síti X.
Co čekat tento týden od ekonomických dat a firemních tržeb?
Prvních několik minut pondělní obchodní seance na evropských trzích přináší mírné zisky u většiny akciových indexů. Futures však tento trend neodrážejí. Německý DAX klesá o 0,27 %, zatímco EU50 odepisuje 0,3 %. Investoři nadále soustředí svou pozornost na nové zprávy týkající se konfliktu na Blízkém východě, které zůstávají velmi nejednoznačné. V pozadí se zároveň stále více dostává do popředí výsledková sezóna za 1. kvartál, která bude hlavním tématem ve středu a ve čtvrtek.
Svaz průmyslu čeká letos růst HDP o 2,6 pct, zbrzdit ho může delší válka v Íránu
Česká ekonomika letos vzroste o 2,6 procenta, průměrná inflace bude 2,4 procenta. Předpokládá to dnes zveřejněná prognóza Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Pokud by se ale prodlužoval konflikt v Íránu, vzroste letos český hrubý domácí produkt (HDP) pouze o 2,2 procenta a inflace dosáhne 3,4 procenta, upozorňuje prognóza.
Ropa kvůli stagnaci rozhovorů mezi USA a Íránem zdražuje, Brent je pod 108 dolarů
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Trh reaguje na zprávy, že mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem nepostupují, zatímco Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Severomořská ropa Brent krátce po 8:30 SELČ vykazovala nárůst o více než dvě procenta a blížila se ke 108 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř dvě procenta a nacházela se nad 96 dolary za barel.
Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se zhoršila, index institutů GfK a NIM na květen klesl na minus 33,3 bodu z dubnové hodnoty minus 28,1 bodu.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Pražská burza po třech růstových týdnech oslabila, index PX klesl o 3,7 procent
Pražská burza tento týden po třech růstových týdnech oslabila. Index PX klesl o 3,7 procenta na 2599,65 bodu. Nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie Erste, naopak nejsilněji rostl Gevorkyan. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Předchozí týden index PX vzrostl o 1,8 procenta.
Dolar dnes oslabuje, ale za celý týden může kvůli nejistotě na trzích skončit v plusu. Dolarový index ztrácí 0,2 procenta na 98,58 bodu.
Akciové trhy jsou na maximech, ale obchody s dluhopisy varovně signalizují
Akciové trhy se pohybují v blízkosti historických maxim, nicméně situace na finančních trzích není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vedle silného výkonu akcií totiž sledujeme i opačný signál. Vývoj na dluhopisovém trhu naznačuje přetrvávající tlak ze strany úrokových sazeb.
Cena hlavní ruské ropy klesla pod 100 USD, zůstává ale blízko čtyřletého maxima
Ceny klíčové ruské ropy Urals v přístavech na západě Ruska na konci minulého týdne klesly pod 100 dolarů za barel, a sestoupily tak z maxima za 14 let. Nadále ale zůstávají blízko nejvyšších hodnot od poloviny roku 2022, uvedla dnes agentura Reuters. Ta vychází z dat obchodníků a z vlastních výpočtů. Na nákup ruské ropy se v západních zemích vztahují sankce kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.
Intel zvýšil tržby a díky umělé inteligenci čeká další růst, akcie zpevnily
Americký výrobce polovodičů Intel v prvním čtvrtletí zvýšil tržby i zisk, v obou případech překonal odhady analytiků. S dalším růstem počítá i v tomto čtvrtletí, jeho akcie tak v reakci na výhled zpevnily zhruba o 20 procent. Firma ve čtvrtek ve své výsledkové zprávě uvedla, že registruje prudký růst poptávky po serverových procesorech používaných pro umělou inteligenci (AI) v datových centrech.
Tržby za první čtvrtletí meziročně vzrostly o sedm procent na 13,6 miliardy dolarů (283,7 miliardy Kč), zisk na akcii bez započtení mimořádných položek pak vzrostl o 123 procent na 29 centů. Analytici podle agentury Bloomberg v průměru očekávali tržby 12,4 miliardy dolarů a zisk na akcii jeden cent.
