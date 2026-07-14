Klíčový týden pro investory začal. Čeká je geopolitika, inflace a výsledková sezóna pod drobnohledem
- Geopolitické napětí v Hormuzském průlivu znovu hýbe trhy i cenami ropy.
- Výsledková sezóna v USA startuje, očekávání jsou rekordní, prostor pro zklamání minimální.
- Pozornost investorů se tento týden upře na americkou inflaci a další klíčová makrodata Fedu.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Odpověď na íránské útoky v Hormuzském průlivu z minulého týdne na sebe nenechala dlouho čekat a mírová jednání se tedy přinejmenším odkládají. Aby toho tlaku na světové trhy nebylo málo, tento týden nás zároveň čeká pořádná dávka hospodářských výsledků předních amerických společností, které by podle analytiků měly trhat rekordy. Pokud by vám ani to nestačilo, tak můžete do svých plánů zakomponovat úterní americkou spotřebitelskou inflaci a středeční inflaci výrobců, o jejichž hodnoty se bude Fed opírat na červencovém zasedání. Pojďme se společně připravit na tento týden, aby vás ani vaše portfolia nic nezaskočilo.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
Jak se vyvíjí situace v Hormuzském průlivu?
Jaké společnosti oznámí své hospodářské výsledky?
Kdo je jihokorejským nováčkem na burze Nasdaq?
Stručně 📻
Spojené státy jako „Strážci Hormuzu”
Křehké příměří na Blízkém východě se hroutí a boj o strategický Hormuzský průliv opět nabírá na obrátkách. Americký prezident Donald Trump v pondělí vyhlásil znovuzavedení blokády íránských lodí a učinil tak v přímé reakci na postoj Teheránu, který ignoroval americké výzvy na garanci volného průjezdu a klíčovou lodní tepnu naopak uzavřel. Celá situace tak po íránských útocích z minulého týdne rychle vyeskalovala a americké síly v pondělí zaútočily na íránskou protivzdušnou obranu, sledovací pozice a zázemí pro bezpilotní letouny. Íránská armáda vzkázala, že za žádných okolností nestrpí americké vměšování do správy průlivu a tamní vláda navíc prohlásila, že se nebude řídit prozatímní mírovou dohodou ze 17. června, pokud USA bude nadále porušovat své závazky.
Trump na sociálních sítích uvedl, že průliv „zůstane otevřený s Íránem i bez něj” a že Spojené státy se stanou jeho „strážcem“. Z důvodu této “vstřícnosti” však hodlají Spojené státy jako kompenzaci vybírat poplatek ve výši 20 procent z veškerého přepravovaného nákladu - u plně naloženého velkého ropného tankeru by tento poplatek při současných cenách ropy podle agentury Bloomberg činil přibližně 32 milionů dolarů, což je výrazně více než dvoumilionové mýtné, které dříve požadoval Írán. Eskalace v průlivu vyhnala ceny ropy Brent o téměř šest procent výše oproti pátečnímu večeru, zatímco akcie a dluhopisy zaznamenaly pokles.
Inflace versus Fed
Hlavní událostí tohoto týdne bude beze sporu úterní zveřejnění červnového indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, po kterém bude následovat bedlivě sledované vystoupení nového předsedy Fedu Kevina Warshe v americkém Kongresu, a zároveň středeční zveřejnění indexu cen výrobců (PPI). Podle odhadů ekonomů by červnová meziměsíční spotřebitelská inflace mohla překvapit svým ochlazením, přičemž experti předpovídají pokles o 0,1 procenta oproti květnovému skoku o 0,5 procenta. Za tímto zlepšením však stojí především prudký pokles cen pohonných hmot, který byl důsledkem propadu cen ropy po nedávném uvolnění situace v Hormuzském průlivu.
