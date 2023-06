Korporátní nebo státní dluhopisy? Investice pro začátečníky | e15.cz

Peníze nemusejí jen tak ležet na spořicím účtu, kde úrok nepokryje ani inflaci. Jsou i další možnosti – akcie, drahé kovy, kryptoměny nebo dluhopisy. Právě na ně se v tomto článku zaměříme. Co jsou to dluhopisy a jak funguje investování do nich? Kde do dluhopisů můžete investovat a jaké jsou plusy a minusy?