Nová dceřiná firma ČEZ by měla vzniknout do 1. čtvrtletí 2027, řekl šéf ČEZ
Nová dceřiná firma energetické skupiny ČEZ, do níž chce společnost vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby, by v případě schválení valnou hromadou měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027. Následně by vedení podniku začalo hledat investory pro novou firmu, která by letos měla zajišťovat zhruba polovinu provozního zisku celé skupiny. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Čína uvalila exportní sankce na české společnosti Excalibur a Omnipol či VZLÚ
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur a Omnipol, české pobočky americké společnosti SpaceKnow a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Oznámilo to dnes podle agentury AFP čínské ministerstvo obchodu. Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Dolar se drží bez větších změn, v centru pozornosti zůstává Blízký východ
Americký dolar se dnes drží bez větších změn vůči euru, v centru pozornosti obchodníků zůstává vývoj konfliktu na Blízkém východě. Krátce po 18:00 SELČ se jednotná evropská měna pohybovala v těsné blízkosti 1,17 USD. Nacházela se tak nedaleko středečního závěru.
Od začátku týdne nicméně dolar vykazuje růst, protože investoři americkou měnu kvůli nejistotě kolem vývoje na Blízkém východě využívají jako bezpečné útočiště. Americký prezident Donald Trump v úterý prodloužil příměří s Íránem. Zatím však není jasné, zda budou obnoveny mírové rozhovory, které hostil Pákistán.
Ceny ropy rostou po Trumpových hrozbách útoky na lodě kladoucí miny v Hormuzu
Ceny ropy dnes rostou o zhruba dvě procenta. Reagují na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude útočit na lodě kladoucí miny v Hormuzském průlivu. Trumpovy výroky vyvolaly pochybnosti o tom, zda vydrží příměří s Íránem.
Severomořská ropa Brent kolem 18:30 SELČ vykazovala nárůst o 1,5 procenta a pohybovala se kolem 103,50 dolaru za barel. Ve středu uzavřela poprvé za více než dva týdny nad 100 dolary. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala 1,7 procenta a pohybovala se v blízkosti 94,50 dolaru za barel.
Pražská burza zatím tento týden pouze oslabuje, dnes ji brzdil finanční sektor
Pražská burza oslabila i čtvrtý den v tomto týdnu. Index PX dnes klesl o 0,42 procenta na 2630,52 bodu. V červeném skončil celý finanční sektor. Rostly naopak akcie energetické společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla nadprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Akcie Erste Bank zlevnily o 1,26 procenta na 2437 korun. Moneta Money Bank si pohoršila o 0,1 procenta na 198 korun a Komerční banka, která byla nejobchodovanějším titulem, klesla o 0,34 procenta na 1175 korun. Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky.
Maximální ceny pohonných hmot v pátek vzrostou o vyšší desítky haléřů na litr
Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti dnešku zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 41,61 koruny za litr, tedy o 49 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Ropa zdražuje po útocích v Hormuzském průlivu, Brent se vrátil nad 100 dolarů
Ceny ropy se dnes zvyšují. Důvodem jsou zprávy o útocích na nejméně tři kontejnerové lodě v Hormuzském průlivu a absence pokroku v mírových rozhovorech mezi Spojenými státy a Íránem, píše agentura Reuters. Severomořská ropa Brent kolem 16:30 SELČ vykazovala nárůst o téměř dvě procenta, vrátila se tak nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 91,5 dolaru za barel.
Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Analýza: Index strachu VIX je kolem 20 bodů, mírně nad dlouhodobým průměrem
Index strachu VIX, který měří rozkolísanost na americkém akciovém indexu S&P 500, se podle analýzy společnosti XTB přes pokračující konflikt na Blízkém východě nyní pohybuje kolem 20 bodů. Trhy tak působí výrazně klidněji než v úvodním týdnu konfliktu. Aktuální hodnota je nad dlouhodobým průměrem poslední dekády, ale daleko od krizových maxim, uvedla XTB.
Vyšší hodnoty VIX značí, že trh očekává výraznější cenové výkyvy, naopak nízké hodnoty signalizují klidnější prostředí a relativní optimismus. V klidnějších obdobích se VIX standardně pohybuje v rozmezí 12 až 15 bodů, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Maxa.
Výhled pro Teslu: Příběh je důležitější než čísla
Akcie Tesly od svého maxima v nejhlubší fázi korekce ztratily až 30 %. Před zveřejněním tržeb se však sentiment vůči společnosti zřetelně zlepšil, a to navzdory signálům problémů, které jsou patrné ve zprávách o dodávkách vozidel. Mají investoři stále na co čekat?
S&P 500 prodlužuje růst, podpořený nákupy ze strany CTA fondů
US500, futures na americký index S&P 500, během středeční ranní seance rostou. Podporují je signály od Donalda Trumpa, který naznačil časově neomezené prodloužení příměří s Íránem, zatímco čeká na finální společné stanovisko z Teheránu.
V posledních týdnech se zdá, že růst S&P 500 je výrazně tažen nákupní aktivitou algoritmických CTA fondů, jak potvrzují data Goldman Sachs Prime. Po dnešní americké seanci zveřejní tržby společnosti Tesla a IBM, tedy dva důležité tituly v indexu.