Pro centrální banku je však mnohem důležitější jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií. Ta podle odhadů zůstane velmi neústupná s meziměsíčním růstem o 0,2 procenta až 0,3 procenta, což udrží meziroční tempo poblíž hranice 2,9 procenta. Právě lepkavá jádrová inflace, která se stále nachází vysoko nad dvouprocentním cílem Fedu, pravděpodobně udrží centrální bankéře v jejich současném jestřábím postoji. Podle nástroje FedWatch je téměř jisté, že k navýšení sazeb alespoň o 25 bazických bodů dojde již na záříjovém zasedání. Sérii makroekonomických dat pak ve středu doplní index cen výrobců, u kterého se očekává stagnace hlavního ukazatele, avšak jádrový index by měl meziměsíčně vzrůst o 0,3 procenta.
SK Hynix prověřil robustnost AI rally
V pátek proběhl dlouho očekávaný vstup jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix na americkou burzu Nasdaq prostřednictvím amerických depozitních certifikátů. Cena certifikátů v pátek otevřela na úrovni 170 dolarů, což odpovídalo zhruba třináctiprocentnímu nárůstu oproti původní nabídkové ceně 149 dolarů za kus. Samotná nabídka v hodnotě 26,5 miliardy dolarů byla přitom velmi ostře sledována zároveň jako test poptávky po zahraničních úpisech a také jako test robustnosti růstu umělé inteligence - podle informací agentury Bloomberg byla poptávka až sedmkrát větší než nabízený objem.
Nový týden však nezačal ideálně a během pondělní seance se certifikáty propadly až o 9,3 procent. Akcie společnosti kótované na jihokorejské burze klesly dokonce o téměř 13 procent, což vyvolalo prudký pokles celého jihokorejského indexu KOSPI, který se propadl o více než 8 procent a burza musela dočasně obchodování pozastavit. „Vstup na burzu byl velmi úspěšný, ale velká část tohoto úspěchu již byla zaceněna. Dnešní oslabení zřejmě odráží spíše typickou reakci „sell the news“ a realizaci zisku, než jakoukoli změnu fundamentů,“ řekl Chan H. Lee, řídící partner hedgeového fondu Petra Capital Management v Soulu.
Téma týdne 🗞️
Výsledková sezóna je v plném proudu a v tomto týdnu se rozhodně nudit nebudeme, jelikož hospodářské výsledky za druhý kvartál zveřejní ty nejvýznamnější americké společnosti. Očekávání od amerických korporací jsou v současnosti doslova astronomická. Podle dat agentury Bloomberg se očekává, že zisky firem v indexu S&P 500 v druhém kvartálu vzrostou o 24 procent, což by patřilo k nejlepším výsledkům v historii vůbec, pomineme-li specifická období oživení po velkých recesích. Analytici z Wall Street v květnu agresivně zvyšovali své odhady, přičemž revize směrem nahoru se týkaly bezmála 64 procent firem z indexu, což je rekordní hodnota, která se v červnu jen velmi mírně snížila na 63,6 procent. Tato očekávání však narážejí na tvrdou makroekonomickou realitu v podobě lepkavé inflace, rostoucích nákladů na energie a zvyšující se pravděpodobnosti, že americká centrální banka sáhne po zvýšení úrokových sazeb. Akcie se nyní obchodují blízko svých historických maxim a jejich valuace jsou značně napjaté, což firmám nenechává prakticky žádný prostor pro jakákoliv zaváhání.
Hlavním motivem americké výsledkové sezóny tak nadále zůstává umělá inteligence a s ní spojené masivní kapitálové výdaje. Sektor informačních technologií by měl jako celek vykázat růst zisků o 67 procent, zatímco u výrobců čipů se čeká dokonce expanze o 136 procent. Trh však začíná být velmi náročný a neodpouští, což se ukázalo, když i přes oslnivé výsledky společností Samsung a Micron jejich akcie kvůli obavám z nafouknutých valuací výrazněji neposílily. Očekává se, že největší američtí giganti v oblasti AI v tomto roce utratí za kapitálové výdaje více než 700 miliard dolarů. Tyto masivní investice si ovšem vybírají svou daň na ziskových maržích, které by u technologické „Velkolepé sedmičky“ měly v tomto čtvrtletí klesnout na 27,7 procent z dřívějších 36,2 procent. U růstových společností jako celku se pak projektuje pokles marží na 30,8 procent oproti 35,4 procent v prvním kvartálu. Potřeba masivně financovat AI se navíc projevuje i ve finanční strategii firem, které omezují populární zpětné odkupy akcií a naopak vydávají akcie nové, což jasně dokládá nedávná gigantická emise akcií společnosti Alphabet v hodnotě 85 miliard dolarů.
