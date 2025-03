ČNB jako pan domácí a držitel bitcoinu. Je to dobrý nápad?

V tomto vydání se dozvíte ✅

Patří do rezerv ČNB bitcoin a nemovitosti?

Slabé americké makro

Třetí díl Investičního portfolia e15

Stručně 📻

Fed z Atlanty predikuje slabé americké makro

První ekonomická data za první čtvrtletí roku 2025 naznačují možný pokles amerického HDP, přičemž ukazatel GDPNow od Federální rezervní banky v Atlantě nyní predikuje pokles o 1,5 procenta. To představuje výrazný obrat oproti dřívějším odhadům, které počítaly s růstem o 2,3 procenta, než došlo k jejímu snížení kvůli slabší spotřebě domácností a vývozu, což vedlo ke snížení prognózy. Ještě na začátku února tento ukazatel naznačoval růst až o 3,9 procenta, ale postupně klesal s příchodem nových dat. Spotřebitelské výdaje v lednu poklesly o 0,2 procenta, což nesplnilo očekávání trhu, a výrazně oslabil i čistý export. Celkový ekonomický výhled se zhoršuje kvůli poklesu důvěry spotřebitelů a rostoucím inflačním obavám. Zhoršení vykazuje i trh práce, kde nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly nejvyšší úrovně od října. Mezitím inverzní výnosová křivka dluhopisového trhu, která historicky signalizuje recesi, naznačuje očekávání zpomalení ekonomiky. Akciové trhy na situaci reagují vysokou volatilitou, zatímco očekávání snížení úrokových sazeb ze strany Fed roste – obchodníci nyní počítají s 80procentní pravděpodobností snížení sazeb v červnu a celkem třemi sníženími během letošního roku.

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 se konečně dočkalo svého opravdového investičního dílu, v novém, poprvé pořádně praktické videu se zaměřením na samotný nákup aktiv. Podíváme se na tipy od čtenářů, nakoupíme prakticky první ETFka a také jednotlivé akcie. Třetím dílem završíme třítýdenní maraton a nyní bude každý nový díl vycházet jednou za 14 dní. Pevně doufám, že se na ně budete těšit tak jako my. Pěkný poslech.

📈 Kupujeme akcie a ETF | Praktické sestavení portfolia 💰

• e15

„V rámci první epizody, která se již zabývá skladbou investičního portfolia, jsme se do portfolia investora do ETF v rámci Investičního plánu rozhodli alokovat 60 procent do ETF na S&P 500, 20 procent do ETF kopírujícího index Russell 2000 a 10 procent váhu v portfoliu jsme přiřadili ETF na NASDAQ 100 a také na americké státní dluhopisy se střednědobou délkou splatnosti tři až sedm let. Takovým způsobem jsme rozložili fiktivních 30 000 Kč. Toto portfolio je převáženo do amerického akciového trhu, přičemž hlavním cílem je demonstrovat, jakým způsobem si mohou drobní investoři odkládat své prostředky do investičních nástrojů. V době relativně vysokých valuací amerických společností jsme se rozhodli zakomponovat i zmíněnou dluhopisouvou složku, která by nás měla v době poklesů akcií chránit a snižovat volatilitu celého portfolia. Do velkého akciového portfolia jsme zařadili tři společnosti, každou za fiktivních 60 000 Kč, přičemž jsme využili tzv. frakčních práv. Alokace portfolia je v samotném počátku, tedy počítáme s jeho zvýšenou volatilitu. Se zvyšujícím se počtem akcií a rozložení mezi sektory by pak mělo být portfolio stabilnější a zároveň méně orientované na sektor technologií. Do tohoto portfolia nepočítáme s nákupem žádných dluhopisů a jeho dlouhodobá plná zainvestovanost by měla být 90 procent prostředků,” dodává analytik finančních trhů XTB Tomáš Cverna.

Přihlaste se k odběru newsletterů na e15 Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.