Bitcoin je nejvýše za posledních 11 týdnů
Bitcoin dnes výrazně posílil a dostal se na 11týdenní maximum, když pozitivní náladu na trzích podpořilo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa prodloužit příměří s Íránem. Uvolnění geopolitického napětí zlepšilo sentiment napříč rizikovými aktivy a kromě akcií reagovaly růstem také kryptoměny.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Pokud ceny energií kvůli válce na Blízkém východě dál porostou, lze podle vicepremiéra Havlíčka snížit jejich regulovanou část nebo je i zastropovat.
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se kvůli Íránu prudce zhoršila
Důvěra investorů v německou ekonomiku se v dubnu opět snížila, přetrvávají obavy z hospodářských dopadů konfliktu na Blízkém východě. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil na minus 17,2 bodu z minus 0,5 bodu v předchozím měsíci.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Ceny ropy kvůli naději na mírová jednání mezi USA a Íránem klesají
Ceny ropy dnes klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za dnešními ztrátami stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky ropy z důležité oblasti na Blízkém východě.
Kolem 7:30 SELČ cena severomořské ropy Brent ztrácela 1,7 procenta a prodávala se za 93,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI klesala o 2,1 procenta na 87,76 dolaru za barel.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
USA Rare Earth přebírá klíčové brazilské doly na kovy vzácných zemin
Společnost USA Rare Earth (USAR.US) oznámila převzetí brazilské firmy Serra Verde za 2,8 miliardy USD. Jde o důležitý krok ke snížení závislosti západních dodavatelských řetězců na Číně.
Pražská burza oslabila, dolů ji táhly hlavně akcie CSG a ČEZ
Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,95 procenta na 2673,83 bodu. Dolů burzu táhly hlavně zlevňující cenné papíry zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Ztrácela dnes naprostá většina hlavních emisí. S akciemi CSG a ČEZ se obchodovalo v největších objemech. Cenné papíry CSG navíc zaznamenaly nejvýraznější propad z hlavních emisí pražské burzy, a to o 5,57 procenta na 509 korun, což je jejich nejnižší cena od lednového vstupu na burzu. Akcie ČEZ si pohoršily o 0,50 procenta na 1206 korun.
Koruna oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám, k euru o devět haléřů na 24,43 Kč/EUR, k dolaru o 16 haléřů na 20,63 Kč/USD, uvádí Patria Online.
Skončí Německo automobilovým skanzenem?
Německo se snaží zásadně proměnit svůj průmyslový model. Země, která byla po desetiletí symbolem evropské výroby a automobilového průmyslu, dnes stále více přesouvá svou pozornost od aut k obrannému průmyslu. V době, kdy slábne poptávka, roste tlak čínské konkurence a tradiční automobilový sektor ztrácí, se Německo snaží využít průmyslový úpadek jako příležitost pro růst zbrojní výroby.
Paliva v úterý opět zlevní, nejvyšší cena nafty klesne o 2,27 Kč na 40,86 Kč/l
Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, pondělní růst cen by se měl projevit v cenách na středu. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Akcie v Evropě kvůli vývoji kolem Íránu oslabují, v Asii naopak zpevnily
Akcie na evropských trzích dnes oslabují, podle analytiků má vliv další eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem vykazoval pokles téměř o 1,1 procenta a nacházel se mírně pod 620 body. Akcie v Asii naopak zpevnily, obchodníci tam doufají, že napětí na Blízkém východě se zklidní.
Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Loď podle Trumpa ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na varování.
Hedgeové fondy a další správci peněz se u bavlny poprvé po zhruba dvou letech přiklonili k býčímu výhledu. Podle dat americké komise CFTC počet dlouhých pozic v týdnu do 14. dubna převýšil krátké o 16 825 kontraktů, což znamená obrat po dlouhém období negativního sentimentu.
Spotřeba plynu v tuzemské dopravě stagnuje, brzdí ji slabá obnova vozového parku
Spotřeba plynu v tuzemské dopravě stagnuje. V loňském roce čeští motoristé spotřebovali dohromady 96,6 milionu metrů krychlových CNG, tedy stlačeného zemního plynu, a LNG, což je zkapalněný zemní plyn. Meziročně to bylo o čtyři procenta méně. Hlavní bariérou dalšího rozvoje je podle energetiků hlavně pomalá obměna vozidel. Vyplývá to z informací Svazu energetiky ČR (SEČR) společně s Českého plynárenského svazu (ČPS). Současná spotřeba podle nich neodpovídá potřebám pro plnění klimatických cílů ČR v dopravě.
