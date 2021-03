Antigenní testy do škol dodá Masanta, distributor českého výrobce | E15.cz

Tendr na dodávku antigenních testů na koronavirus do škol vyhrála společnost Masanta, která funguje jako distributor českého výrobce respirátorů Good mask. Uvedl to předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Testů má být pět milionů, příčemž jeden vyjde na 32 korun. Celkem tak správa za testy zaplatí 160 milionů korun.

„Konkrétně jde o antigenní test COVID-19 Test Kit, Colloidal Gold Method, který vyrábí společnost Singclean. První část by měla firma dodat do našeho skladu do 31. března. Zbytek potom do 12. dubna,“ uvedl Švagr. Celkem se podle něj do tendru přihlásilo 47 firem, Masanta podala nejnižší nabídku.

O pořízení antigenních testů do pohotovostních zásob SSHR a jejich distribuci školám rozhodla minulý týden vláda. Vybraná firma musí podle dřívějších informací nejméně 1,5 milionu testů dodat do konce března.