Zatímco Spojené státy balancují a bojují s klesajícími maržemi, Evropa zažívá malou ekonomickou renesanci. Po dvou letech téměř nepřetržitého zhoršování výhledů nyní analytici plošně zvyšují odhady evropských zisků nejrychlejším tempem od poloviny roku 2024. Celkově se tak očekává, že evropské firemní zisky v této výsledkové sezóně vzrostou o solidních 12 procent, což představuje nejvyšší růstovou dynamiku za více než tři roky. Tento evropský úspěch je tažen především energetickými společnostmi, které masivně těží ze zvýšených cen ropy na světových trzích, a také bankovním sektorem, jenž v Evropě patří k hlavním průkopníkům zavádění technologií umělé inteligence do praxe. Podle Mariny Zavolock, hlavní evropské akciové stratéžky Morgan Stanley, je aktuálně Evropa nedoceněná, přičemž tamní firmy těží ze zdravé inflace, implementace AI i globální diverzifikace. Investoři na tento narativ slyší a do evropských akciových fondů jen v týdnu do 8. července přiteklo přibližně 400 milionů dolarů. Helen Jewell ze společnosti BlackRock situaci komentuje slovy, že Evropa slouží jako skvělý nástroj pro celkovou diverzifikaci portfolia, jelikož americké AI akcie jsou již „přelidněné” a neúměrně drahé. Tato dynamika se jasně propsala i do tržního vývoje, kdy po zmírnění geopolitických rizik díky prozatímní mírové dohodě s Íránem index Stoxx Europe 600 v minulém měsíci dokonce výkonnostně překonal americký S&P 500.
Celý tento výsledkový maraton odstartují v úterý zástupci amerického finančního sektoru, kdy svá čísla za uplynulé období představí bankovní giganti jako JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo a Citigroup. Pozornost trhů nepoleví ani ve středu, kdy se proud informací rozšíří do dalších odvětví; své finanční výkazy zveřejní banky Morgan Stanley, Bank of New York Mellon a investiční kolos BlackRock, které doplní společnosti Johnson & Johnson, Conagra, Cintas, United Airlines, Elevance Health, J.B. Hunt a ostře sledovaný evropský polovodičový hegemon ASML. Čtvrteční obchodování bude formováno daty od zdravotnických a technologických firem v čele s United Health, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical a asijským gigantem Taiwan Semiconductor Manufacturing, přičemž na scénu vstoupí také Netflix, GE Aerospace, U.S. Bancorp, Citizens Financial a State Street. Páteční závěr týdne pak přinese zklidnění opět převážně ve znamení financí, kdy své čtvrtletní výsledky zveřejní regionální banky Regions Financial, Fifth Third Bancorp, Truist Financial a pojišťovna Travelers.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Z Rohlíku se pod taktovkou Tomáše Čupra stává plnohodnotná technologická skupina zaměřená na umělou inteligenci, která právě ohlásila dosažení svého vůbec prvního provozního zisku. Prostřednictvím vlastních startupů Duvo a Veloq navíc plánuje automatizovat kancelářskou rutinu a prodávat svůj logistický software i dalším hráčům na trhu. Na jaké zahraniční burze Rohlík plánuje svůj velký debut a proč se Tomáš Čupr v budoucnu už nevidí v roli výkonného ředitele? To se dozvíte v článku Jana Novotného a Ondřeje Součka na webu e15.