Pro naplnění klimatických cílů v dopravě je podle expertů nutné v roce 2030 dosáhnout spotřeby přibližně 110 tisíc až 130 tisíc tisíc tun bioLNG a zhruba 130 milionů metrů krychlových bioCNG.
Do dlouhodobého investičního produktu dalo od roku 2024 peníze 244 tisíc Čechů
Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva a čtvrt roku peníze 244 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od ledna 2024 investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem března 9,5 miliardy korun. Z toho tvořily čtyři procenta depozita, 90 procent investiční fondy a šest procent ostatní investice.
Cena plynu pro evropský trh roste po opětovném uzavření Hormuzského průlivu
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura (přes 1000 Kč) za megawatthodinu (MWh).
Kvůli uzavření Hormuzského průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu již v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Ceny ropy prudce klesají po oznámení Íránu, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Brent odepisuje deset pct. pod 90 USD/barel.
Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43,13 Kč/l
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než dnes. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Je další strategický obchodní uzel v ohrožení?
Malacký průliv zajišťuje asi 40 % světového obchodu a patří k nejdůležitějším námořním trasám světa. Krize v Hormuzském průlivu zvýšila obavy z možného zneužití dalších strategických úžin. Singapur, Malajsie a Indonésie mají na řešení bezpečnosti v regionu odlišné postoje. Indonésie zdůrazňuje suverenitu a nechce být vtažena do soupeření velmocí.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Americký dolar posiluje ke koši měn v rámci technické korekce po předchozích ztrátách. Dolarový index roste o 0,2 pct. a pohybuje se kolem 98,2 bodu.
Eli Lilly kupuje Centessu v transakci až za 7,8 miliardy USD, aby posílila pipeline pro poruchy spánku
Společnost Eli Lilly 31. března oznámila akvizici Centessa Pharmaceuticals v transakci s počáteční hodnotou 6,3 miliardy USD a celkovou možnou hodnotou až 7,8 miliardy USD včetně podmíněných plateb. Americky obchodované akcie Centessy v ranním obchodování vzrostly o 45 %, zatímco akcie Lilly přidaly 3,1 %, když investoři reagovali na vstup Lilly do léčby poruch spánku a bdělosti prostřednictvím orexinové pipeline Centessy.
Pražská burza se v závěru obchodování dostala do ztráty, index PX oslabil o 0,2 procenta na 2683,75 bodu. Nedařilo se Erste ani VIG, naopak ČEZ rostl.
PepsiCo překonalo očekávání. Dividendu zvyšuje 54. rok po sobě
PepsiCo dnes před otevřením trhů překonalo očekávání analytiků. Tržby za první čtvrtletí 2026 dosáhly 19,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 8,5 procenta. Analytici přitom očekávali tržby kolem 18,95 miliardy. Upravený zisk na akcii vzrostl o 9 procent na 1,61 dolaru, provozní zisk až o 24 procent na 3,2 miliardy dolarů a provozní marže se rozšířila o 210 bazických bodů na 16,5 procenta. Vedení potvrdilo výhled na celý rok včetně organického růstu tržeb v rozsahu 2 až 4 procenta.
Tchajwanský gigant TSMC hlásí rekordní nárůst zisku o polovinu. Táhne ho poptávka po pokročilých čipech
Největší výrobce počítačových čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve čtvrtek ohlásil rekordní meziroční nárůst zisku o 58 procent na 572,5 miliardy tchajwanských dolarů (374,6 miliardy Kč). Růst táhne především silná poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí, ze které TSMC těží a s jejím pokračováním počítá i v tomto čtvrtletí.
Německý parlament jedná o dočasném snížení daně na benzin a diesel
Německý parlament dnes dopoledne zahájil debatu o dočasném snížení daně na benzin a diesel. Podle návrhu, na kterém se v pondělí dohodla vláda kancléře Friedricha Merze, by daň na tyto pohonné hmoty měla klesnout o zhruba 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr. Opoziční Alternativa pro Německo (AfD) považuje plán za nedostatečný. Kritici také vládě vyčítají, že s úlevným opatřením nespěchá. Snížení daně, pokud ho podpoří poslanci, bude platit dva měsíce od 1. května do konce června.
Ceny paliv v Česku klesly
Průměrná cena paliv v ČR v mezitýdenním srovnání poprvé od začátku bojů v Íránu klesla. Benzin je nyní za průměrných 41,37 Kč/l a nafta za 44,51 Kč/l.
