V tomto vydání se dozvíte✅

Dobré výsledky Nvidie trh nepřekvapily

Bitcoin jde za magickou hranicí 100 000 dolarů

Pomohla by EU jednotná burza? Ročně jí chybí 800 miliard eur

Stručně 📻

Bitcoin míří ke stotisícové metě

Fenomén posledních dní, překonávající výnosnost těch nejlepších akcií – bitcoin – se opět blíží historickému milníku, když jeho cena překonala 99 tisíc dolarů a míří k psychologické hranici sta tisíc dolarů, byť nyní na této cestě poněkud zaškobrtla.

Růst bitcoinu je poháněn optimistickými makroekonomickými podmínkami a rozšiřujícími se možnostmi, jak bitcoin pořídit, například prostřednictvím ETF. Na trhu přibývá institucionálních investorů, kteří vnímají bitcoin jako strategické aktivum. Nově nastupující CEO investičního giganta Charles Schwab se jmenuje Rick Wurster. No a jak zareagoval Rick na otázku ve čtvrtečním rozhovoru na Bloombergu týkající se kryptoměn a bitcoinu? „I have not bought crypto, and now I feel silly.“ Tedy volně přeloženo, „Nekoupil jsem si krypto a nyní se cítím hloupě“. Na druhou stranu rostou obavy z vyšší volatility bitcoinu a z regulačních tlaků, což připomíná, že i přes svou atraktivitu zůstává trh s kryptoměnami rizikový. Který trh ale není rizikový?

Přihlaste se k odběru newsletterů na e15 Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.

Nvidia představila dobré výsledky, trh to neohromilo

Nvidia se pere s dalším technologickým gigantem, společností Apple, o pozici největší společnosti na světě dle tržní kapitalizace. Nvidia zaznamenala ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2025 rekordní výsledky. Její tržby se meziročně zvýšily o 94 procent na 35,1 miliardy dolarů, zatímco čistý zisk vzrostl o 109 procent na 19,3 miliardy dolarů. Hlavním tahounem tohoto růstu byl segment datových center, kde tržby vzrostly o 112 procent na 30,8 miliardy dolarů, zejména díky vysoké poptávce po čipech pro umělou inteligenci. Tyto produkty využívají největší technologické společnosti, jako jsou Amazon, Google, Tesla, Microsoft nebo Meta. Navzdory vynikajícím výsledkům došlo po jejich zveřejnění k mírnému poklesu hodnoty akcií Nvidie, což analytici přičítají obavám z možného zpomalení budoucího růstu a očekávanému poklesu hrubé marže z 75 procent na přibližně 73 procent v příštím čtvrtletí.

Na byznysové snídani e15, která se konala 21. listopadu v prostorách pražské restaurace Mlýnec, jsme se o akcii bavili s experty a například obchodní ředitel brokerské společnosti XTB Vladimír Holovka potvrdil, že to, jak se trh zachoval, může být náznakem faktu, že se nachází ve velmi křehkém pásmu, kde se každé překonání odhadů bere jako samozřejmost, ovšem kdyby se ono kvartální překonávání odhadů zadrhlo, mohl by přijít strmější pád.