Zatímco tradičně investoři spoléhali v dobách krizí na státní dluhopisy jako na bezpečný přístav, současné světové dění mění zaběhnutá pravidla. Podle šéfa australského státního investičního fondu Future Fund je řešením současné situace nakoupit více akcií, protože vyšší výnosy jsou nezbytné pro kompenzaci narůstajících rizik. Jaké další netradiční cesty musí správci portfolií hledat a proč ani zlato nedávno nezafungovalo jako záchrana? Dočtete se na WSJ.
Sazby nejsou všechno. Finanční podmínky v USA se pohybují na extrémech a mohou výrazně zkomplikovat plány Fedu. Jak se trhy vyrovnávají s eskalací na Blízkém východě a proč by mohlo dojít ke zvyšování úroků? Více na Patria.
Graf týdne 📊
Po dvouletém období prakticky nepřetržitých revizí směrem dolů znázorňuje graf ze společné dílny Citigroup a Bloomberg pro evropské trhy zcela razantní obrat. Sloupce zachycující index revizí se letos vůbec poprvé prudce přehouply do kladných hodnot, což znamená, že analytici zvyšují odhady evropských zisků nejrychlejším tempem od poloviny roku 2024. Hlavními tahouny tohoto oživení mají být energetické společnosti podpořené vysokými cenami ropy a bankovní sektor, který v Evropě těží ze zavádění umělé inteligence. Přesto graf nese i důležité historické memento: podobně silná vlna optimismu v polovině roku 2024 těsně před startem tehdejší výsledkové sezóny narazila a odhady začaly opět strmě padat dolů.
Zdroj: Bloomberg
Osobnost týdne 👑
Joel Tillinghast (*1958) je významný americký investiční správce a analytik, který přes 40 let působil ve společnosti Fidelity Investments. Je známý zejména jako dlouholetý manažer fondu Fidelity Low-Priced Stock Fund a dalších souvisejících fondů zaměřených na investice do malých a levných akcií. Svoji profesionální kariéru odstartoval na začátku 80. let jako finanční analytik, nicméně zlomový bod přišel v roce 1986. Tillinghast se tehdy ucházel o pozici ve společnosti Fidelity Investments a pohovor s ním vedl sám legendární Peter Lynch, tehdejší hvězda fondu Magellan. Lynch byl ohromen Tillinghastovou schopností pamatovat si detailní finanční ukazatele stovek firem a jeho citem pro odhalování podhodnocených akcií. I z toho důvodu byl na pozici přijat a Peter Lynch se stal jeho osobním mentorem. Tillinghast se brzy vyprofiloval jako expert na malé, přehlížené a levné společnosti.
V roce 1989 vytvořila společnost Fidelity fond přesně na míru Tillinghastovým schopnostem: Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX), který byl specifický tím, že mohl investovat pouze do akcií, jejichž cena byla nižší než 15 dolarů za kus. Fond dosáhl fenomenálních úspěchů - od svého založení až do Tillinghastova odchodu do důchodu na konci roku 2023 fond konzistentně porážel svůj srovnávací index Russell 2000 a dlouhodobě průměrně vynášel výrazně přes deset procent ročně. Z původně malého a úzce specializovaného fondu se tak stal kolos spravující desítky miliard dolarů.
Své celoživotní zkušenosti shrnul tento investiční veterán v roce 2017 do vynikající knihy Big Money Thinks Small. Jeho investiční styl v ní popsal jako propracovanou kombinaci hlubokého hodnotového investování a silné averze k riziku. Tillinghast se vždy cíleně vyhýbal módním vlnám a nikdy nekupoval akcie jen proto, že byly zrovna populární. Místo toho vyhledával nudné, stabilní a ziskové firmy, které trh z nějakého důvodu přehlížel. Základem jeho analýzy byla vždy finanční síla společnosti, přičemž nesnášel dluhy a vyhýbal se firmám náchylným k problémům v dobách recese. Obrovský důraz kladl také na to, kdo firmu řídí, a hledal pouze lídry, kteří zacházejí s penězi akcionářů s maximálním respektem. Striktně se přitom držel svého „kruhu kompetence” a investoval výhradně do byznysů, kterým dobře rozuměl.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den! Martin Češka