Eurostat: Inflace v EU v březnu stoupla na 2,8 procenta, v Česku na 1,5 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v březnu zrychlil na 2,8 procenta z únorového tempa 2,1 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice se inflace podle úřadu zvýšila na 1,5 procenta z 1,0 procenta, kde byla o měsíc dříve. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Pražská burza zahájila obchodování s novým fondem ETF BSWC
Pražská burza dnes zahájila obchodování s novým fondem ETF Bluesphere World UCITS Equity CZK (BSWC). Českým investorům se tak otevírá přístup k předním světovým akciím bez měnového rizika. Nyní se tento fond ETF obchoduje v Praze jako jediný.
Podezřelé sázky na ropu rozjely vyšetřování
Americká CFTC prověřuje podezřele načasované obchody s ropnými futures před Trumpovými výroky k Íránu. Pod drobnohledem jsou nejméně dva případy z posledních dvou týdnů na trzích CME a ICE. Případ dál přiživuje podezření, že někdo mohl mít k citlivým informacím přístup dřív než trh.
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Americký dolar mírně klesá ke koši měn, trhy sledují vývoj na Blízkém východě
Americký dolar dnes mírně oslabuje ke koši předních světových měn. Investoři nadále sledují vývoj konfliktu na Blízkém východě a zvažují pravděpodobnost brzkého obnovení mírových rozhovorů mezi USA a Íránem.
Kolem 17:55 SELČ dolarový index, který sleduje vývoj dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,1 procenta na 98,07 bodu. Euro vůči dolaru mírně posilovalo o 0,1 procenta na 1,1800 USD. Dolar k jenu rostl o 0,1 procenta na 158,99 JPY. Euro vůči jenu si připisovalo 0,2 procenta a pohybovalo se kolem 187,61 JPY.
Americký dolar dnes mírně klesá ke koši měn, investoři sledují vývoj na Blízkém východě. Dolarový index ztrácí 0,1 procenta a pohybuje se nad 98 body.
Pražská burza posílila, nahoru jí pomohlo zdražení akcií bank
Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,51 procenta na 2689,10 bodu. Nahoru burze pomohlo především zdražení cenných papírů bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Polepšila si dnes většina hlavních emisí pražské burzy. Zdražily i akcie Komerční banky, bankovní skupiny Erste a banky Moneta, které zároveň patřily k emisím, s nimiž se obchodovalo v největších objemech.
Maximální ceny paliv ve čtvrtek klesnou, u nafty o korunu a půl na 43,50 Kč/l
Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve čtvrtek klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 1,50 Kč na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr, tedy o 51 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Skupina Wood & Company koupila dvě připravovaná bateriová úložiště ve Finsku
Investiční skupina Wood & Company koupila dvě připravovaná bateriová úložiště ve Finsku. Jejich celková kapacita bude 150 megawatthodin (MWh). Úložiště firma koupila od další české skupiny BHM Group. Wood & Company o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Cenu akvizice neuvedla.
Úložiště Laukaa a Äänekoski s instalovanou kapacitou 90 MWh a 60 MWh skupina pořídila do svého fondu Wood & Co. Renewables. Rozšířila tak své portfolio na čtyři zařízení.
Tržby ASML: silný vstup do roku a signál pokračujícího čipového boomu
ASML vykázala za 1. čtvrtletí 2026 velmi silné výsledky. Firma se dostala na horní hranici svého vlastního výhledu a zisk na akcii překonal konsenzus analytiků. Zároveň společnost zvýšila svůj celoroční výhled, což je v současném makroekonomickém a geopolitickém prostředí velmi silný signál odolné poptávky.
Barrandovská televize po neúspěšné reorganizaci směřuje do konkurzu
Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák.
Colt CZ rozšířil obchodování o Amsterdam, akcie nově zamířily na trh Euronext
Velká banka vstupuje hlouběji do světa krypta
Francouzská banka Société Générale výrazně rozšiřuje dosah svého dolarového stablecoinu USD CoinVertible. Prostřednictvím své divize Societe Generale-FORGE jej nově zpřístupnila v peněžence MetaMask, a to díky partnerství se společností Consensys. Jde o jeden z nejvýraznějších kroků tradiční banky směrem k širšímu využití digitálních peněz v běžném kryptoměnovém ekosystému.
Sněmovna otevřela vládě cestu k regulaci cen benzinu a nafty
Vláda bude moci zřejmě od května regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru vydaného jako nařízení vlády. Umožnit jí to má zákon, který dnes ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Evropské akcie posílily díky nadějím na rozhovory mezi USA a Íránem
Evropské akcie dnes posílily díky nadějím na obnovení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem. Uzavřely tak na nejvyšší úrovni za více než měsíc, napsala agentura Reuters. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a ve vybraných zemích Evropské unie, si připsal 0,99 procenta a obchodování zakončil na 619,95 bodu.
Americká armáda: Za první den blokády íránských přístavů neproplula jediná loď
Za prvních 24 hodin se přes americkou blokádu íránských přístavů nedostalo žádné plavidlo, oznámilo dnes oblastní velení americké armády CENTCOM. Blokáda ze strany Spojených států byla ohlášena po nezdaru jednání mezi USA a Íránem. Obě země spolu vedou válku od 28. února, kdy Spojené státy společně s Izraelem na Írán zaútočily.
Wall Street Open: Trhy blízko historických maxim, banky otevírají výsledkovou sezónu
Světové indexy jsou i přes neúspěšná jednání v Pákistánu blízko historických maxim. Trh doufá v možná další jednání, které by vedla k ukončení konfliktu. Spojené státy započaly svou blokádu Hormuzského průlivu s cílem přimět Írán k očekávané dohodě. Kromě toho v tomto týdnu startuje výsledková sezóna, kterou tradičně začínají velké americké banky.
MMF kvůli konfliktu na Blízkém východě zhoršil odhad růstu globální ekonomiky
Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok o 0,2 procentního bodu na 3,1 procenta, zejména kvůli dopadům konfliktu na Blízkém východě. Výhled na příští rok zůstal beze změny, hrubý domácí produkt (HDP) by se tak podle MMF mohl zvýšit o 3,2 procenta. Měnový fond to dnes uvedl v jarním výhledu světové ekonomiky.
Maximální ceny pohonných hmot ve středu vzrostou o desítky haléřů
Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve středu vzrostou. Benzin bude možné prodávat za 42,10 koruny za litr, o 43 haléřů dráž než dnes. Maximální cena nafty se zvýší o 64 haléřů na 45 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce měsíce.
Banky JPMorgan a Citigroup zvýšily zisk, obchodům pomohly výkyvy na trzích
Americká banka JPMorgan Chase & Co zvýšila v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 13 procent na 16,5 miliardy dolarů (341 miliard Kč). Její konkurent Citigroup zisk zvýšil o 42 procent na 5,8 miliardy dolarů. Obchodům pomohly výkyvy na trzích, informovaly dnes banky na svých webech. Výsledky obou finančních domů překonaly odhady analytiků.
Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
Globální poptávka po ropě letos klesne o 80 tisíc barelů denně. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V důsledku války na Blízkém východě výrazně přehodnotila svou dosavadní prognózu, v níž počítala s meziročním nárůstem, a to o 640 tisíc barelů denně. Kvůli íránské blokádě Hormuzského průlivu se touto vodní cestou začátkem dubna přepravilo 3,8 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, před válkou to bylo více 20 milionů barelů denně
Analytici: Kromě zdražení paliv je problematický i růst cen bydlení
Kromě zdražení pohonných hmot je problematický i růst cen vlastnického i nájemního bydlení. Shodli se na tom analytici při hodnocení údajů o březnové inflaci, která zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta. V dalších měsících podle nich tempo růstu cen překročí dvě procenta, pro další vývoj bude určující konflikt v Íránu.
Babiš: První kroky k zestátnění ČEZ udělá stát na valné hromadě firmy v červnu
První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZ. Je to podle něj nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem.
K plánovanému zestátnění firmy Babiš dnes řekl, že to nepůjde rychle, ale první kroky budou provedeny na červnové valné hromadě firmy. "Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové," podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Pražská burza dnes mírně oslabila
Pražská burza dnes mírně oslabila. Index PX klesl o 0,14 procenta na 2647,18 bodu. Dolů burzu táhly hlavně ztráty akcií bankovní skupiny Erste, zbrojovky Colt CZ a banky Moneta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Koruna dnes o tři haléře posílila k euru, vůči dolaru naopak tři haléře ztratila
Koruna dnes k euru ve srovnání s pátečním závěrem posílila o tři haléře na 24,34 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna o tři haléře klesla. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,79 Kč/USD. Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý míní, že koruně pomáhají výsledky maďarských voleb, brzdí ji ale naopak nejistota okolo konfliktu na Blízkém východě.
OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila výhled globální poptávky po ropě ve druhém čtvrtletí o 500 000 barelů denně. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí OPEC zveřejnil na svých internetových stránkách.
Obnova trhu s ropou potrvá měsíce, varuje Morgan Stanley
Banka Morgan Stanley ponechala své odhady pro cenu ropy Brent beze změny. Ve 2. čtvrtletí 2026 nadále očekává cenu kolem 110 USD za barel, ve 3. čtvrtletí 2026 pak 100 USD a pro rok 2027 počítá s poklesem k 80 USD za barel.
Maximální ceny paliv v úterý klesnou, u nafty o korunu a půl na 44,36 Kč/l
Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 Kč, což je o 1,56 Kč méně než dnes. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 Kč, tedy o 28 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Nejžhavější akcie trhu? Intel přidal 100 miliard dolarů
Akcie společnosti Intel se v dubnu staly jedním z nejvýraznějších titulů na trhu. Během osmi obchodních seancí vzrostly o 51 %, což firmě přineslo více než 100 miliard dolarů tržní hodnoty navíc. Pro investory jde o silný signál, že trh začíná znovu věřit v možný obrat po letech slabší výkonnosti.
Konec Orbánovy éry: Maďarsko si vybírá Evropu. Co tento obrat znamená pro forint a region
Po 16 letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko probouzí do nové reality. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara dosáhla historického vítězství, které nejen ukončuje éru „neliberální demokracie“, ale díky pravděpodobné ústavní většině (2/3 mandátů) dává novému lídrovi mandát k zásadní přestavbě státu.
Forint je během pondělního otevření trhu jednou z nejsilnějších měn na globálním trhu, navzdory prudkému napětí na Blízkém východě. Mezitím se Brusel dívá na Budapešť s nadějí, což může naznačovat další prostor pro posílení lokálních aktiv.
Cena plynu výrazně roste po neúspěšných rozhovorech USA s Íránem
elkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes výrazně roste po neúspěšných víkendových rozhovorech mezi Spojenými státy a Íránem. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 9:30 SELČ vykazoval ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o zhruba osm procent a pohyboval se v blízkosti 47 eur (téměř 1150 korun) za megawatthodinu (MWh).
USA spouštějí blokádu íránských přístavů, ropa se vrací nad 100 dolarů.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Koruna dnes zpevňovala. Vůči euru to bylo proti čtvrtku jen nepatrně o haléř na 24,37 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o deset haléřů na 20,76 Kč/USD.
Výrobce čipů TSMC má do března díky zájmu o umělou inteligenci rekordní tržby
Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem počítačových čipů na světě, v prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 35 procent nad 1,13 bilionu tchajwanských dolarů (TWD; více než 742 miliard Kč), což je rekord. Růst překonal odhady analytiků a je za ním pokračující silný zájem o umělou inteligenci (AI), uvedla dnes firma. Kompletní výsledky zveřejní příští týden.
Akcie CSG silně klesají, jsou na dalším minimu, podle analytiků má vliv Ukrajina
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) dnes na burze v Amsterodamu obnovily prudký pokles a dostaly se na historické minimum blízko 21 eur za kus, vyplývá z burzovních statistik. Oslabují také akcie dalších zbrojařských firem, což analytici dávají do souvislosti se zprávou agentury Bloomberg o možném zklidnění bojů na Ukrajině.
Zlato zůstává ve hře. Velké banky čekají návrat k růstu
Cena zlata v posledních týdnech výrazně oslabila, když od lednového maxima nad 5 500 USD za unci ztratila téměř 10 %. Hlavním důvodem byly dopady války na Blízkém východě, růst výnosů amerických dluhopisů, silnější dolar a vyšší tržní nervozita, která část investorů přiměla k vybírání hotovosti.
Kyrylo Budanov sundal akcie CSG. Deal s Ruskem je prý na spadnutí, investoři opouštějí zbrojaře
Akcie zbrojařského CSG zažívají další díl seriálu svých pátečních intradenních kolapsů. Na hlavním trhu v Amsterodamu se s akcií oslabující v Praze až o dvanáct procent dokonce během dne přestalo obchodovat. Akcie se začala sesouvat během dopoledne a následovala tak propad evropských zbrojařů v čele s ikonou odvětví, německým Rheimettallem. Investorům, kteří upsali akcie CSG během IPO, už prodělává rekordních dvanáct procent. Majitelé se začali zbavovat akcií zbrojařů poté, co se podle Ukrajiny přiblížil klid zbraní na frontě.
Muskova SpaceX loni vykázala ztrátu pět miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska vykázala za loňský rok ztrátu téměř pět miliard dolarů (104,3 miliardy korun). S odvoláním na své zdroje to uvedl server The Information. Tržby přesáhly 18,5 miliardy dolarů. Firma podle dříve zveřejněných informací agentury Bloomberg podala žádost o vstup na burzu.
Zásadní obrat v boji o suroviny: EU a USA jsou blízko dohody
Evropská unie a Spojené státy se přibližují dohodě o spolupráci v oblasti kritických nerostů, která má omezit jejich závislost na Číně. Podle návrhu akčního plánu by obě strany mohly podpořit nečínské dodavatele například zavedením minimálních cen, společnými investicemi nebo koordinací nových projektů v těžbě, zpracování a recyklaci surovin.
Globální trhy zůstávají neklidné kvůli nejistotě kolem zahájení mírových jednání mezi Íránem a Spojenými státy
Pumpaři zlevnili naftu až o čtyři koruny, zpravidla na cenový strop. Benzin se drží níž
Nafta na řadě pump skokově zlevnila a nově se často prodává přesně za maximální povolenou cenu 45,20 koruny za litr. Benzin je proti tomu na většině čerpacích stanic levnější než stanovené maximum 41,77 koruny za litr. Nejnižší ceny dál nabízejí hlavně pumpy napojené na státní Čepro, kde je nafta i o dvě koruny levnější než limit.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
Cena ropy k okamžitému dodání je v Evropě na rekordu, překročila 146 dolarů
Cena takzvané fyzické ropy, tedy k okamžitému dodání, je v Evropě na rekordu. Cena severomořského typu Forties překročila 146 dolarů za barel, ukazují data společnosti LSEG. Rekordní cena podle analytiků naznačuje, že trh nevěří v rychlé obnovení lodní dopravy klíčovým Hormuzským průlivem, uvedla dnes agentura Reuters. Od cen fyzické ropy se odvíjejí také aktuální ceny benzinu a nafty.
Drtivá většina obchodů s ropou se odehrává na komoditních trzích, tam jde ale o termínové kontrakty s dodáním v příštích měsících. Kontrakty na okamžité dodání ropy, které jsou v nynější situaci klíčové, producenti suroviny uzavírají mimo veřejné trhy, zpravidla přímo s rafineriemi.
Benzin v ČR zdražil na 41,63 Kč, nafta na 48,23 Kč, vládní cenový strop je vyšší
Nejprodávanější benzin Natural 95 za týden zdražil u čerpacích stanic v ČR o 27 haléřů na průměrných 41,63 koruny za litr. Cena nafty za stejné období stoupla o sedm haléřů, řidiči tak za ni platí v průměru 48,23 Kč za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Současné průměrné ceny paliv jsou tak pod cenovým stropem, který od středy stanovuje pro pumpy jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí.
Ceny ropy se vrátily k růstu, drží se ale pod 100 dolarů za barel
Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu dnes vrátily k růstu, zůstávají ale pod 100 dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený. Podle agentury Bloomberg lze hovořit o tom, že průliv zůstává prakticky uzavřen.
Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, firmy podle něj nepochopitelně zdražovaly
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X
Insider trading na ropě? Před oznámením příměři vsadili obchodníci skoro miliardu na pokles cen
Jen několik hodin před oznámením příměří mezi USA a Íránem vsadili obchodníci zhruba 950 milionů dolarů na pokles cen ropy. Podle dat LSEG došlo v úterý večer k prodeji přibližně 8 600 kontraktů na ropu Brent a WTI, a to v mimořádně krátkém časovém úseku.
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Apple znovu získává přízeň retailových investorů, protože kapitál rotuje v rámci megacap technologií
Akcie Applu ve středu 8. dubna rostly přibližně o 1,5 % na 257,32 USD, čímž tržní hodnota společnosti vzrostla zhruba na 4,05 bilionu USD. Pozornost se na titul soustředila poté, co Yahoo Finance s odkazem na Vanda Research uvedl, že retailoví investoři rotují v rámci velkých technologických titulů a Apple se stává novým „ohniskem přesvědčení“. Tento posun ukazuje na obnovený zájem individuálních investorů o Apple, přestože firma stále čelí otázkám kolem AI strategie a načasování nových produktů.
Cena benzinu ve Spojených státech se vyšplhala nejvýše od začátku války s Íránem
Galon, který má téměř 3,8 litru, se v úterý prodával v průměru za 4,18 dolaru (87 Kč). To je po přepočtu 22,89 Kč za litr. Před válkou stál méně než tři dolary za galon, vyplývá z údajů automobilového svazu AAA. Za podobně vysoké ceny se benzin prodával naposledy po začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022, uvedla agentura DPA.
Před začátkem války s Íránem se galon benzinu v polovině února prodával v průměru za 2,98 USD. Od té doby se tedy cena zvýšila asi o 40 procent.